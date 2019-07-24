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院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

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编辑 | 删除 香港电影《飞虎出征》粤语字幕翻译

院影电 发布于：

香港电影《飞虎出征》粤语字幕翻译

 

文/院影电 

 

 

 

00:04:45875 --> 00:04:47160

 

我马上帮你安排芝心薄罉

 

 

 

51

 

00:04:47458 --> 00:04:49574

 

直升机呢？三分钟要去

 

 

 

52

 

00:04:49750 --> 00:04:50830

 

千祈唔好激动

 

 

 

53

 

00:04:51000 --> 00:04:53082

 

话晒我应承你一个要求

 

 

54

 

00:04:53250 --> 00:04:54080

 

你系咪应该表现啲诚意

 

 

 

55

 

00:04:54250 --> 00:04:55831

 

放啲人质呢？我唔理

 

 

 

56

 

00:04:56083 --> 00:04:57414

 

横掂三分钟内直升机冇到。

 

 

 

57

 

00:04:57583 --> 00:04:58572

 

我就杀咗呢洋妞

 

 

 

58

 

00:04:58750 --> 00:05:01332

 

我攞嘅……系香港身份证

 

 

 

59

 

00:05:01708 --> 00:05:03198

 

你咁精细和尚喂

 

 

 

60

 

00:05:08125 --> 00:05:09205

 

行，行，走。

 

 

 

61

 

00:05:11208 --> 00:05:13950

 

唔使啦，贼已投降，返屋企啦

 

 

 

62

 

00:05:16958 --> 00:05:18949

 

如果三分钟无直升机，我杀咗呢洋妞

 

 

 

63

 

00:05:39208 --> 00:05:40243

 

 

 

 

64

 

00:05:40958 --> 00:05:42664

 

唔系啩？

 

 

 

65

 

00:05:43667 --> 00:05:45032

 

头先嘅女人质

 

 

 

66

 

00:05:45833 --> 00:05:46822

 

凸啲

 

 

 

67

 

00:05:47000 --> 00:05:48456

 

成粒

 

 

 

68

 

00:05:48750 --> 00:05:50331

 

真系唔明你做乜要咁巴闭呢

 

 

 

69

 

00:05:50500 --> 00:05:52456

 

我都唔明女人去买嘢点解唔著胸围

 

 

 

70

 

00:05:52625 --> 00:05:54081

 

唔著胸围有咩问题呢？

 

 

 

71

 

00:05:54292 --> 00:05:56123

 

波士顿女仔都唔着嘅

 

 

 

72

 

00:05:56667 --> 00:05:58157

 

唔著胸围，Nipples（乳头）

 

 

 

73

 

00:05:58333 --> 00:06:00289

 

突咗出嚟，系好正常嘅

 

 

 

74

 

00:06:00583 --> 00:06:02915

 

屌，留学生真系麻烦。

 

 

 

75

 

00:06:03083 --> 00:06:05074

 

识中文又唔讲，要讲英文

 

 

 

76

 

00:06:05250 --> 00:06:06911

 

三个音

 

 

 

77

 

00:06:07583 --> 00:06:09289

 

Nip-ple-s.

 

 

 

78

 

00:06:09458 --> 00:06:10447

 

中文多简单

 

 

 

79

 

00:06:10833 --> 00:06:11993

 

1in（啲！）

 

 

 

80

 

00:06:13458 --> 00:06:14994

 

葡萄牙对英格兰今晚咩时间开赛？

 

 

 

81

 

00:06:15167 --> 00:06:16577

 

唔使睇咗，葡萄牙一定输

 

 

 

82

 

00:06:16750 --> 00:06:18286

 

唔系，我想睇C.罗

 

 

 

83

 

00:06:18458 --> 00:06:19538

 

C.罗，有乜好？

 

 

 

84

 

00:06:19792 --> 00:06:21623

 

球技好你继续睇C.罗

 

 

 

85

 

00:06:21792 --> 00:06:23703

 

我继续上咸湿网站

 

 

 

86

 

00:06:23875 --> 00:06:24660

 

可以就放开吗？

 

 

 

87

 

00:06:24833 --> 00:06:27165

 

拉开，唔系咁样，用手指……

 

 

 

88

 

00:06:27333 --> 00:06:29449

 

麻甩佬，真系佢老母淫贱

 

 

 

89

 

00:06:30875 --> 00:06:32866

 

达哥，呢系潜行兽吖嘛

 

 

 

90

 

00:06:33125 --> 00:06:34865

 

超速都唔怕畀人拉

 

 

 

91

 

00:06:35042 --> 00:06:36498

 

我赶住翻屋企

 

 

 

92

 

00:06:44375 --> 00:06:45364

 

冲凉吖

 

 

 

93

 

00:06:45583 --> 00:06:46663

 

你行先

 

 

 

94

 

00:07:10917 --> 00:07:12202

 

有事揾我呀？

 

 

 

95

 

00:07:12750 --> 00:07:15036

 

阿Sir，我想知点解，系A队？

 

 

 

96

 

00:07:17917 --> 00:07:21489

 

你知道飞虎队啲年都冇攞过咩佐奖吗？

 

 

 

97

 

00:07:21667 --> 00:07:23749

 

今年空降特勤队唔系好强

 

 

 

98

 

00:07:23917 --> 00:07:26033

 

只要我哋强一啲，就有机会有奖

 

 

 

99

 

00:07:26333 --> 00:07:28665

 

你唔好咁，B队半个钟

 

 

 

100

 

00:07:28833 --> 00:07:30073

 

真系走唔完十公里呀

飞虎出征 SDU: Sex Duties Unit(2013)

6 .6

飞虎出征(2013)

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