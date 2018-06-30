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编辑 | 删除 《金蝉脱壳2》：好莱坞动作片又多一位“文武双全”“黄姓”男影星

院影电 发布于：

《金蝉脱壳2》：好莱坞动作片又多了一位文武双全黄姓影星

 

/院影电

 

看《金蝉脱壳2》是令人比较激动的，一是题材新颖（在越狱基础上融入人工智能等新元素），二是主题传达信念（绝对信任和配合）。最重要的是，三、这部电影有黄晓明加盟，好莱坞动作片又多了一位中国影星了，而且是文武双全的！

 

《金蝉脱壳2》摒弃了以往监狱帮派斗争，高智商逃狱等俗套情节，而是内容丰富，元素多多，在监狱放大了高科技，科幻，智能，监狱设计图，动物园、人物编号，游戏等元素。动作上，动作硬朗，剪辑流畅，开头打戏场面就一气呵成，在电影院才能感受到这种效果。

 

内容上，中国元素不少，如在上海取景，聊青岛。人物上，黄晓明在本片中担任重要角色，并非打酱油，确认让人惊奇。黄晓明在监狱编1764，作为监狱带头大哥，从容淡定，表演出色，充满安全感，给狱友也带来信任。他的动作，也是干净利落，游刃有余，本来他就在《叶问2》中有出色的演出，再次练起来，就是得心应手。在泰国街头雨夜暴打 、练打咏春，监狱一对一决斗，也都精彩。很多观众看后，会转粉教主。他能文能武，名副其实。

 

在《金蝉脱壳2》整部片都没有和史泰龙有正面交锋，史泰龙扮演的角色既是越狱专家又是师父。但没有师父做后盾坐镇，黄晓明“树”在监狱里对各路大佬的镇定表现还是做到收放自如。平时留着一笔胡须，尽显男儿本色，一改以往形象，阳刚之气爆棚。众多人里面，他属于高智商的，和狱友互相信任，谁都不出卖谁，互相信任，这一点人性被刻画得非常好。剧情兜兜转转，一波三折，突出“信任”主题，入木三分。

 

最印象深刻的是，黄晓明被打倒后，既没有拿到布局图，也没有搞清日常程序，惨败收场，但并没有气馁。虽然失败，但他的出现，对人工智能幕后操手造成威胁，形成正邪不两立的局面。史泰龙进入监狱一幕，成片进入高潮，被囚犯群体暴打，黄晓明眼睁睁地看着师父被暴打，充满着无可奈何，镜头对准黄晓明，大量头部特写镜头，塑造了一个即将要复仇的正义人士诞生。于是到了第二波高潮戏，在结尾的红光窄道里，黄晓明和反派赤身肉搏，终控制对方势力，顺利成为动物园管理员，上演一场疯狂的麦克斯游戏。结尾非常励志，“树，一定要记住，有了智慧和耐心，一切皆有可能。”

 

这是一部监狱类型片，本片《金蝉脱壳》系列第二部没看过第一部的，并不影响看第二部，金蝉是谁？怎么脱壳？意味深长，除了动作值得有看点外，剧情内容深度上，也是让人深思的，这个系列的与众不同之处，就在于此，黄晓明揭开了很多谜团。

 

 

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5 .0

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