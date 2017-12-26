SJ-1390A 零点爆破 Blown Away (1994)，6.7，杰夫•布里奇斯、汤米•李•琼斯，

与史泰龙《炮弹专家》并称个中翘楚

SJ-1517C 极限特工3：终极回归（第四版）xXx: The Return of Xander Cage

SJ-1547A 台北夜蒲团团转，没订

SJ-1827A 暗杀第一夫人 ，没订

SJ-2133B 危机13小时 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi(2016)，7.6，

第三版 加日2，迈克尔·贝

SJ-2156A 老笠 Robbery‎ (2015)，7.4，港产血腥黑色荒诞喜剧

SJ-2577 无言歌 The Ditch，王兵

SJ-2711A 透明人Hollow Man，保罗·范霍文

SJ-2712A 透明人2Hollow Man 2，导演: Claudio Fäh

SJ-2860D 新木乃伊The Mummy (2017)，4.7，第四版，6区官方5.1公映国配，

汤姆·克鲁斯、罗素·克劳

SJ-2902A 布达佩斯之恋 Gloomy Sunday，豆瓣8.6

SJ-2928A 这不是瑟情电影/反情瑟 Antiporno，园子温

SJ-2929A 撩乱的裸舞曲/裸舞狂情 Aroused by Gymnopedies，粉红，行定勋

SJ-2932A 白百合之恋 /禁断之百合/ホワイトリリー/White Lily 2016，拉拉，

中田秀夫执导，飞鸟凛、山口香绪里

SJ-2936A 红场特警 Red Heat，阿诺经典火爆动作片

SJ-2941A 变形金刚5：最后的骑士（双BD）Transformers: The Last Knight

SJ-2943A 神探佩雷拉大战鳄鱼女 Al Pereira vs.the Alligator Ladies，赫苏斯·佛朗哥

SJ-2945A 洞 Le trou，法国名导雅克·贝克，豆瓣9.2，IMDB 8.5，

运河影业英B区、Arthause德B区、IVC日A区、CC1区DVD精华，完整花絮

SJ-2954A 擎天无影脚黄麒英‎ (2016)，3.6，央视与HBO电视台联合电视电影

SJ-2956A 极寒之城 Atomic Blonde ‎ (2017)， 7.2，酷毙动作，查理兹·塞隆

SJ-2959A 血钻 Blood Diamond (2006)，8.5，李奥纳多·迪卡普里奥、詹妮弗·康纳利

SJ-2960A 闪灵 The Shining‎ (1980)，8.0，恐怖大师史蒂芬·金，

全球独家自制无缝双T珍藏版，斯坦利·库布里克，杰克·尼科尔森

SJ-2965A 西谎极落：太爆．太子．太空舱 (2017)，6.1，继《一路向西》后再延全城话题，

港产最强网络作家向西村上春树又一疯狂作品登上大银幕

SJ-2966B 悟空传（第二版）Wu Kong (2017)，5.1

SJ-2967A 烈火战车 Full Throttle‎ (1995)，6.7，刘德华、梁咏琪

SJ-2968A 烈火战车2：极速传说 ‎ (1999)，6.5，郑伊健、张柏芝、林熙蕾、任达华

SJ-2973A 邪灵入侵 Evil Toons ‎ (1992)，3.8，25周年导演签名限量2K修复版，

真人+动画结合的情瑟版《范海辛》，大卫·卡拉丁

SJ-2974A 咸鱼翻生/侠盗一枝花(1980)，6.5，麦嘉执导，洪金宝、午马、麦嘉、石天、 林正英

SJ-2975A 搏命单刀夺命枪 (1979)，6.4，洪金宝、麦嘉、梁家仁、刘家荣

SJ-2976A 没用的女人Trashy Lady (1985)，6.7，唯美X级情瑟经典

SJ-2978A 上海小姐/欲海妖姬 The Ladyfrom Shanghai(1947)，8.0，

导演: 奥逊·威尔斯，丽塔·海华斯 / 奥逊·威尔斯

SJ-2979A 团鬼六：蔷薇的肉体 Skin of Roses，藤井克彦

SJ-2980A 一念无明 Mad World (2016)，7.9，应该是香港今年最好的电影

SJ-2984A 圣痕/魂飞魄散Stigmata‎ (1999)，6.8，帕特丽夏·阿奎特

SJ-2992A 迷途 Higher and Higher，德国QS，英格丽德·施特格

SJ-2993A~2995A 少女的诱惑（1-3），德国QS，英格丽德·施特格

SJ-2999A 天才枪手 / Bad Genius / ฉลาดเกมส์โกง‎ (2017)，8.2，泰国神片，

考试作弊“碟中谍”版，豆瓣8.3，IMDB 8.2

SJ-3001 蓝色星球 Blue Planet II‎ (2017)，第二季，3BD，英B+国配

SJ-3006A 决战猩球 Planet of the Apes，蒂姆·波顿 “猩球”系列，马克·沃尔伯格

SJ-3008A 赌城大亨之、新哥传奇Casino Tycoon，刘德华+邱淑贞、王祖贤

SJ-3010A 欢乐满人间Mary Poppins (1964) ，8.1，（50周年纪念版）

SJ-3013A 灵异空间/别闯阴阳界（1990版）Flatliners，6.4，乔·舒马赫，朱莉娅·罗伯茨

SJ-3013A 灵异空间 Flatliners（2017版），5.4

SJ-3015A 杀破狼·贪狼 Paradox，7.2，叶伟信，古天乐、托尼·贾

SJ-3019A 常在你左右/阴阳路之常在你左右（2017），5.1，邱礼涛，古天乐、张智霖、蔡卓妍

SJ-3021A 纳瓦隆大炮/六壮士The Guns of Navarone (1961) ，7.6，

50周年双T版，格利高里·派克

SJ-3022A 纳瓦隆第十突击队/六壮士2 Force10 from Navarone‎ (1979)，7.1，哈里森·福特

SJ-7176 枪杀近距离 Close Range (2015)，5.2，《战狼》斯科特·阿金斯火爆动作片，

开篇从电梯杀到房间客厅长镜头堪称精彩绝伦，《战狼》简直被秒成渣渣，

导演: 艾萨克·佛罗伦汀，主演: 斯科特·阿金斯

SJ-7186 爱睡在一起/ 跟别人睡了 Sleeping with Other People (2015)，6.6，

SJ-7261 五十度黑 Fifty Shades Darker (2017) ，《惊声尖笑》恶搞系列鼻祖马龙·韦恩斯，

自编自演恶搞上年话题作品《五十度灰》及其未上演续作

SJ-7543 惊天刺杀 De Premier (2016)，6.3，比利时版《空军一号》+《白宫陷落》

SJ-8358A 终结者2：审判日/未来战士2，8.2，新发3D，独家七国配

SJ-90015 追缉：炸弹客（2BD）Manhunt:Unabomber，美剧，豆瓣8.9、IMDB 8.2