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院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

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编辑 | 删除 香港电影《最佳损友》粤语字幕制作翻译

院影电 发布于：

香港电影《最佳损友》粤语字幕制作翻译

 

文 院影电 

 

 

00:03:10957 --> 00:03:12686

 

咁可有几多

 

 

 

51

 

00:03:12992 --> 00:03:16155

 

佢老窦又大使，做生意又蚀本

 

 

 

52

 

00:03:17664 --> 00:03:22465

 

我哋徐家嘅棺材铺生意又一落千丈

 

 

 

53

 

00:03:22735 --> 00:03:28230

 

旧年股市大禴，又唔赔咗一大笔钱

 

 

 

54

 

00:03:28408 --> 00:03:31434

 

七折八扣嘅返嚟都冇几多嘞。

 

 

 

55

 

00:03:31578 --> 00:03:35674

 

最多十亿、八亿

 

 

 

56

 

00:03:38318 --> 00:03:39512

 

港刽？

 

 

 

57

 

00:03:39819 --> 00:03:41411

 

美金

 

 

 

58

 

00:03:42789 --> 00:03:43949

 

That'sgood！

 

 

 

59

 

00:03:44757 --> 00:03:47658

 

Chinesefool，moreplayit！

 

 

 

60

 

00:03:53833 --> 00:03:55994

 

You，stophere！

 

 

 

61

 

00:04:13853 --> 00:04:16515

 

You，Americanfool！

 

 

 

62

 

00:04:17223 --> 00:04:18622

 

仆你个

 

 

 

63

 

00:04:20660 --> 00:04:21854

 

好……

 

 

 

64

 

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叔公，你先返香港

 

 

 

65

 

00:04:26299 --> 00:04:27493

 

我下个礼拜嚟揾你

 

 

 

66

 

00:04:47620 --> 00:04:50054

 

躝开，我先嚟嘅，佢老母！

 

 

 

67

 

00:04:56696 --> 00:04:57663

 

神父

 

 

 

68

 

00:04:57797 --> 00:05:00630

 

有咩事要忏悔，快啲讲

 

 

 

69

 

00:05:00767 --> 00:05:02667

 

忏你个头，我睇你可唔可以帮手

 

 

 

70

 

00:05:02802 --> 00:05:04292

 

咁你讲呀

 

 

 

71

 

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我叫牛头帆，唔高兴就发脾气牛？

 

 

 

72

 

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又钟意讲粗口

 

 

 

73

 

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不过呢排升职做安全经理。

 

 

 

74

 

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所以，想戒掉

 

 

 

75

 

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只要你有心向善，主一定会帮你

 

 

 

76

 

00:05:18518 --> 00:05:20509

 

梗系要帮唔帮就陆面，扑街

 

 

 

77

 

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如果你以后谂起要讲粗口嗰阵

 

 

 

78

 

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你就尽量噉用生果名嚟代替

 

 

 

79

 

00:05:31130 --> 00:05:35328

 

慢慢整成习惯，以后你就唔会讲喇。

 

 

 

80

 

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生果名？

 

 

 

81

 

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香考你个巴拉

 

 

 

82

 

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啱唔啱，神父？

 

 

 

83

 

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啱嘞，你再读三次圣母经》。

 

 

 

84

 

00:05:47947 --> 00:05:49710

 

就可以安乐噉走架喇

 

 

 

85

 

00:05:49882 --> 00:05:50871

 

读我系唔挂住嘞。

 

 

 

86

 

00:05:51050 --> 00:05:53314

 

不过同我同你大佬耶稣

 

 

 

87

 

00:05:53453 --> 00:05:54943

 

讲声唔该，冇事嘞。

 

 

 

88

 

00:05:58524 --> 00:06:00219

 

望咩啊，香考巴拉

 

 

 

89

 

00:06:08368 --> 00:06:10268

 

呢啲世人每日都嚟问呢

 

 

 

90

 

00:06:10403 --> 00:06:11927

 

真系香考西瓜

 

 

 

91

 

00:06:12405 --> 00:06:14635

 

因父同样同圣神之名，阿门

 

 

 

92

 

00:06:22248 --> 00:06:23306

 

系边个过咗身但系？

 

 

 

93

 

00:06:23449 --> 00:06:25178

 

我先

 

 

 

94

 

00:06:25752 --> 00:06:27049

 

睇下

 

 

 

95

 

00:06:29989 --> 00:06:31047

 

佢几岁喇？

 

 

 

96

 

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四十七岁嘞。

 

 

 

97

 

00:06:34160 --> 00:06:38324

 

钟丧，你先生个样人中短过眉毛

 

 

 

98

 

00:06:38464 --> 00:06:41524

 

过到四十都冇咗，卖到你冚家啦……

 

 

 

99

 

00:06:41667 --> 00:06:43100

 

你噉讲呀？

 

 

 

100

 

00:06:43503 --> 00:06:45494

 

人贵自知，太太

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