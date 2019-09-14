香港电影《最佳损友》粤语字幕制作翻译
文 院影电
咁可有几多
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佢老窦又大使，做生意又蚀本
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我哋徐家嘅棺材铺生意又一落千丈
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旧年股市大禴，又唔赔咗一大笔钱
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七折八扣嘅返嚟都冇几多嘞。
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最多十亿、八亿
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港刽？
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美金
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That'sgood！
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Chinesefool，moreplayit！
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You，stophere！
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You，Americanfool！
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仆你个
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好……
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叔公，你先返香港
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我下个礼拜嚟揾你
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躝开，我先嚟嘅，佢老母！
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神父
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有咩事要忏悔，快啲讲
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忏你个头，我睇你可唔可以帮手
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咁你讲呀
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我叫牛头帆，唔高兴就发脾气牛？
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又钟意讲粗口
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不过呢排升职做安全经理。
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所以，想戒掉
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只要你有心向善，主一定会帮你
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梗系要帮唔帮就陆面，扑街
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如果你以后谂起要讲粗口嗰阵
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你就尽量噉用生果名嚟代替
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慢慢整成习惯，以后你就唔会讲喇。
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生果名？
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香考你个巴拉
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啱唔啱，神父？
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啱嘞，你再读三次圣母经》。
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就可以安乐噉走架喇
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读我系唔挂住嘞。
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不过同我同你大佬耶稣
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讲声唔该，冇事嘞。
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望咩啊，香考巴拉
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呢啲世人每日都嚟问呢
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真系香考西瓜
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因父同样同圣神之名，阿门
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系边个过咗身但系？
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我先
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睇下
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佢几岁喇？
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四十七岁嘞。
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钟丧，你先生个样人中短过眉毛
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过到四十都冇咗，卖到你冚家啦……
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你噉讲呀？
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人贵自知，太太