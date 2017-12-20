—— 图文整理自网络

DNA-552 海报：

火龙帝国 Reign of Fire (2002)

又名: 火焰末日、灭绝反击

评分：时光网 6.7，豆瓣 6.0，IMDb 6.2

导演: 罗伯·鲍曼

编剧: Gregg Chabot / Kevin Peterka / Matt Greenberg

主演: 克里斯蒂安·贝尔、马修·麦康纳、杰拉德·巴特勒

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

官网: www.bventertainment.go.com/movies/reignoffire/index.html

国家: 英国 / 爱尔兰 / 美国

语言: 英语

上映: 2002-07-09

片长: 101 分钟

IMDb 链接： tt0253556

故事发生在2084年的英国伦敦，一次偶然中，十二岁的小奎因（Ben Thornton 饰）发现了一条沉睡的巨龙，巨龙苏醒了，奎因的母亲和许多无辜的人类死在了巨龙的焰火之下。一转眼二十年过去，在此期间，巨龙在地球上安居落户繁衍生息，它们残忍的杀害和驱逐人类，霸占了人类赖以生存的家园。

仅存的人类们聚集到了一间古堡里，那里是他们最后的防线，而他们的领头人不是别人，正是已经长大成人的奎因（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰）。一个名叫丹顿（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）的男人的出现改变了人类所面临的局面，他希望找到能够协助他的勇士，同他一起去斩杀巨龙。丹顿的行为很快遭到了巨龙的报复，古堡被毁，人类再次流离失所，被逼得走投无路的奎因明白，除了奋起反击，他们再无退路。

DNA-552 碟袋：

奇幻中体现真实

虽然本片导演罗伯·鲍曼不是功成名就的影坛名导，却是经典剧集《X档案》的幕后推手，该剧热播六年，鲍曼一直兼任导演和制作人，并在1998年执导了电影《X档案：征服未来》。本片制作人罗杰·伯恩鲍姆说：“我们从一开始就希望请罗伯·鲍曼执导《火焰末日》，我们都是《X档案》的狂热粉丝，他能将看似不可能的故事演绎得真实可信，这正是我们最需要的。罗伯是一位技艺娴熟的导演，能博得演职人员和制作人的充分信任。”

制作人 莉莉·菲妮·扎努克说：“我们之所以会如此迫切的希望罗伯担纲，是因为他在《X档案》中反复展现出的过人才华，他真是制造悬念的行家里手。我们都记得经典恐怖片《大白鲨》，片中浮出水面的东西有时比鲨鱼更令人心惊胆寒，能够用间接的表现手法制造紧张氛围是一种不可多得的天赋，罗伯正是精于此道的天才导演。最重要的是，罗伯带来了一种在现实基调中讲述非凡事件的模式，看着他激发出演员们有趣而又真实的表演简直让人着迷。我们都喜欢那些偏重角色而并非特效的电影，罗伯的作品正是如此。”

“《火焰末日》的精彩之处在于，虽然影片的创意非常奇幻，但提供了相当真实的情节，” 鲍曼说：“对我来说，这种电影需要有现实基础，如果你让观众看到面对真实问题的真实人物，然后再交代出火龙的起因，那么观众就会对人物产生认同感，随即被影片情节所吸引。现在有很多特效电影只是一味的将特效抛给观众，就像充斥美味的宴会，难免让人厌腻和消化不良。我希望在本片中能有节制的运用特效，从而更多的关注地上的人们，而不是天上的火龙，这样我们才能拍摄出一部真正的佳作。”

DNA-552 日版封套：

火龙帝国 DTS 特别收藏版

编号：DNA-552

配置：美1+日2+台3+花絮

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、

泰语DD5.1-448K、法语DD5.1-448K、日语DD2.0-192K

字幕：英文、韩文、中文、泰文、印尼文、西班牙文、日文

片长：95分钟

备注：原碟已出

打造火龙

导演鲍曼在看完剧本之后的第一反应就是希望看到火龙的样子，他说：“我们想让火龙尽可能的凶恶、骇人和鲜活。” 影片视觉特效总监理查德·R·胡佛和联合总监丹·迪利奥担负着打造火龙的重任，前者曾凭《绝世天劫》荣获奥斯卡提名，后者也是资深特效专家，曾参与拍摄《102真狗》、《机器管家》、《勇闯夺命岛》、《巨猩乔扬》和《红潮风暴》。迪利奥回忆说：“在筹备初期，罗伯希望创造出一条真正冷酷无情的火龙，但这显然不足以表现龙的恶毒。” 此外，胡佛还深知火龙必须与片中环境协调一致，否则见多识广的观众会轻而易举看出破绽。

