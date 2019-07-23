香港电影《玉蒲团之玉女心经》粤语字幕翻译

文/院影电

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以女性波作荷花，阴毛作荷叶

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丰罗柚作雀仔，骚腰作草

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一幅以中国画嘅手法

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同女人嘅怨妇线条靓

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结合而成，“百花竞艳图。

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有冇令你睇到兴奋呀？

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“朋友妻，唔可窥”！

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你嘅宗旨。唔系“朋友妻，勿放过”啊？

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系！但系坚大佬

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你喺城中宣布。过，边个对你妻儿不敬

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就烧佢全家，奸佢阿妈

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攞佢阳具去喂虾

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在下！最多唔冚家！唔好阿妈

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冇咗嗰条友就唔可以做老豆

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想都冇用

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你简直系我嘅偶像呀

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全城人都话你系擦鞋大王

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专出卖朋友而生。

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专奉承嗰啲有钱人哋同江湖大阿哥

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我咩都唔信

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我简直觉得你系一位君子

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多谢，多谢

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唔使多谢

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我只不过系喺吹水

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唔好玩细佬

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咩？我玩唔起你呀？

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我要你帮我口交都可以，傻。

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西门坚系千门镇嘅霸王

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喜怒无常，又钟意用暴力

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所以，嗰啲专登奉承佢人

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都畀佢搞到好定笑好

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每日黄昏

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西门坚嘅家仆就会抬出四便铜锣

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分别就刻上佢四个妻妾嘅名

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佢敲三长两个一面铜锣

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就表示佢要系果个老婆嘅房留宿

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但系西门坚有时纵欲济，想休息一夜

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佢就会敲三长两个死大嘅铜锣婆。

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噉嗰晚，佢就会留喺自己嘅房休息进补

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老爷，鸡子炆牛鞭

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鹿茸炆海狗鞭、龙虾炆豹鞭啦

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呢瞻系三蛇胆老虎鞭啦

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味味嘅都系鞭啦

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噉就咩都畀我吃尽鞭啦

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你点解唔笑，系唔系我讲得唔笑

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老爷真系风趣，小人大个反应木独

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果然系好奴才

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我哋同阿柔两个人去咗边？

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佢好似想去放纸鹞

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唔可以畀佢哋去

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阿爹……