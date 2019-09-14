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院影电

好电影、活到老、品到老

http://i.mtime.com/1197168/

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编辑 | 删除 香港电影《夏日福星》粤语字幕制作翻译

院影电 发布于：

香港电影《夏日福星》粤语字幕制作翻译

 

文  院影电 

 

 

00:05:04560 --> 00:05:06312

 

入去啦……

 

 

 

51

 

00:05:07160 --> 00:05:08673

 

好美呀，我哋去游水啦

 

 

 

52

 

00:05:08840 --> 00:05:09511

 

好呀！

 

 

 

53

 

00:05:09680 --> 00:05:12513

 

你去唔去游水？入去啦，唔该

 

 

 

54

 

00:05:12680 --> 00:05:15478

 

佢哋去游水吖？去啦……

 

 

 

55

 

00:05:21240 --> 00:05:24676

 

我帮你扠，扠咗就唔会脱皮

 

 

 

56

 

00:05:24880 --> 00:05:26711

 

鹧鸪菜你好

 

 

 

57

 

00:05:28120 --> 00:05:29997

 

得嘞

 

 

 

58

 

00:05:32800 --> 00:05:33869

 

行啦！

 

 

 

59

 

00:05:37840 --> 00:05:40559

 

佢哋都当我系你女朋友？系呀！

 

 

 

60

 

00:05:41200 --> 00:05:43350

 

咁就好难开口，我都要讲出嚟喇。

 

 

 

61

 

00:05:43520 --> 00:05:44157

 

讲啦！

 

 

 

62

 

00:05:44360 --> 00:05:46999

 

西啲讲，爱系唔需要偷偷摸摸嘅

 

 

 

63

 

00:05:47200 --> 00:05:48599

 

爱光明磊落嘅

 

 

 

64

 

00:05:48760 --> 00:05:49875

 

鹧鸪菜……

 

 

 

65

 

00:05:50920 --> 00:05:52717

 

我从来冇爱过你

 

 

 

66

 

00:05:56640 --> 00:05:58312

 

我都唔敢爱你。

 

 

 

67

 

00:05:58960 --> 00:06:00473

 

希望你相信我

 

 

 

68

 

00:06:02000 --> 00:06:05754

 

上次为咗畀你肯同我……

 

 

 

69

 

00:06:05920 --> 00:06:07956

 

一齐去铁力威。

 

 

 

70

 

00:06:08480 --> 00:06:11153

 

我同你讲咗一啲对你好倾慕嘅话

 

 

 

71

 

00:06:12720 --> 00:06:14392

 

畀你有呢种错觉

 

 

 

72

 

00:06:16000 --> 00:06:17479

 

我好难过

 

 

 

73

 

00:06:19240 --> 00:06:21196

 

我唔应该呃你嘅感情

 

 

 

74

 

00:06:23040 --> 00:06:24996

 

希望你可以勇敢嘅面对真相

 

 

 

75

 

00:06:26280 --> 00:06:28077

 

希望你唔好太辛苦

 

 

 

76

 

00:06:28600 --> 00:06:30397

 

我哋仍然系好朋友

 

 

 

77

 

00:06:33760 --> 00:06:34670

 

鹧鸪菜

 

 

 

78

 

00:06:51200 --> 00:06:52269

 

快啲吖

 

 

 

79

 

00:06:56080 --> 00:06:57798

 

做个女人知你为咗想佢

 

 

 

80

 

00:06:57960 --> 00:06:59552

 

而挖一条隧道，佢会点谂？

 

 

 

81

 

00:07:00160 --> 00:07:03948

 

到咗，今次我哋成功咗，可以爬过去

 

 

 

82

 

00:07:04480 --> 00:07:06630

 

真系？你肯定方向无错？

 

 

 

83

 

00:07:06800 --> 00:07:09075

 

错？我头先已经感觉到佢哋嘅体温

 

 

 

84

 

00:07:09280 --> 00:07:10474

 

同听到佢哋嘅呼吸声

 

 

 

85

 

00:07:10640 --> 00:07:12198

 

如果唔系为咗道义返嚟叫你哋

 

 

 

86

 

00:07:12360 --> 00:07:13759

 

我早就将只手插入去揽住佢哋嘞。

 

 

 

87

 

00:07:13920 --> 00:07:14955

 

再嘈就掟你出去！

 

 

 

88

 

00:07:15160 --> 00:07:18072

 

唔好……千祈唔好抌我出去，对唔住

 

 

 

89

 

00:07:34800 --> 00:07:37268

 

愿天下有情人，唔成眷属

 

 

 

90

 

00:07:51360 --> 00:07:53351

 

救命呀

 

 

 

91

 

00:07:53880 --> 00:07:56474

 

地震呀

 

 

 

92

 

00:07:59040 --> 00:08:00519

 

对唔住

 

 

 

93

 

00:08:04400 --> 00:08:06630

 

搞乜？

 

 

 

94

 

00:08:08920 --> 00:08:11912

 

死人鹧鸪菜，成日破坏我哋

 

 

 

95

 

00:08:14200 --> 00:08:16998

 

点解咁焮呀？各位老细

 

 

 

96

 

00:08:17640 --> 00:08:19358

 

我哋唔系老板

 

 

 

97

 

00:08:19560 --> 00:08:21790

 

但系我已经讲咗人哋你哋老细

 

 

 

98

 

00:08:21960 --> 00:08:22995

 

你话畀咗边个呀？

 

 

 

99

 

00:08:23160 --> 00:08:25594

 

嗰班美女，佢哋调查你哋嘅波路

 

 

 

100

 

00:08:25760 --> 00:08:27239

 

我便说你哋老细

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