《狂怒的金佛》：抢佛大战热闹程度堪比《唐人街探案 2 》

文 ：院影电

这是一部 “群戏”电影，揭露了 “善恶本一念，佛魔由心生” 的道理。

当然，《狂怒的金佛》也有二男一女戏，是一女游走于两男之间，属于从女性视角走向男性视角类型，男有 “大贵”和“一平”，女有“春兰”。电影一开头，就是一场男版倚天屠龙记的婚礼抢婚 。“两男追一女”的桥段虽然很多影视剧常见，但本片有着别出花样的青梅竹马，及山区风情。大贵，顾名思义，要大富大贵，人物性格上开朗，外向，追求刺激，敢作敢为，勇往无前。他通过挖掘倒卖文物发家致富，成为风头一时二两的大人物，号称山区大佬！大贵在性格上推动着整个故事的发展，起着穿针引线的作用。一平， 性格非外向，虽然追求平淡的生活，但有想法，梦想不一样，就是想要问心无愧的爱情，但不忍心看着心爱的女人嫁于大贵，面对爱情，他虽然屈于无奈面对现实，但又不甘心，不服气，不妥协。所以引发后来一连串的抢金佛大战。

《狂怒的金佛》经典桥段，除此之外，还有二男的平行发展路线，也是不变应万变的创新。本片的群戏，是各路英雄在偏远山区轮番上阵，比如台湾商人陆老板，大贵的的发小大嘴，律师杰克（ JACK ） ，热闹程度简直堪比《唐人街探案 2 》。故事一波三折，谜团重重。大贵死亡，偏远山区，交易，误会，争夺，凶手，离奇，人性，丑陋，闹剧，麻将，打牌等等情节，在下半场让观众应接不暇。

前面是抢女人，后面是抢金佛，真是一出好戏 。俗话说的好，金子，女子，房子，车子，折子，五子登科，人皆好之。片名用得棒，有寓意！在无人区抢一座佛，引起一出闹剧！唐人街有 “金木水火土”，山区则有“狂怒的金佛”。

《狂怒的金佛》，可以看出演员的艰辛演出，偏远的山区，环境的恶劣，全靠演技发挥。全程每个人都打着抢夺金佛的算盘，金佛不大，价值却大。面对诱惑，各路神仙，各怀鬼胎，你争我斗，直到大贵死亡，尤其是在荒无人烟的公路上，掀开车尾箱一幕，真相一步步逼近。本片有意思的是，道具也用上老古董，比较应景，比如陈旧的手机，出现在偏僻的地方，没电没信号，传达一种基本信息，引导观众思考，靠推理判断，大贵怎么死，金佛在哪里，一个个谜团逐渐揭开。最刺激的还有，在地洞里的斗殴，尽显黑色幽默风范，把一部小成本电影里小人物的小心思一针见血地呈现在大银幕。