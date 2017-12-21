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WX 电子战场，韩3版 封套：

电子世界争霸战 TRON (1982)

又名: 电子战场、Tron

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.3，IMDb 6.8

导演: 史蒂文·利斯伯吉尔

编剧: 邦尼·麦克伯德、史蒂文·利斯伯吉尔

主演: 杰夫·布里吉斯、布鲁斯·巴克林纳、大卫·沃纳

类型: 动作 / 科幻 / 冒险

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1982-07-09(美国)

片长: 96分钟

IMDb 链接： tt0084827

剧情1、

凯文·弗林（杰夫·布里吉斯 Jeff Bridges 饰）是个天才程序员，然而曾经开发的一款游戏软件被前同事盗取，为了证实那是自己的作品，凯文试图进入前同事公司的主控程序 MCP，却发现其已经强大到随意控制其他程序。凯文求助于同事艾伦（布鲁斯·巴克林纳 Bruce Boxleitner 饰），后者设计了一款钳制 MCP 的程序 Tron，不想MCP察觉了凯文的动作，将他吸进程序空间，变成一个掌控之下的小程序。在 MCP 空间内，凯文需要保住性命，更要找到破解方法回到现实……

剧情2、

黑客凯文（杰夫·布里奇斯饰）拼命的证实EN公司最热的电子游戏是从他那里被自己以前的同事偷走的。而现在他的这个同事已经成为了EN公司的高级主管。然而，凯文的努力，却因为一个疯狂的被称为 “大哥” 的主脑操控程序所破坏。一天晚上，主脑操控程序发现凯文是黑客，于是把他带入了虚拟世界。凯文发现主脑操控程序正在制造一个虚拟的世界，而在这里与现实世界一样让人感到悲哀。凯文唯一的希望就是找到 “Tron”，这是一个独立的安全系统程序，可以帮助自己毁掉主脑操作程序，让虚拟和现实时空都恢复秩序。

《电子世界争霸战》是史上第一部赛博空间题材电影，讲述一个电脑程序员进入电脑，被迫在自己开发的游戏中作战的故事。

CG时代的先行者

作为一部科幻片，《电子世界争霸战》的故事、表演其实并没有多么高的水准。但从风格和技术上来看，影片却绝对是划时代的：虽然它并非像很多地方的介绍里说的是第一部采用了电脑动画制作的电影，只能算是第一批大电影公司制作的，大量运用计算机图形处理的影片之一。即使在今天看起来，影片的画面仍然显得充满想像力：虚拟空间中飞行着像大门一样的侦察器；有着蝴蝶般翅膀的运输工具顺着光线移动；程序之间用一只闪光的碟子互相攻击，还可以在游戏场中由人形瞬间变成摩托车飞驰 ……

《电子世界争霸战》继《星球大战》之后，再次创造了视觉上的奇观，只是影片过于极客（geek）的倾向使它只为小众所推崇接受。当时无论观众还是电影业内人士都对影片的革命性特点缺乏认识，它只得到了当届奥斯卡服装设计和音响两个奖项的提名，特效方面居然没有被给与任何肯定。

2007年，美国视效协会（VES）评选出了历史上最具影响力的50部特效电影，《电子世界争霸战》排名第六。美国电脑图形学会则将这部电影视为电脑图形的里程碑、分水岭，认为它开创了CG电影时代。影片终于得到了早就应得的荣誉。

启发导演创作《电子世界争霸战》的灵感来源有两个：

1、当时非常流行的街机电子游戏（特别是《乒乓球》这个游戏）；

2、导演在《电子世界争霸战》之前的工作：他最初组建过一个叫 “逆光” 的小公司，曾经尝试过在动画里用光来表现角色，而不是传统的描线与着色（ink ＆ paint）方式。这个概念直接影响了《电子世界争霸战》的视觉效果。

为什么这样一部电影在当时可能横空出世呢？这一切首先要归功于一家叫做 MAGI 的公司所做的研究，他们在1975年展示了用电脑生成三维物体，不仅能表现真实的空间透视，还能完成复杂的摄像机运动。这让导演斯蒂文看后激动不已。后来，正是这家公司为影片制作了大量的三维动画。除了纯粹的电脑画面，影片涉及到实拍的特效部分实现起来也是相当复杂的，每一个画面都有好几层组成，拍摄好的画面又会被进行多次的处理。许多细节的遮罩则是靠手工一帧帧画出来的。对不同的图层上使用不同的滤镜处理，然后合成在一起，就能得了片中的惊人效果。事实上，《电子世界争霸战》中的合成镜头远比纯三维动画镜头要漂亮得多。这也体现了当时电脑动画的局限。

