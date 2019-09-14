香港电影《夏日福星》粤语字幕制作翻译

文 院影电

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入去啦……

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好美呀，我哋去游水啦

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好呀！

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你去唔去游水？入去啦，唔该

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佢哋去游水吖？去啦……

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我帮你扠，扠咗就唔会脱皮

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鹧鸪菜你好

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得嘞

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行啦！

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佢哋都当我系你女朋友？系呀！

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咁就好难开口，我都要讲出嚟喇。

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讲啦！

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西啲讲，爱系唔需要偷偷摸摸嘅

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爱光明磊落嘅

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鹧鸪菜……

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我从来冇爱过你

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我都唔敢爱你。

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希望你相信我

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上次为咗畀你肯同我……

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一齐去铁力威。

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我同你讲咗一啲对你好倾慕嘅话

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畀你有呢种错觉

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我好难过

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我唔应该呃你嘅感情

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希望你可以勇敢嘅面对真相

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希望你唔好太辛苦

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我哋仍然系好朋友

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鹧鸪菜

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快啲吖

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做个女人知你为咗想佢

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而挖一条隧道，佢会点谂？

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到咗，今次我哋成功咗，可以爬过去

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真系？你肯定方向无错？

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错？我头先已经感觉到佢哋嘅体温

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同听到佢哋嘅呼吸声

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如果唔系为咗道义返嚟叫你哋

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我早就将只手插入去揽住佢哋嘞。

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再嘈就掟你出去！

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唔好……千祈唔好抌我出去，对唔住

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愿天下有情人，唔成眷属

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救命呀

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地震呀

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对唔住

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搞乜？

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死人鹧鸪菜，成日破坏我哋

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点解咁焮呀？各位老细

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我哋唔系老板

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但系我已经讲咗人哋你哋老细

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你话畀咗边个呀？

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嗰班美女，佢哋调查你哋嘅波路

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我便说你哋老细