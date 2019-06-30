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编辑 | 删除 《陈情令》：新时代下采用90后视觉的大型传奇剧

院影电 发布于：

《陈情令》新时代下采用90后视觉的大型传奇剧

 

/院影电

 

众所周知，一部影视剧 ，除了剧集本身可以享受外，关注剧集的制造者也是十分有趣的事情 ，比如幕后团队的规模，制作的初衷 ，团队的创新展示等等。《陈情令》90后团队规模不大 ，却制造出大剧的视觉感，本剧类型属于大型传奇剧。90后团队充满活力，意气风发，激情四射，朝气蓬勃。对传奇剧大展身手，透过各种仙境般的奇观奇景 ，展现出“万水千山总是情，莫说水中多变幻，柔情似水爱共永 ”的词意。在后期制作中精益求精，本剧集属于质量上乘剧集之作，所以突然定档，信心十足，“迅速定档，必属佳作”，这也是万能定理。

 

新时代的新剧集，新人制造新引力。面对90后团队，有很多问号？什么是新？为什么新？怎么新？有多新？这个团队的特色，从制片人到主演几乎都是90年龄层次 ，不到30岁，又嫩又新，为什么？因为 《陈情令》原著《无羁》IP本身就是一个面向90后甚至延伸到00后的年轻IP，在整个行业快速发展的阶段，需要有一拨带有年轻视角、面向年轻受众、具有正向导向作用的作品和团队出现。所以《陈情令》应运而生。

 

如此年轻，压力有多大 从目前剧集来看，不管是场景、特效表演，团队均投入良心用心制作。有压力就有动力，有活力，有凝聚力。团队好好把握，抓住一炮而响的机会。其中最能体现团队努力的一个环节就是海报的片名的“书法”设置 ，大家都懂“人靠衣装，美靠靓妆”的道理。片名书法 ，也是这部剧集的亮点之一：意境深重 、笔锋柔和、行云流水、点明主题...除此之外，剧情节奏紧凑，服装道具精致，演出自然不生硬，画面调色让人舒服，融入了不同风俗习惯，展现浓厚的国家文化气息。

 

《陈情令》虽然属于改编剧集 剧情并没有魔改尊重原著，团队充满想象力，万变不离其中。俗话说得好，天下万事，合久必分，分久必合。剧情设置在天下五分的时代，“蓝江聂温金”，五大姓氏共治天下，谁是谁非，是对是错，十几年里，通过各部落的你争我斗，及男欢女爱，表达了先富带动后富的方针。剧情峰回路转，值得回味 。

 

人和物，密切相关。有人便有物 ，除了幕后主创可称赞外，《陈情令》的幕后花絮、美术特辑、训练特辑预告片也是十分意思。剧组公布训练特辑，让人最大惊喜，均为90后，就像是五月的花海，我们可以看到幕后五花八门的新颖奇事，对看剧集帮助非常大，更能有效吸收剧集的文化精髓，及人生价值观的输出。比如莲花坞、云深不知处、岐山不夜天、兰陵金麟台、清河不净世、乱葬岗...《陈情令》完全是90后的全新视觉 ，与时俱进，求变求新求进取，看完收获满满，对该类传奇剧，引发思考。

 

陈情令(2019)

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陈情令(2019)

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