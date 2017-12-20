网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2002 火龙帝国吞噬全世界，火焰末日 克里斯蒂安·贝尔 灭绝反击

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 DNA-552 海报：

 

火龙帝国 Reign of Fire (2002)

 

又名: 火焰末日、灭绝反击

评分：时光网 6.7，豆瓣 6.0，IMDb 6.2

导演: 罗伯·鲍曼

编剧: Gregg Chabot / Kevin Peterka / Matt Greenberg

主演: 克里斯蒂安·贝尔、马修·麦康纳、杰拉德·巴特勒

类型: 动作 / 奇幻 / 冒险

官网: www.bventertainment.go.com/movies/reignoffire/index.html

国家: 英国 / 爱尔兰 / 美国

语言: 英语

上映: 2002-07-09

片长: 101 分钟

IMDb 链接： tt0253556

 

 

　　故事发生在2084年的英国伦敦，一次偶然中，十二岁的小奎因（Ben Thornton 饰）发现了一条沉睡的巨龙，巨龙苏醒了，奎因的母亲和许多无辜的人类死在了巨龙的焰火之下。一转眼二十年过去，在此期间，巨龙在地球上安居落户繁衍生息，它们残忍的杀害和驱逐人类，霸占了人类赖以生存的家园。 

 

　　仅存的人类们聚集到了一间古堡里，那里是他们最后的防线，而他们的领头人不是别人，正是已经长大成人的奎因（克里斯蒂安·贝尔 Christian Bale 饰）。一个名叫丹顿（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 饰）的男人的出现改变了人类所面临的局面，他希望找到能够协助他的勇士，同他一起去斩杀巨龙。丹顿的行为很快遭到了巨龙的报复，古堡被毁，人类再次流离失所，被逼得走投无路的奎因明白，除了奋起反击，他们再无退路。

 

 

  DNA-552 碟袋：

 

 奇幻中体现真实

 

　　虽然本片导演罗伯·鲍曼不是功成名就的影坛名导，却是经典剧集《X档案》的幕后推手，该剧热播六年，鲍曼一直兼任导演和制作人，并在1998年执导了电影《X档案：征服未来》。本片制作人罗杰·伯恩鲍姆说：“我们从一开始就希望请罗伯·鲍曼执导《火焰末日》，我们都是《X档案》的狂热粉丝，他能将看似不可能的故事演绎得真实可信，这正是我们最需要的。罗伯是一位技艺娴熟的导演，能博得演职人员和制作人的充分信任。”

 

　　制作人 莉莉·菲妮·扎努克说：“我们之所以会如此迫切的希望罗伯担纲，是因为他在《X档案》中反复展现出的过人才华，他真是制造悬念的行家里手。我们都记得经典恐怖片《大白鲨》，片中浮出水面的东西有时比鲨鱼更令人心惊胆寒，能够用间接的表现手法制造紧张氛围是一种不可多得的天赋，罗伯正是精于此道的天才导演。最重要的是，罗伯带来了一种在现实基调中讲述非凡事件的模式，看着他激发出演员们有趣而又真实的表演简直让人着迷。我们都喜欢那些偏重角色而并非特效的电影，罗伯的作品正是如此。”

 

　　“《火焰末日》的精彩之处在于，虽然影片的创意非常奇幻，但提供了相当真实的情节，” 鲍曼说：“对我来说，这种电影需要有现实基础，如果你让观众看到面对真实问题的真实人物，然后再交代出火龙的起因，那么观众就会对人物产生认同感，随即被影片情节所吸引。现在有很多特效电影只是一味的将特效抛给观众，就像充斥美味的宴会，难免让人厌腻和消化不良。我希望在本片中能有节制的运用特效，从而更多的关注地上的人们，而不是天上的火龙，这样我们才能拍摄出一部真正的佳作。”

 

 

  DNA-552 日版封套：

 

 

火龙帝国 DTS 特别收藏版

 

编号：DNA-552 

配置：美1+日2+台3+花絮

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、

         泰语DD5.1-448K、法语DD5.1-448K、日语DD2.0-192K

字幕：英文、韩文、中文、泰文、印尼文、西班牙文、日文

片长：95分钟

备注：原碟已出

 

 

打造火龙

 

　　导演鲍曼在看完剧本之后的第一反应就是希望看到火龙的样子，他说：“我们想让火龙尽可能的凶恶、骇人和鲜活。” 影片视觉特效总监理查德·R·胡佛和联合总监丹·迪利奥担负着打造火龙的重任，前者曾凭《绝世天劫》荣获奥斯卡提名，后者也是资深特效专家，曾参与拍摄《102真狗》、《机器管家》、《勇闯夺命岛》、《巨猩乔扬》和《红潮风暴》。迪利奥回忆说：“在筹备初期，罗伯希望创造出一条真正冷酷无情的火龙，但这显然不足以表现龙的恶毒。” 此外，胡佛还深知火龙必须与片中环境协调一致，否则见多识广的观众会轻而易举看出破绽。

 

