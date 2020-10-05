《我和我的家乡》：邓超的“回乡之路”让家乡人有路可走

文/院影电

2020年国庆档明星云集的大制作大片《我和我的家乡》有五个单元，每个单元不同导演不同主演。而其中有一个单元却是比较特别的，就是邓超自导自演的《回乡之路》，这个单元是邓超和俞白眉导演，又是邓超和闫妮分别担任男女主角，从治沙人真实经历提炼，一代一代人把沙漠改造成了绿洲，辛勤付出建设家乡，向治沙英雄们致敬。

《回乡之路》片名是直接点明主题的，除了观赏陕北风情风景外，还能看到家乡的风俗文化，更能看到家乡人的满腔热血和温情。而邓超把家乡活跃起来，让观众记住家乡的特别。邓超走回家乡，先富带动后富，让家乡人有路可走，共同致富，这才是回乡目的。

邓超的演技是非常出色的，有闫妮的加盟更是锦上添花。细看《回乡之路》，再结合以往邓超作品，你会发觉邓超的角色类型丰富多彩，角色饱满，既能演土味老板，也能演霸道总裁。乔树林这个外表像个骗子实则内心善良淳朴，不是每个人都可以演绎得出来的，过了则不能感动，太正就不能达到喜剧效果，需要一些演艺经验沉淀才能把角色拿捏到位的。邓超和闫妮扮演校友，对师兄妹情的表演，游刃有余，挥洒自如。邓超演绎角色做到可冷可暖，可狠可痞的。他是一位多才多艺的电影人才，不但演技出色，也是票房大王，早早主演的票房就已经破了百亿，《美人鱼》、《乘风破浪》、《银河补习班》、《从你的全世界路过》等等都拿下票房佳绩。让人津津乐道，还是他的演技成果，他曾经凭《列日灼心》登上第31届中国电影金鸡奖最佳男主角宝座，第18届上海国际电影节金爵奖最佳男演员。凭 《集结号》获得第29届大众电影百花奖最佳男配角，还有很多次提名，《影》里面一人分饰两角也是相当精彩。

《我和我的家乡》之第四个单元：《回乡之路》，单元片长虽不长，家乡情却很浓。整片展现了中国大江南北比较有代表性的家乡，每个家乡有每个家乡的特色，而邓超的回乡之路更注重的是家乡人才，人才走出去后，学以致用，多年后，更多是为家乡做出默默贡献，这点精神是值得学习的。本单元可谓笑中有泪，小人物折射大道理，大时代，大精神。