为了打造出一条能够真正融入片中现实世界的生动火龙，鲍曼、胡佛和迪利奥借鉴了很多自然元素。鲍曼说：“我们花费大量时间研究观众看到火龙时的不同观感，按照我们的设计，火龙皮肤如鳄鱼，脊背似巨蟒，会像豹一样在地上行走，并同时伴以眼镜蛇准备发起攻击时声音。观众会自然而然的想起国家地理频道中的野生动物节目，那是一种似曾相识的感觉。我们仔细斟酌火龙的飞行方式，因为它将决定火龙的整体设计。它应该振翅飞行还是滑翔呢？最终我们选择了滑翔，它需要一副巨大的翅膀以保持足够的升力，躯干要像蟒蛇一样紧凑而柔软。”

运用先进的电脑动画技术，火龙身上被覆以数千鳞片，迪利奥解释说：“鳞片的精彩之处在于它们附着在火龙皮肤表面，随着皮肤的运动，鳞片会被分开，露出间隙，但不会出现变形或伸展。” 胡佛说：“如果我们只是简单的涂绘出鳞片，那么效果就像一件橡胶外套，在运动中死板而虚假。鳞片应该能够翘起和反光，可以彼此覆盖和分离。”

鲍曼在火龙的喷火原理上煞费苦心，他说：“我不想让火龙直接从嘴中喷出火焰，因为这样难免会让嘴部灼伤。我知道非洲有一种能喷火的甲虫，原理是尾部有两个分泌腺，被挤压喷出的两种化学物质一经接触便会立即燃烧。后来我又仔细研究了眼镜蛇的喷毒天性，于是决定让火龙喷出两种分泌液，液体在嘴前15英尺处接触燃烧。”

DNA-552 美版内封套：

关于拍摄

担纲本片特技协调人的尼克·吉拉德刚刚参与拍摄《星球大战前传一：魅影危机》、《星球大战前传二：克隆人的进攻》和《沉睡谷》，《火焰末日》中有段敢死队勇士跳出直升机尝试杀死火龙的关键场景，为了呈现出画面中的壮观效果，吉拉德面临着前所未有的全新挑战。他说：“在一般情况下，拍摄空中场景通常会使用16mm胶片，然后再转录成35mm格式。可《火焰末日》是变形宽银幕电影，所以我们的摄影师必须在头部绑上沉重的35mm摄影机和40mm变形镜头。当降落伞展开时，这种规格的摄影机会对摄影师颈部产生巨大冲击，为防止颈部折断，我们的摄影师必须佩戴上外科手术用的护颈。我们还在摄影师的头盔里安放了小型降落伞，如果他感到情况不妙，可以直接摘下头盔扔掉摄影机，小型降落伞可以让摄影机安全着地。”

一般的电影特技人根本无法胜任这种高难度的空中场景，在本片的特技替身中，有两位曾在空军特种部队服役，他们既然能在战场条件下携带武器装备顺利空降，自然会保证这段场景万无一失。“不过在多数情况下，我不愿使用替身，”吉拉德说，“我们为演员们提供了严密的安全措施，以便他们亲自完成惊险特技，只有在完全必要的情况下才会请替身代劳。马修、克里斯蒂安和伊莎贝尔的体能都很出色。”

本片的特效人员戴夫·高希尔（Dave Gauthier）负责打造片中火景，他回忆说：“罗伯在凌晨两点半把我叫醒，他要我加盟《火焰末日》，我不但要尽可能的打造出现实可行的火场，还要保证现场的拍摄安全。虽然我曾参与拍摄过相同规模的电影，但根据我和罗伯在电视剧《X档案》的合作经验和他的种种设想，我在赶赴爱尔兰片场之前又进行了一番研究。等到正式开拍时，一台名为‘火龙呼吸’的喷火机器顺利问世。”“火龙呼吸”可以通过两个3英寸喷口喷射出数百加仑液态丙烷，每平方英寸的压力足有200磅，火焰最远可达175英尺。“它在瞬间就能产生巨大热量，我们必须格外谨慎小心，” 高希尔说。

火龙帝国

编号：UFO-009A

配置：美1+花絮

火龙帝国 屠龙收藏版

编号：YJ-0283

配置：美1区特别收藏版+日2+台3+国配+花絮+OST

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、日语DD2.0-192K、

法语DD2.0-192K、泰语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：英文、西班牙文、日文、韩文、泰文、印尼文、中文

片长：101分钟

镜像：完成

火焰末日

品牌：X6 薄铁盒，无编号

配置：美A+美日台泰+国配+花絮+OST

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、国语DD2.0-192K

字幕：英文、法文、中文、韩文、泰文、日文、印尼文、西班牙文

片长：102分钟

镜像：完成