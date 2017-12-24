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整蛊专家 Zheng gu zhuan jia (1991)

又名：整蠱專家、求爱总动员、整人专家、Tricky Brains

评分：时光网 6.7，豆瓣 7.3，IMDb 7.1

导演: 王晶

编剧: 王晶

主演: 刘德华、周星驰、

关之琳、邱淑贞、

吴孟达、李子雄、王晶、成奎安、程东

类型: 喜剧、爱情

国家: 香港

语言: 粤语

上映: 1991-02-02(香港)

片长: 110分钟

IMDb 链接： tt0103328

大好青年车文杰（刘德华 饰）邂逅了公司老板千金程乐儿（关之琳 饰），在乐儿好友Banana（邱淑贞 饰）的撮合下两人迅速陷入热恋。乐儿前男友金默基（李子雄 饰）得知情况后，马上对车文杰产生敌意，聘请整蛊专家古晶（周星驰 饰）作弄车文杰，让他一无所有。于是古晶假扮车文杰父亲车亲仁（吴孟达 饰）从大陆来的私生子，从中捣乱。古晶的到来令车文杰的生活打乱，一切事仿佛都在古晶的操控之中。但Banana发现了古晶的真实身份，劝古晶顾念车家父子对他的照顾，转过头帮忙车文杰对付金默基。

其实我就是改变社会风气，风魔万千少女，刺激电影市道，提高年轻人内涵，玉树临风，风度翩翩的整蛊专家，我名叫古晶，英文名叫Jing Koo！

整蛊专家 Tricky Brains (1991)

编号：SJBD-1609A，不能镜像

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享域高娱乐2015·9新发港A区数码修复版，荟萃日2、港3等各区DVD素材精华，

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特别整蛊杜比TrueHD 5.1无损高清粤语原音及LPCM 2.0无损（石班瑜版）国配，

集成全市场独家黄河版国配，官方中英日韩字幕，

独家自制小白兔呈献最完整视频内容，

集成日2区独有周星驰访谈花絮并附全程中文字幕

音轨：粤语DD-HD5.1 国语LPCM2.0 国语2.0-192

字幕：中繁（粤味） 中简（粤味） 中简 中繁 英 日

花絮：小白兔模式播放（加长片段）；

采访周星驰 ，05：13（日2）；

预告片。

整蛊专家 Tricky Brains (1991)

编号：SJD9-5294A

配置：独家域高娱乐2015·9新发港A区数码修复高清重编码视频+港3+日2+官方自带DTS粤配

+独家石班瑜/黄河双国配+官方中英日字幕+日2独有周星驰访谈花絮+独家删剪片段

音轨：粤语5.1-384 粤语DTS5.1-768 国语2.0-192 国语2.0-192

字幕：中繁 中繁 中简 英 日

花絮：电影档案室；

预告片；

采访周星驰 05：13（向上进入）；

删剪片段 （向右进入）。