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致命伴旅 The Tourist (2010)

又名: 色遇(台) / 机密邂逅(港) / 游客 / 致命伴侣

评分：时光网 7.4，豆瓣 6.6，IMDb 6.0

导演: 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克

编剧: 朱利安·费罗斯、克里斯托弗·麦奎里、弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马尔克、热罗姆·萨尔

主演: 约翰尼·德普、安吉丽娜·朱莉、

卢夫斯·塞维尔、保罗·贝坦尼

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2011-02-13(中国大陆)，

2010-12-10(美国)

片长: 105分钟

IMDb 链接: tt1243957

官方小站： 致命伴旅

美国游客Frank独身远赴欧洲一心治疗情伤，却在火车上邂逅了背景神秘的性感女子Elise，正当Frank陶醉在二人世界之际，危机却渐渐迫近，自巴黎开始被追踪监视，来到威尼斯更惹来各方人马追杀 … … 随着Elise的真正身份揭开，Frank 才惊觉自己卷入了一场精心布局的危险游戏！

异国情调下的 “史密斯夫妇”

《游客》改编自2005年的法国电影 逃之夭夭 Anthony Zimmer‎ (2005) 6.9，苏菲·玛索主演！

影片讲述的是一个神秘莫测的女特工和前往意大利散心的男游客发生的一系列故事，对于这个夹杂了惊悚与浪漫爱情元素的电影，曾经担任过《通缉令》、《成事在人》等片制作人的罗杰·伯恩鲍姆说道：“这个故事的原版很精彩，当时我看完之后，就在考虑能否把他变成一部好莱坞的作品。洽谈本片版权的过程虽然经历了一些意想不到的事情，但最终我们还是拿下了本片的改编权。然后我们就在一直为寻找一个合适的导演而进行工作。因为这个故事发生在欧洲，男主角是一个前往欧洲散心的美国人，我们希望导演是一个欧洲人，如果由美国导演来拍摄这部电影的话，很可能把这部电影变成一部大部分时间在猎艳欧洲风景的风光片。我希望这部电影的画面有它优美的地方，但尽可能的为故事所服务，因为本质上这部电影还是一部惊悚题材的电影，故事应该至始至终保持一种看似风平浪静、实则杀机四伏的紧张感，否则就丧失掉了原作的那种韵味。而且本片最重要的一点就是要描述德普和朱莉之间的关系，所以一个好的导演将决定这部电影的成败，经过了很长时间的选择，最后才敲定了弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马。”

出生于德国的 弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马 正好符合了制片人对导演的身份要求，而他之前也有着执导《窃听风暴》的辉煌经历，这部当年拿下多个大奖的欧洲电影，让弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马一下子成为影坛颇受瞩目的新导演，不过他几年间一直没有新作面世，直到这部《游客》的出现。谈及为何执导这部电影，弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马 说道：“我其实是一个间谍动作片的影迷，我很喜欢007，但我自己不会拍摄007这样的电影，它的整体理念和我想要拍摄的那种间谍动作片有些距离，我想观众也不愿意见到007变成阴冷忧郁的模样吧。《史密斯夫妇》是一个很好的故事，尽管这部电影的动作场面有些太过频繁，但我很喜欢这个故事，因为两个隐藏自己过去的夫妇在一起朝夕相处，会发生很多意想不到的事。这也是我拿到《游客》剧本的时候，第一时间想到的电影，当我看过苏菲·玛索在原版电影里的表演之后，我迫切的希望自己能够执导这个新的版本，因为这个故事完全符合我对特工电影，对惊悚电影的那种要求。只是我不太希望电影太过卖弄血腥和动作场面，我希望两位主角能够用对白推动整个故事，所以在改编的过程里，我和编剧对故事下了许多功夫，力图让大家看到一个不太一样的翻拍电影。”

对于这个故事的改编，曾经担任《非常嫌疑犯》《刺杀希特勒》的编剧克里斯托夫·迈考利说道：“我和几位编剧对本片进行了一些细节上的补充，原作所关注的焦点主要集中在女主角身上，而在《游客》里，男主角的故事是和女主角并驾齐驱的。导演希望这个故事能够在浪漫的谈情说爱的同时，保持一种惊悚的紧张感，事实上大家也是朝着这个目标而前进。影片的拍摄经历了好几个地方，我们尽量的让这些场景都发挥出他们各自的特点，让故事能够很好的和欧洲迷人的风景相结合。然后，向原著的致敬，我们选择了一种特别的方式，如果是看过原版的观众，会觉得会心一笑。”

致命伴旅 3D

编号：SONY-800118

格式：50GB蓝光

镜像：完成，待出

配置：美A

最迷人性感的演员组合

约翰尼·德普，加上安吉丽娜·朱莉，这两位好莱坞炙手可热的巨星担任本片的男女主角，足以令大部分影迷惊叫高呼。而促成这个组合的，正是制作人罗杰·伯恩鲍姆。谈及让两位演员加盟本片的经历，罗杰·伯恩鲍姆回忆道：“这部电影一开始并没有定他们两位作为主角，事实上我们曾经设计过很多方案，但最后都因为各种原因而放弃，这时候，安吉丽娜·朱莉和我合作完《通缉令》之后，她对这类电影表现出很大的兴趣，当时我给了很多这类题材的剧本给她，她从中挑出了《游客》，而有了《通缉令》里的出色表现，我觉得这个角色非朱莉莫属。约翰尼·德普此刻也想表演一些接近真实生活状态的电影，然后我觉得《游客》故事里的这位美国游客很适合他想要的那种角色，而且我还告诉他，朱莉已经决定拍摄这部电影，当他了解了故事和主演导演的情况之后，他很痛快的决定接拍这部电影。”

上一部作品还是一部严肃的政治题材，此刻转型拍摄一部巨星领衔的商业制作，弗洛里安·亨克尔·冯·多纳斯马显得信心十足：“德普和朱莉都是我十分欣赏的演员，我也很清楚他们今时今日在观众心目里的地位，《游客》的故事会让德普和朱莉展现出他们的超凡魅力。在我们对原版故事进行改动之后，德普的角色有了一个质的飞跃，观众不用担心他是否会被朱莉在本片里盖过风头，实际上，我觉得德普已经很久没有这样 ‘可爱’ 过了。因为他像一个局外人一样进入一个圈套里，而且还将错就错的改变了整个阴谋，终于，他不再是英雄了。”

至于这次在影片里的表现，安吉丽娜·朱莉谈道：“这个故事吸引我的地方在于这位特工并不是那么的武功高强，她很低调，很沉稳，更接近一个普通人，像是真实社会里的特工那样。整个故事里我执行的任务都是非常生活化的，没有什么高科技的间谍装备和漂亮跑车，故事有一种百老汇戏剧的感觉，我也想尝试一下，当当这类特工的感觉如何。”

海报：

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