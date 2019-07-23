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院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

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编辑 | 删除 香港电影《玉蒲团之玉女心经》粤语字幕翻译

院影电 发布于：

香港电影《玉蒲团之玉女心经》粤语字幕翻译

 

文/院影电

 

 

00:03:41.847 --> 00:03:44.805

 

以女性波作荷花，阴毛作荷叶

 

 

 

51

 

00:03:45.058 --> 00:03:47.800

 

丰罗柚作雀仔，骚腰作草

 

 

 

52

 

00:03:48.019 --> 00:03:49.600

 

一幅以中国画嘅手法

 

 

 

53

 

00:03:49.771 --> 00:03:51.602

 

同女人嘅怨妇线条靓

 

 

 

54

 

00:03:51.857 --> 00:03:54.098

 

结合而成，“百花竞艳图。

 

 

 

55

 

00:03:54.359 --> 00:03:56.645

 

有冇令你睇到兴奋呀？

 

 

 

56

 

00:03:57.154 --> 00:03:58.690

 

“朋友妻，唔可窥”！

 

 

 

57

 

00:03:59.072 --> 00:04:01.905

 

你嘅宗旨。唔系“朋友妻，勿放过”啊？

 

 

 

58

 

00:04:02.200 --> 00:04:03.781

 

系！但系坚大佬

 

 

 

59

 

00:04:03.994 --> 00:04:06.235

 

你喺城中宣布。过，边个对你妻儿不敬

 

 

 

60

 

00:04:06.538 --> 00:04:08.574

 

就烧佢全家，奸佢阿妈

 

 

 

61

 

00:04:08.874 --> 00:04:10.660

 

攞佢阳具去喂虾

 

 

 

62

 

00:04:10.959 --> 00:04:13.041

 

在下！最多唔冚家！唔好阿妈

 

 

 

63

 

00:04:13.378 --> 00:04:14.959

 

冇咗嗰条友就唔可以做老豆

 

 

 

64

 

00:04:15.213 --> 00:04:16.498

 

想都冇用

 

 

 

65

 

00:04:17.174 --> 00:04:19.005

 

你简直系我嘅偶像呀

 

 

 

66

 

00:04:19.217 --> 00:04:21.583

 

全城人都话你系擦鞋大王

 

 

 

67

 

00:04:21.845 --> 00:04:23.426

 

专出卖朋友而生。

 

 

 

68

 

00:04:23.680 --> 00:04:26.638

 

专奉承嗰啲有钱人哋同江湖大阿哥

 

 

 

69

 

00:04:26.933 --> 00:04:28.093

 

我咩都唔信

 

 

 

70

 

00:04:28.518 --> 00:04:31.931

 

我简直觉得你系一位君子

 

 

 

71

 

00:04:32.147 --> 00:04:32.886

 

多谢，多谢

 

 

 

72

 

00:04:33.106 --> 00:04:34.186

 

唔使多谢

 

 

 

73

 

00:04:34.399 --> 00:04:36.981

 

我只不过系喺吹水

 

 

 

74

 

00:04:37.486 --> 00:04:38.896

 

唔好玩细佬

 

 

 

75

 

00:04:39.154 --> 00:04:41.019

 

咩？我玩唔起你呀？

 

 

 

76

 

00:04:41.323 --> 00:04:44.611

 

我要你帮我口交都可以，傻。

 

 

 

77

 

00:04:46.119 --> 00:04:47.984

 

西门坚系千门镇嘅霸王

 

 

 

78

 

00:04:48.330 --> 00:04:49.991

 

喜怒无常，又钟意用暴力

 

 

 

79

 

00:04:50.248 --> 00:04:51.954

 

所以，嗰啲专登奉承佢人

 

 

 

80

 

00:04:52.292 --> 00:04:53.998

 

都畀佢搞到好定笑好

 

 

 

81

 

00:04:55.587 --> 00:04:56.497

 

每日黄昏

 

 

 

82

 

00:04:56.755 --> 00:04:59.542

 

西门坚嘅家仆就会抬出四便铜锣

 

 

 

83

 

00:04:59.758 --> 00:05:01.919

 

分别就刻上佢四个妻妾嘅名

 

 

 

84

 

00:05:02.636 --> 00:05:04.126

 

佢敲三长两个一面铜锣

 

 

 

85

 

00:05:04.429 --> 00:05:07.762

 

就表示佢要系果个老婆嘅房留宿

 

 

 

86

 

00:05:20.362 --> 00:05:23.525

 

但系西门坚有时纵欲济，想休息一夜

 

 

 

87

 

00:05:23.824 --> 00:05:25.610

 

佢就会敲三长两个死大嘅铜锣婆。

 

 

 

88

 

00:05:25.826 --> 00:05:29.034

 

噉嗰晚，佢就会留喺自己嘅房休息进补

 

 

 

89

 

00:05:34.626 --> 00:05:36.241

 

老爷，鸡子炆牛鞭

 

 

 

90

 

00:05:36.545 --> 00:05:38.706

 

鹿茸炆海狗鞭、龙虾炆豹鞭啦

 

 

 

91

 

00:05:39.005 --> 00:05:41.121

 

呢瞻系三蛇胆老虎鞭啦

 

 

 

92

 

00:05:41.341 --> 00:05:42.922

 

味味嘅都系鞭啦

 

 

 

93

 

00:05:43.385 --> 00:05:46.172

 

噉就咩都畀我吃尽鞭啦

 

 

 

94

 

00:05:48.932 --> 00:05:51.765

 

你点解唔笑，系唔系我讲得唔笑

 

 

 

95

 

00:05:54.229 --> 00:05:58.643

 

老爷真系风趣，小人大个反应木独

 

 

 

96

 

00:05:58.942 --> 00:06:00.478

 

果然系好奴才

 

 

 

97

 

00:06:00.861 --> 00:06:02.442

 

我哋同阿柔两个人去咗边？

 

 

 

98

 

00:06:03.947 --> 00:06:07.064

 

佢好似想去放纸鹞

 

 

 

99

 

00:06:07.367 --> 00:06:07.947

 

唔可以畀佢哋去

 

 

 

100

 

00:06:08.118 --> 00:06:10.404

 

阿爹……

王晶 Jing Wong

5 .6 / 7 .0

王晶

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