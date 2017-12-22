—— 图文整理自网络
我的女友是好色妞
导演：遊佐和寿
主演：希志爱野 、Aino Kishi、希志あいの
栗林里莉、 Riri Kuribayashi 、くりばやし りり、
亚纱美 、Asami
山形启将
片长：79分钟
编号：东瀛风 FM-6353
版本：日二独家版+精制中文字幕
音轨：日语 DD2.0
字幕：中文
剧情：省略
影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！
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