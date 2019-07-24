香港电影《飞虎出征》粤语字幕翻译
文/院影电
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我马上帮你安排芝心薄罉
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直升机呢？三分钟要去
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千祈唔好激动
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话晒我应承你一个要求
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你系咪应该表现啲诚意
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放啲人质呢？我唔理
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横掂三分钟内直升机冇到。
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我就杀咗呢洋妞
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我攞嘅……系香港身份证
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你咁精细和尚喂
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行，行，走。
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唔使啦，贼已投降，返屋企啦
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如果三分钟无直升机，我杀咗呢洋妞
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喂
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唔系啩？
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头先嘅女人质
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凸啲
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成粒
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真系唔明你做乜要咁巴闭呢
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我都唔明女人去买嘢点解唔著胸围
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唔著胸围有咩问题呢？
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波士顿女仔都唔着嘅
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唔著胸围，Nipples（乳头）
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突咗出嚟，系好正常嘅
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屌，留学生真系麻烦。
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识中文又唔讲，要讲英文
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三个音
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Nip-ple-s.
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中文多简单
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1in（啲！）
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葡萄牙对英格兰今晚咩时间开赛？
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唔使睇咗，葡萄牙一定输
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唔系，我想睇C.罗
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C.罗，有乜好？
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球技好你继续睇C.罗
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我继续上咸湿网站
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可以就放开吗？
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拉开，唔系咁样，用手指……
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麻甩佬，真系佢老母淫贱
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达哥，呢系潜行兽吖嘛
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超速都唔怕畀人拉
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我赶住翻屋企
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冲凉吖
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你行先
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有事揾我呀？
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阿Sir，我想知点解，系A队？
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你知道飞虎队啲年都冇攞过咩佐奖吗？
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今年空降特勤队唔系好强
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只要我哋强一啲，就有机会有奖
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你唔好咁，B队半个钟
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真系走唔完十公里呀