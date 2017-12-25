网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1976 卡桑德拉大桥 惊天大瘟谋，索菲娅·罗兰 英国火车大灾难 飞越夺命桥，灾难片的经典模式

雄霸天下 发布于：

                                                                                         —— 图文整理自网络

曾收D5 ：

 

 

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing (1976)

 

又名: 飞越夺命桥 / 惊天大瘟谋 / 火车大灾难

评分：时光网 8.0，豆瓣 8.2，IMDb 6.4

导演: 乔治 P·科斯马图斯

编剧: 罗伯特·卡茨 / 乔治 P·科斯马图斯 / 汤姆·曼凯维奇

主演: 索菲娅·罗兰、理查德·哈里斯、

        马丁·辛、O·J·辛普森、

        伯特·兰卡斯特、洛乌·卡斯特尔

类型: 剧情 / 动作 / 惊悚 / 灾难

国家: 英国（意大利、西德）

语言: 英语

上映: 1976-12-18(意大利)，

        1977-03-31(西德/英国)

片长: 129分钟

IMDb 链接： tt0074292

 

 

　　《卡桑德拉大桥》是一部英国、意大利、西德联合拍摄的影片，该片的拍摄手法与内容成为此后灾难片的经典模式。 

 

 

　　恐怖分子闯进了日内瓦的国际卫生组织总部，欲实施恐怖袭击，受到了保安人员的阻击。追捕过程中，警员不小心将实验品鼠疫细菌打碎溅到罪犯身上。一名歹徒当场感染腐烂而死，另一名窜到一列开往斯特哥尔摩的火车上。病毒感染非常快，整个火车上许多人都给传染上了这种细菌，国际警局为这种鼠疫细菌不传染给其他人，对火车进行控制，不许在任何车站停留，并要将其开到卡桑德拉大桥给毁掉。女作家珍妮弗（索菲娅·罗兰 Sophia Loren 饰）和丈夫张伯伦医生（理查德·哈里斯 Richard Harris 饰）也被卷入。医生通过实验方法使许多人解除细菌，却不被上级相信，只有用自己的方法进行解决，列车上的人们与防化部队发生冲突，人们纷纷拿起武器。众人的命运跟随火车一起驶向未知 ....

 

 

 

 

 

 

       电影中使用到的大桥实际上是一座在法国Garabit的高架桥。它建于1881-1884年，由古斯塔弗·亚历山大·艾菲尔根据艾菲尔铁塔的框架设计制造的。大桥高122米，总长度564.69米。至今仍作为一架铁路桥在使用。

 

 

ST-181 ：

 

 

      《卡桑德拉大桥》早在上世纪80年代初便在我国公映，作为中国观众接触的西方商业片之一，该片给人留下了深刻的印象。今天重新看，虽然本片没有多少壮观的视觉场面，但是独特的创意、扣人心弦的剧情、以及面对病毒不同人的反应所揭示的人性，都依然引人入胜。本片的结构也成为灾难片的一种经典模式，影响了后来许多影片，比如1996年的美国影片《恐怖地带》。

 

 

      本片在我国改革开放初期上映的时候，当时我国观众除了索非亚·罗兰，对该剧全明星班子的其他成员并不熟悉，里面的黑人是后来闹出轰动全美杀妻案的欧·杰·辛普森。情节惊险，特效高超，给当年的观众留下难忘的印象。“卡桑德拉” 乃古希腊的一个人物，以预告悲剧事件著称。

 

 

 

 

 

卡桑德拉大桥

 

编号：IBM X-871

配置：法二数码修复版+韩港+上译/央视 双国配+删除片段小白兔花絮+OST

音轨：英语DD5.1-384K、法语DD2.0-192K、

         上译国语DD2.0-224K、央视国语DD2.0-192K

字幕：英文、法文1-2、中文1-3

花絮：播放机向左，进入OST；

         ROM 内附 MP3 数据包。

片长：129 分钟

镜像：完成

 

 

 

 

 

卡桑德拉大桥

 

编号：ST-181

配置：大象影业法二版+艺匠一区版+日2+港台+三国配+删除片段小白兔花絮+OST+连环画扫描件

音轨：英语DD5.1-384K、法语DD5.1-384K、

         上译国语DD2.0-224K、央视国语 周志强版DD2.0-192K、央视国语 徐涛版DD2.0-192K

字幕：英文、法文1-2、中文1-3、日文

花絮：播放机向上，进入OST 。

片长：123 分钟

镜像：完成

 

 

 

 

 

    卡桑德拉大桥 + 多米诺骨牌 

 

 

       卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing 1976

编号：SJBD-0488A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，独家Timeless美国A区全球最佳影音版，

 

         荟萃各区精华集合中英法日韩官方译本与独家上译台本中文字幕，

         尊享全球最完整一小时珍藏花絮并附全程中文字幕，

         独家拯救性收录源码[上译公映/央视周志强版/央视徐涛版]三条国语配音

音轨：英语DTS-HD2.0、法语2.0-192K、

         上译国语2.0-192K、央视[周志强版]国语2.0-192K、央视[徐涛版]国语2.0-192K

字幕：英文、法文、西班牙文、上译台本中文简体、官方中文繁体、日文、韩文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整一小时珍藏花絮，

         好莱坞名人堂:伯特·兰卡斯特；

         好莱坞名人堂:索菲娅·罗兰；

         预告片

镜像：待做

 

 

 

 

 多米诺骨牌 The Domino Principle (1977)

 

又名：霹雳大刺客

评分：IMDb 5.7

导演: 斯坦利·克雷默

编剧: Adam Kennedy

主演: 吉恩·哈克曼、坎迪斯·伯根

类型: 剧情、惊悚

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1977-03-23

片长: 100 分钟

IMDb 链接：  tt0075950

 

A Vietnam War veteran, imprisoned for murder, is offered his freedom if he accepts to undertake a contract killing for a shady organization.

 

 

 

页1、碟讯；

页2、卡桑德拉大桥 海报；

页3、多米诺骨牌 海报。

 

卡桑德拉大桥 The Cassandra Crossing(1976)

8 .0

卡桑德拉大桥(1976)

影评(63)

收藏(462)

上一页123
回复 (4) | 收藏 (0) | 7 次阅读 |
标签：
索菲娅·罗兰 英国
下一篇：1991 王晶演导 整蛊专家，周星驰诠释... >> << 上一篇：2017-12 淘碟记录 SJBD

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 标准 最佳影片 邵氏 sb 文学电影 标准CC 女同 午马 晴色 周润发 刘德华 乐贸 梁朝伟 徐克 科幻 成龙 情色 甄子丹 张学友 MOC 战争 洪金宝 袁和平 二战 黄秋生 张国荣 程小东 丁度·巴拉斯
更多 >>