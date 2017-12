—— 图文整理自网络

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing (1976)

又名: 飞越夺命桥 / 惊天大瘟谋 / 火车大灾难

评分:时光网 8.0,豆瓣 8.2,IMDb 6.4

导演: 乔治 P·科斯马图斯

编剧: 罗伯特·卡茨 / 乔治 P·科斯马图斯 / 汤姆·曼凯维奇

主演: 索菲娅·罗兰、理查德·哈里斯、

马丁·辛、O·J·辛普森、

伯特·兰卡斯特、洛乌·卡斯特尔

类型: 剧情 / 动作 / 惊悚 / 灾难

国家: 英国(意大利、西德)

语言: 英语

上映: 1976-12-18(意大利),

1977-03-31(西德/英国)

片长: 129分钟

IMDb 链接: tt0074292

《卡桑德拉大桥》是一部英国、意大利、西德联合拍摄的影片,该片的拍摄手法与内容成为此后灾难片的经典模式。

恐怖分子闯进了日内瓦的国际卫生组织总部,欲实施恐怖袭击,受到了保安人员的阻击。追捕过程中,警员不小心将实验品鼠疫细菌打碎溅到罪犯身上。一名歹徒当场感染腐烂而死,另一名窜到一列开往斯特哥尔摩的火车上。病毒感染非常快,整个火车上许多人都给传染上了这种细菌,国际警局为这种鼠疫细菌不传染给其他人,对火车进行控制,不许在任何车站停留,并要将其开到卡桑德拉大桥给毁掉。女作家珍妮弗(索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰)和丈夫张伯伦医生(理查德·哈里斯 Richard Harris 饰)也被卷入。医生通过实验方法使许多人解除细菌,却不被上级相信,只有用自己的方法进行解决,列车上的人们与防化部队发生冲突,人们纷纷拿起武器。众人的命运跟随火车一起驶向未知 ....

电影中使用到的大桥实际上是一座在法国Garabit的高架桥。它建于1881-1884年,由古斯塔弗·亚历山大·艾菲尔根据艾菲尔铁塔的框架设计制造的。大桥高122米,总长度564.69米。至今仍作为一架铁路桥在使用。

《卡桑德拉大桥》早在上世纪80年代初便在我国公映,作为中国观众接触的西方商业片之一,该片给人留下了深刻的印象。今天重新看,虽然本片没有多少壮观的视觉场面,但是独特的创意、扣人心弦的剧情、以及面对病毒不同人的反应所揭示的人性,都依然引人入胜。本片的结构也成为灾难片的一种经典模式,影响了后来许多影片,比如1996年的美国影片《恐怖地带》。

本片在我国改革开放初期上映的时候,当时我国观众除了索非亚·罗兰,对该剧全明星班子的其他成员并不熟悉,里面的黑人是后来闹出轰动全美杀妻案的欧·杰·辛普森。情节惊险,特效高超,给当年的观众留下难忘的印象。“卡桑德拉” 乃古希腊的一个人物,以预告悲剧事件著称。

卡桑德拉大桥 + 多米诺骨牌

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing 1976

编号:SJBD-0488A

配置:独有原版及全中文导航双模菜单,独家Timeless美国A区全球最佳影音版,

荟萃各区精华集合中英法日韩官方译本与独家上译台本中文字幕,

尊享全球最完整一小时珍藏花絮并附全程中文字幕,

独家拯救性收录源码[上译公映/央视周志强版/央视徐涛版]三条国语配音

音轨:英语DTS-HD2.0、法语2.0-192K、

上译国语2.0-192K、央视[周志强版]国语2.0-192K、央视[徐涛版]国语2.0-192K

字幕:英文、法文、西班牙文、上译台本中文简体、官方中文繁体、日文、韩文

花絮:独家专属原生及全汉化究极双模播放架构,尊享全球最完整一小时珍藏花絮,

好莱坞名人堂:伯特·兰卡斯特;

好莱坞名人堂:索菲娅·罗兰;

预告片

镜像:待做

多米诺骨牌 The Domino Principle (1977)

又名:霹雳大刺客

评分:IMDb 5.7

导演: 斯坦利·克雷默

编剧: Adam Kennedy

主演: 吉恩·哈克曼、坎迪斯·伯根

类型: 剧情、惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1977-03-23

片长: 100 分钟

IMDb 链接: tt0075950

A Vietnam War veteran, imprisoned for murder, is offered his freedom if he accepts to undertake a contract killing for a shady organization.

