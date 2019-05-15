网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
我的影评 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 《狂怒的金佛》：抢佛大战热闹程度堪比《唐人街探案2》

院影电 发布于：

《狂怒的金佛》：抢佛大战热闹程度堪比《唐人街探案2

 

 

 

：院影电

 

 

 

这是一部“群戏”电影，揭露了 “善恶本一念，佛魔由心生” 的道理。

 

 

 

当然，《狂怒的金佛》也有二男一女戏，是一女游走于两男之间，属于从女性视角走向男性视角类型，男有“大贵”和“一平”，女有“春兰”。电影一开头，就是一场男版倚天屠龙记的婚礼抢婚 。“两男追一女”的桥段虽然很多影视剧常见，但本片有着别出花样的青梅竹马，及山区风情。大贵，顾名思义，要大富大贵，人物性格上开朗，外向，追求刺激，敢作敢为，勇往无前。他通过挖掘倒卖文物发家致富，成为风头一时二两的大人物，号称山区大佬！大贵在性格上推动着整个故事的发展，起着穿针引线的作用。一平， 性格非外向，虽然追求平淡的生活，但有想法，梦想不一样，就是想要问心无愧的爱情，但不忍心看着心爱的女人嫁于大贵，面对爱情，他虽然屈于无奈面对现实，但又不甘心，不服气，不妥协。所以引发后来一连串的抢金佛大战。

 

 

 

《狂怒的金佛》经典桥段，除此之外，还有二男的平行发展路线，也是不变应万变的创新。本片的群戏，是各路英雄在偏远山区轮番上阵，比如台湾商人陆老板，大贵的的发小大嘴，律师杰克（JACK） ，热闹程度简直堪比《唐人街探案2》。故事一波三折，谜团重重。大贵死亡，偏远山区，交易，误会，争夺，凶手，离奇，人性，丑陋，闹剧，麻将，打牌等等情节，在下半场让观众应接不暇。

 

 

 

前面是抢女人，后面是抢金佛，真是一出好戏 。俗话说的好，金子，女子，房子，车子，折子，五子登科，人皆好之。片名用得棒，有寓意！在无人区抢一座佛，引起一出闹剧！唐人街有“金木水火土”，山区则有“狂怒的金佛”。

 

 

 

《狂怒的金佛》，可以看出演员的艰辛演出，偏远的山区，环境的恶劣，全靠演技发挥。全程每个人都打着抢夺金佛的算盘，金佛不大，价值却大。面对诱惑，各路神仙，各怀鬼胎，你争我斗，直到大贵死亡，尤其是在荒无人烟的公路上，掀开车尾箱一幕，真相一步步逼近。本片有意思的是，道具也用上老古董，比较应景，比如陈旧的手机，出现在偏僻的地方，没电没信号，传达一种基本信息，引导观众思考，靠推理判断，大贵怎么死，金佛在哪里，一个个谜团逐渐揭开。最刺激的还有，在地洞里的斗殴，尽显黑色幽默风范，把一部小成本电影里小人物的小心思一针见血地呈现在大银幕。

 

 

 

《狂怒的金佛》是一部黑色幽默电影。导演杨龙拍过人，拍过佛，人有病人，佛有金佛，对电影题材有独特要求，不走大众路线，也属于小成本导演，往往大制作的大导演都是从小成本的小导演培养而来。所以，杨龙导演也值得让人期待。

杨龙

0 .0 / 0 .0

杨龙

影评(1)

收藏(0)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《如果可以这样爱》： 霸道总裁保剑锋对爱... >>

院影电

院影电 (南宁)

男 天秤座

日志分类
日志标签
两个只能活一个 惊变 金像奖先锋
更多 >>