　　为了打造出一条能够真正融入片中现实世界的生动火龙，鲍曼、胡佛和迪利奥借鉴了很多自然元素。鲍曼说：“我们花费大量时间研究观众看到火龙时的不同观感，按照我们的设计，火龙皮肤如鳄鱼，脊背似巨蟒，会像豹一样在地上行走，并同时伴以眼镜蛇准备发起攻击时声音。观众会自然而然的想起国家地理频道中的野生动物节目，那是一种似曾相识的感觉。我们仔细斟酌火龙的飞行方式，因为它将决定火龙的整体设计。它应该振翅飞行还是滑翔呢？最终我们选择了滑翔，它需要一副巨大的翅膀以保持足够的升力，躯干要像蟒蛇一样紧凑而柔软。”

 

　　运用先进的电脑动画技术，火龙身上被覆以数千鳞片，迪利奥解释说：“鳞片的精彩之处在于它们附着在火龙皮肤表面，随着皮肤的运动，鳞片会被分开，露出间隙，但不会出现变形或伸展。” 胡佛说：“如果我们只是简单的涂绘出鳞片，那么效果就像一件橡胶外套，在运动中死板而虚假。鳞片应该能够翘起和反光，可以彼此覆盖和分离。”

 

　　鲍曼在火龙的喷火原理上煞费苦心，他说：“我不想让火龙直接从嘴中喷出火焰，因为这样难免会让嘴部灼伤。我知道非洲有一种能喷火的甲虫，原理是尾部有两个分泌腺，被挤压喷出的两种化学物质一经接触便会立即燃烧。后来我又仔细研究了眼镜蛇的喷毒天性，于是决定让火龙喷出两种分泌液，液体在嘴前15英尺处接触燃烧。”

 

 

 DNA-552 美版内封套：

 

 

关于拍摄

 

　　担纲本片特技协调人的尼克·吉拉德刚刚参与拍摄《星球大战前传一：魅影危机》、《星球大战前传二：克隆人的进攻》和《沉睡谷》，《火焰末日》中有段敢死队勇士跳出直升机尝试杀死火龙的关键场景，为了呈现出画面中的壮观效果，吉拉德面临着前所未有的全新挑战。他说：“在一般情况下，拍摄空中场景通常会使用16mm胶片，然后再转录成35mm格式。可《火焰末日》是变形宽银幕电影，所以我们的摄影师必须在头部绑上沉重的35mm摄影机和40mm变形镜头。当降落伞展开时，这种规格的摄影机会对摄影师颈部产生巨大冲击，为防止颈部折断，我们的摄影师必须佩戴上外科手术用的护颈。我们还在摄影师的头盔里安放了小型降落伞，如果他感到情况不妙，可以直接摘下头盔扔掉摄影机，小型降落伞可以让摄影机安全着地。”

 

　　一般的电影特技人根本无法胜任这种高难度的空中场景，在本片的特技替身中，有两位曾在空军特种部队服役，他们既然能在战场条件下携带武器装备顺利空降，自然会保证这段场景万无一失。“不过在多数情况下，我不愿使用替身，”吉拉德说，“我们为演员们提供了严密的安全措施，以便他们亲自完成惊险特技，只有在完全必要的情况下才会请替身代劳。马修、克里斯蒂安和伊莎贝尔的体能都很出色。”

 

　　本片的特效人员戴夫·高希尔（Dave Gauthier）负责打造片中火景，他回忆说：“罗伯在凌晨两点半把我叫醒，他要我加盟《火焰末日》，我不但要尽可能的打造出现实可行的火场，还要保证现场的拍摄安全。虽然我曾参与拍摄过相同规模的电影，但根据我和罗伯在电视剧《X档案》的合作经验和他的种种设想，我在赶赴爱尔兰片场之前又进行了一番研究。等到正式开拍时，一台名为‘火龙呼吸’的喷火机器顺利问世。”“火龙呼吸”可以通过两个3英寸喷口喷射出数百加仑液态丙烷，每平方英寸的压力足有200磅，火焰最远可达175英尺。“它在瞬间就能产生巨大热量，我们必须格外谨慎小心，” 高希尔说。

 

 

 

 

火龙帝国

 

编号：UFO-009A

配置：美1+花絮

 

 

 

火龙帝国 屠龙收藏版

 

编号：YJ-0283

配置：美1区特别收藏版+日2+台3+国配+花絮+OST

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、日语DD2.0-192K、

         法语DD2.0-192K、泰语DD2.0-192K、国语DD2.0-192K

字幕：英文、西班牙文、日文、韩文、泰文、印尼文、中文

片长：101分钟

镜像：完成

 

 

 

 

火焰末日 

 

品牌：X6 薄铁盒，无编号

配置：美A+美日台泰+国配+花絮+OST

配置：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-68K、国语DD2.0-192K

字幕：英文、法文、中文、韩文、泰文、日文、印尼文、西班牙文

片长：102分钟

镜像：完成

 

 

 

 

 

 

火焰末日 Reign of Fire(2002)

6 .7

火焰末日(2002)

影评(55)

收藏(326)

回复 (3) | 收藏 (0) | 23 次阅读 |
标签：
克里斯蒂安·贝尔 马修·麦康纳 杰拉德·巴特勒
下一篇：1973 吉奥瓦诺娜的长腿，街伎是如何变... >> << 上一篇：1982 仪器电子战场、电子世界争霸战，...

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 标准 最佳影片 邵氏 sb 文学电影 标准CC 女同 午马 晴色 周润发 乐贸 梁朝伟 刘德华 徐克 科幻 成龙 情色 甄子丹 张学友 MOC 战争 洪金宝 袁和平 二战 黄秋生 张国荣 程小东 丁度·巴拉斯
更多 >>