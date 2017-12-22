—— 图文整理自网络

希志爱野

Aino Kishi



栗林里莉

Riri Kuribayashi



亚纱美

Asami



我的女友是好色妞

导演：遊佐和寿

主演：希志爱野 、Aino Kishi、希志あいの

栗林里莉、 Riri Kuribayashi 、くりばやし りり、

亚纱美 、Asami

山形启将

片长：79分钟

编号：东瀛风 FM-6353

版本：日二独家版+精制中文字幕

音轨：日语 DD2.0

字幕：中文

剧情：省略