在电影开拍之前，导演史蒂文·利斯伯吉尔和他的团队花了大量的时间来做详细的视觉设计和各种特效测试。《电子世界争霸战》本来是一部独立制作的影片，但是后来项目发展得越来越庞大，资金上有了很大缺口，结果是迪士尼接过影片，成了东家。斯蒂文本来没有想去找迪士尼，因为当时的主流是手绘动画，迪士尼恰恰又是此领域的巨头，他觉得迪士尼不会支持这样一个离经叛道的电脑图形动画影片。可迪士尼当时的制片主管汤姆·威尔希特观念开放，独具慧眼，决定让他放手一搏。但是这样的工作从来没有人做过，电脑动画不被认可，制作人员对合成技术没有把握，再加上导演的资历比较浅。迪士尼一开始并没有全力地支持这个项目。他们就做了一个2分钟的测试，效果非常之好，这才让公司终于放了心。

影片的制作非常复杂，后期制作涉及的工作人员超过500人——特别要指出的是，其中大约有200人是台湾的宏广公司的，他们主要负责影片的手绘部分。据说全片总共花费了超过50万张赛璐璐片！当时的计算机设备非常稀缺，CG方面的一个八人小组只有一台计算机可用，而这家伙配备的 300MB 磁盘模组有洗碗机那么大。

影片也是对表演的一种考验，那时候没有几个演员有过在蓝幕或绿幕前表演的经验。饰演 MCP 和萨克的演员大卫·沃纳回忆说：“那感觉非常奇怪，迪士尼的片场就像个彩排室。拍起电影来也还是像在彩排一样。” 为了灯光的需要，整个片场一片黑暗，“片场的地板上粘了很多带子，还有些奇怪的盒子，剩下就是我们演员了。导演斯蒂文会说 ‘从A走到B去’ 这就是所谓表演了。”

为后来的科幻电影奠定了思想基础

《电子世界争霸战》并没有后来描写虚拟世界的科幻电影，例如《黑客帝国》、《异次元骇客》等所具有的深度和厚度。虽然影片也充满了反思色彩，但大概是因为发行方出自迪士尼之手，其文化内涵和哲学思考都流于表面。当年就慧眼识珠，给出了四星评价的美国著名影评人罗杰·伊伯特（他的最高评分就是四星）曾如此评价本片：“《电子世界争霸战》的构思和剧情建立在对电脑知识的掌握，以及观众也懂电脑这一不给面子的假设上。这些知识无需掌握，只需我们迅速理解，也省去了恼人的长篇大论。这是一部纯粹的技术至上电影。尽管它来自于迷人（杰夫·布里吉斯）或邪恶（大卫·沃纳）的角色，但它的重点不是人性。本片是个炫目夺人的娱乐设备，比《星球大战》或《星球大战2：帝国反击战》都有过之而无不及。…… 它在自己的领域已臻完美，从技术层面来讲，也许开创了此后无数发生在电脑生成场景的电影，以头脑中生成的故事为背景展现情感中生成的人性。一切皆有可能。”

不过，除了技术层面，《电子世界争霸战》仍然可以读解出其他意义：事实上，这个故事的原型来自1939年的影片《绿野仙踪》，本片则是对其一种重写——同样是一个人坠入另一个世界，他／她必须打败黑巫师，回到自己的世界中。从骨子里说，这是一个当代神话故事，它第一次提出了真实世界与虚拟世界这样一种二元对立的世界观（尽管还是非常简单，例如影片中现实世界和虚拟世界 中的好人坏人都是一一对应，没有涉及到虚拟世界带来的扮演性和虚假性）。如果说，弗兰肯斯坦的故事将西方固有的 “神~人” 对立变成了 “人~人造物” 的对立，堪称工业化时代的表述；那么对赛博空间的描写，则可以算一种 “科技创世” 了：人类不再仅仅是创造了像弗兰肯斯坦那样的一个物种，他们可以创造整个虚拟世界！《电子世界争霸战》奠定了后来此类影片的基本元素，比如：虚拟世界被看作是负面的不真实的，现实世界则被描绘成真实可信的；想反控人类的邪恶计算机；强大到足以控制世界的大公司；由交错闪烁的网格构成的虚拟空间；游戏化的战斗方式；以病毒来攻击主机的最终解决办法等等。其对电脑控制的反思，对虚拟世界的警惕，对电脑极客拯救世界这一主题的创造，都对科幻电影的发展影响深远。

电子战场

编号：WX-0025

配置：一区20周年收藏版+THX+三区字幕+30分钟花絮

音轨：英语DD5.1-448KB、英语导演评论DD2.0-192K

字幕：英文、西班牙文、法文、中文1-2

容量：7.64GB

镜像：完成

页1、电子战场，WX-0025；

页2、创：战纪，CC-JD489、SJBD-1466A、天洋 TY-F-0203（待出）。