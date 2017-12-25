—— 图文整理自网络

曾收D5 ：

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing (1976)

又名: 飞越夺命桥 / 惊天大瘟谋 / 火车大灾难

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.2，IMDb 6.4

导演: 乔治 P·科斯马图斯

编剧: 罗伯特·卡茨 / 乔治 P·科斯马图斯 / 汤姆·曼凯维奇

主演: 索菲娅·罗兰、理查德·哈里斯、

马丁·辛、O·J·辛普森、

伯特·兰卡斯特、洛乌·卡斯特尔

类型: 剧情 / 动作 / 惊悚 / 灾难

国家: 英国（意大利、西德）

语言: 英语

上映: 1976-12-18(意大利)，

1977-03-31(西德/英国)

片长: 129分钟

IMDb 链接： tt0074292

《卡桑德拉大桥》是一部英国、意大利、西德联合拍摄的影片，该片的拍摄手法与内容成为此后灾难片的经典模式。

恐怖分子闯进了日内瓦的国际卫生组织总部，欲实施恐怖袭击，受到了保安人员的阻击。追捕过程中，警员不小心将实验品鼠疫细菌打碎溅到罪犯身上。一名歹徒当场感染腐烂而死，另一名窜到一列开往斯特哥尔摩的火车上。病毒感染非常快，整个火车上许多人都给传染上了这种细菌，国际警局为这种鼠疫细菌不传染给其他人，对火车进行控制，不许在任何车站停留，并要将其开到卡桑德拉大桥给毁掉。女作家珍妮弗（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）和丈夫张伯伦医生（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰）也被卷入。医生通过实验方法使许多人解除细菌，却不被上级相信，只有用自己的方法进行解决，列车上的人们与防化部队发生冲突，人们纷纷拿起武器。众人的命运跟随火车一起驶向未知 ....

电影中使用到的大桥实际上是一座在法国Garabit的高架桥。它建于1881-1884年，由古斯塔弗·亚历山大·艾菲尔根据艾菲尔铁塔的框架设计制造的。大桥高122米，总长度564.69米。至今仍作为一架铁路桥在使用。

ST-181 ：

《卡桑德拉大桥》早在上世纪80年代初便在我国公映，作为中国观众接触的西方商业片之一，该片给人留下了深刻的印象。今天重新看，虽然本片没有多少壮观的视觉场面，但是独特的创意、扣人心弦的剧情、以及面对病毒不同人的反应所揭示的人性，都依然引人入胜。本片的结构也成为灾难片的一种经典模式，影响了后来许多影片，比如1996年的美国影片《恐怖地带》。

本片在我国改革开放初期上映的时候，当时我国观众除了索非亚·罗兰，对该剧全明星班子的其他成员并不熟悉，里面的黑人是后来闹出轰动全美杀妻案的欧·杰·辛普森。情节惊险，特效高超，给当年的观众留下难忘的印象。“卡桑德拉” 乃古希腊的一个人物，以预告悲剧事件著称。

卡桑德拉大桥

编号：IBM X-871

配置：法二数码修复版+韩港+上译/央视 双国配+删除片段小白兔花絮+OST

音轨：英语DD5.1-384K、法语DD2.0-192K、

上译国语DD2.0-224K、央视国语DD2.0-192K

字幕：英文、法文1-2、中文1-3

花絮：播放机向左，进入OST；

ROM 内附 MP3 数据包。

片长：129 分钟

镜像：完成

卡桑德拉大桥

编号：ST-181

配置：大象影业法二版+艺匠一区版+日2+港台+三国配+删除片段小白兔花絮+OST+连环画扫描件

音轨：英语DD5.1-384K、法语DD5.1-384K、

上译国语DD2.0-224K、央视国语 周志强版DD2.0-192K、央视国语 徐涛版DD2.0-192K

字幕：英文、法文1-2、中文1-3、日文

花絮：播放机向上，进入OST 。

片长：123 分钟

镜像：完成

卡桑德拉大桥 + 多米诺骨牌

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing 1976

编号：SJBD-0488A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，独家Timeless美国A区全球最佳影音版，

荟萃各区精华集合中英法日韩官方译本与独家上译台本中文字幕，

尊享全球最完整一小时珍藏花絮并附全程中文字幕，

独家拯救性收录源码[上译公映/央视周志强版/央视徐涛版]三条国语配音

音轨：英语DTS-HD2.0、法语2.0-192K、

上译国语2.0-192K、央视[周志强版]国语2.0-192K、央视[徐涛版]国语2.0-192K

字幕：英文、法文、西班牙文、上译台本中文简体、官方中文繁体、日文、韩文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整一小时珍藏花絮，

好莱坞名人堂:伯特·兰卡斯特；

好莱坞名人堂:索菲娅·罗兰；

预告片

镜像：待做

多米诺骨牌 The Domino Principle (1977)

又名：霹雳大刺客

评分：IMDb 5.7

导演: 斯坦利·克雷默

编剧: Adam Kennedy

主演: 吉恩·哈克曼、坎迪斯·伯根

类型: 剧情、惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1977-03-23

片长: 100 分钟

IMDb 链接： tt0075950

A Vietnam War veteran, imprisoned for murder, is offered his freedom if he accepts to undertake a contract killing for a shady organization.

页1、碟讯；

页2、卡桑德拉大桥 海报；

页3、多米诺骨牌 海报。