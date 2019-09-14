香港电影《夏日福星》粤语字幕制作翻译
文 院影电
入去啦……
51
00:05:07160 --> 00:05:08673
好美呀，我哋去游水啦
52
00:05:08840 --> 00:05:09511
好呀！
53
00:05:09680 --> 00:05:12513
你去唔去游水？入去啦，唔该
54
00:05:12680 --> 00:05:15478
佢哋去游水吖？去啦……
55
00:05:21240 --> 00:05:24676
我帮你扠，扠咗就唔会脱皮
56
00:05:24880 --> 00:05:26711
鹧鸪菜你好
57
00:05:28120 --> 00:05:29997
得嘞
58
00:05:32800 --> 00:05:33869
行啦！
59
00:05:37840 --> 00:05:40559
佢哋都当我系你女朋友？系呀！
60
00:05:41200 --> 00:05:43350
咁就好难开口，我都要讲出嚟喇。
61
00:05:43520 --> 00:05:44157
讲啦！
62
00:05:44360 --> 00:05:46999
西啲讲，爱系唔需要偷偷摸摸嘅
63
00:05:47200 --> 00:05:48599
爱光明磊落嘅
64
00:05:48760 --> 00:05:49875
鹧鸪菜……
65
00:05:50920 --> 00:05:52717
我从来冇爱过你
66
00:05:56640 --> 00:05:58312
我都唔敢爱你。
67
00:05:58960 --> 00:06:00473
希望你相信我
68
00:06:02000 --> 00:06:05754
上次为咗畀你肯同我……
69
00:06:05920 --> 00:06:07956
一齐去铁力威。
70
00:06:08480 --> 00:06:11153
我同你讲咗一啲对你好倾慕嘅话
71
00:06:12720 --> 00:06:14392
畀你有呢种错觉
72
00:06:16000 --> 00:06:17479
我好难过
73
00:06:19240 --> 00:06:21196
我唔应该呃你嘅感情
74
00:06:23040 --> 00:06:24996
希望你可以勇敢嘅面对真相
75
00:06:26280 --> 00:06:28077
希望你唔好太辛苦
76
00:06:28600 --> 00:06:30397
我哋仍然系好朋友
77
00:06:33760 --> 00:06:34670
鹧鸪菜
78
00:06:51200 --> 00:06:52269
快啲吖
79
00:06:56080 --> 00:06:57798
做个女人知你为咗想佢
80
00:06:57960 --> 00:06:59552
而挖一条隧道，佢会点谂？
81
00:07:00160 --> 00:07:03948
到咗，今次我哋成功咗，可以爬过去
82
00:07:04480 --> 00:07:06630
真系？你肯定方向无错？
83
00:07:06800 --> 00:07:09075
错？我头先已经感觉到佢哋嘅体温
84
00:07:09280 --> 00:07:10474
同听到佢哋嘅呼吸声
85
00:07:10640 --> 00:07:12198
如果唔系为咗道义返嚟叫你哋
86
00:07:12360 --> 00:07:13759
我早就将只手插入去揽住佢哋嘞。
87
00:07:13920 --> 00:07:14955
再嘈就掟你出去！
88
00:07:15160 --> 00:07:18072
唔好……千祈唔好抌我出去，对唔住
89
00:07:34800 --> 00:07:37268
愿天下有情人，唔成眷属
90
00:07:51360 --> 00:07:53351
救命呀
91
00:07:53880 --> 00:07:56474
地震呀
92
00:07:59040 --> 00:08:00519
对唔住
93
00:08:04400 --> 00:08:06630
搞乜？
94
00:08:08920 --> 00:08:11912
死人鹧鸪菜，成日破坏我哋
95
00:08:14200 --> 00:08:16998
点解咁焮呀？各位老细
96
00:08:17640 --> 00:08:19358
我哋唔系老板
97
00:08:19560 --> 00:08:21790
但系我已经讲咗人哋你哋老细
98
00:08:21960 --> 00:08:22995
你话畀咗边个呀？
99
00:08:23160 --> 00:08:25594
嗰班美女，佢哋调查你哋嘅波路
100
00:08:25760 --> 00:08:27239
我便说你哋老细