《五十米之恋》：和克星谈恋爱, 克克更相爱

文/院影电

爱情电影分很多种，以树代表清新爱情的《山楂树之恋》、以额度衡量爱情的《幸福额度》、以时间轴为主题的《前任》系列、《将爱情进行到底》等，而以距离来阐述爱情的是《五十米之恋》，这部电影关键词就是五十米，五十米不远也不近，并非揭露”有缘千里来相会，无缘对面不相逢”的道理, 而是表达克星谈恋爱, 克克更相爱。因为两人相克，想双方远离，但却有前世姻缘，不得不见面，所以约定保持五十米距离，最终不是冤家不聚头.

看完电影，也会得到感同身受，很多情侣在一起都会觉得对方是自己的克星，或者第一印象毫无感觉，带着偏见看问题，导致各种片面性误以为的不靠谱，经不起考验的误解出现，更有甚者是和对方在一起后会发生很多倒霉事情，但日久生情，会覆盖了一切的错觉，再多的抱怨也变成了甜蜜。

余美仁和李十全，让人有共鸣之处，想起了小时候暗恋别人也会做些蠢事为了引起暗恋对象的注意，虽愚蠢，却美好。那些年让你讨厌的男生，其实是因为喜欢你。世上的一切认识和相处，都因为有缘，讨厌也是认识的表现之一。现在回首往事，也不禁让人一笑，人生匆匆数十载，蓦然回首白了头，我们心中无悔就是最大的赢家。

《五十米之恋》的电影台词细致巧妙，剧情铺排严密紧扣，各种情节精打细算，演员表演也很在线，画面剪辑十分扎实，剧本在爱情电影里也是比较过硬。整部电影整体很有意思，传输的爱情价值观是比较正能量和励志精神，让人充满相爱信心。本片虽然是小制作，却有大智慧，大爱情。开始剧情推进缓慢，但渐渐进入主题高潮，细节过度流畅，值得推敲，最后反转也十分精彩，燃起每个人心中爱情的一团火。

《五十米之恋》 有记者，有农主，有克星，有旧怨，人物角色关系不单一。谢楠饰演的记者伴随着事业成功遇到猪一样的队友，从而认识小学同学克星方力申，儿时往事浮出水面，因此约定保持着50米的距离，一段阴差阳错而又喜感十足的爱情小品就这样上演了。因为谢楠和方力申的成长过程不一样，导致两人的性格天差地异，两人的融合也意味着都市和乡村的人群关系融合，爱情并没有因为大都市和小乡村的远距离而产生隔膜。众所周知，方力申是爱情小品里的专业户，对爱情电影演绎拿捏到位，得心应手。所以本片人物表演氛围都被他的演出带动活跃起来。

角色也隐含了很多意味，余美仁，不一定是美人，职业白领造就了她自身的气质，但在职业道路上被下方乡村，重遇李十全。李十全，不一定是十全十美的人，却坚持着暗恋余美仁，害羞，懵懂，绕不开宿命。电影告诉我们，即使你认为自己是不合格的人，打分不高，也不要气馁，因为在别人眼里你是高分优秀的人，所以萝卜青菜各有所爱。珍惜吧，疯狂去爱吧！

《五十米之恋》传输的电影价值观：即使你和对方是克星，也不听天由命，而要相信爱情掌握在自己手上，再多倒霉的事情，也不抱怨，也不放弃，在爱情奔跑的路上，终会到终点，花开结果。看完电影，你就会觉得“负负得正”。不管怎么样，在对的时间里和对的人在对的地方看对的电影是一件很幸福的事情。对的时间：情人节。对的人：算我倒霉爱上你。对的地方：电影院。对的电影：《五十米之恋》。天时地利人和成就一段爱情神话。