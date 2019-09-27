看到这部电影下面的评论，我突然看到很欣慰，欣慰之处在于今时今日，中国网络舆论的风气已经发生了很大不同了，对于这样的电影普通观众表现出来的评论大部分趋于正面，即便不认可电影的艺术表现，但对于电影所反映的历史时段肯定的居多，这已经是不可逆转的现象了。十年之前可不是这样的。那个时候，很黑暗。无良公知们所左右和引导的网络舆论环境处处表现出对于党和国家的敌视和嘲弄，造谣抹黑历史的帖子充斥着网络，一个人如果表现出对于党和国家的肯定，必然会遭受很多攻击的。

而我就是那个经常被攻击的人

不过由于我本身也极具攻击性，好像我也没吃亏。我相信我让很多人不爽，但如果让他们不爽，我就很开心了。

一个人具有什么政治历史观点，是由他的立场所决定的。我的立场一向是拥护党，拥护政府，拥护这个国家的，哪怕它有很多不足不完美的地方，但我对它一向都有信心，所以我自然而然地成为了“五毛”，我愿意！

中国今天的成就证明了中国共产党是正确的，中国人能够在一个和平稳定的环境中生活，是一件很幸福的事，所以支持这个政党和这个国家天经地义，至少对我来说是这样的。既然这条路线是正确的，那么对于它的一切合理宣传也就在情理之中了，只要大方向没问题，我为何要反对？基于以上立场的原因，对于关于中国共产党的一切，特别是老一辈革命者的行为，我一向是天然有好感的，因此我对此类反映某些历史片段的影片也天然喜欢——不包括抗日神剧——呵呵！

因此，我在此支持一下本片，特意为它打个高分，打高分的原因不在于评价影片本身，而是为了抵消某些我眼中的蠢货和垃圾刻意拉低本片的行为，既然你可以打低分，我为何不可以打高分？前面说了基于我的立场出发，我就喜欢这样干，如果这样让某些人不爽，那么我的目的就达到了，我就是要让你们不爽！

十年之前，你们的势力比较猖獗的时候，你们也没反了天，今时今日，你们气数已尽的时候，又能如何？最多是发泄一下你们的不满而已，仅此而已！你们已经被历史埋葬了！

祖国七十华诞的即将到来，回想我这多年来的经历的网络纷争，回想我和不同政见者们的一场场斗争，我可以欣慰地说，历史果然是向着我所希望我所预料的方向发展的，而我所没有预料到的是这个局面来得这么快！实在令人开心！

生活安定、衣食无忧，家庭和睦，这就是我现在拥有的一切，我很知足，所以我绝对不容许某些打着狗屁“民主自由”幌子的傻子疯子们来破坏我所拥有的一切，如果你不满意不开心，那么是你的事情，我毫不关心，我只关心自己的这块蛋糕，而且我也绝对不相信你的那一套！十年之前，我就不相信，十年之后的今天，我更加不相信了！

祝国家长治久安，祝人民生活幸福！只要我们自己不搞乱自己，我们的未来会更加美好的！

满满正能量！牛掰！我CAO！