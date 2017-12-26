网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 2017-12 淘碟记录 SJBD

雄霸天下 发布于：

 

 

 

SJ-1390A 零点爆破 Blown Away (1994)，6.7，杰夫•布里奇斯、汤米•李•琼斯，

               与史泰龙《炮弹专家》并称个中翘楚

SJ-1517C 极限特工3：终极回归（第四版）xXx: The Return of Xander Cage 

SJ-1547A 台北夜蒲团团转，没订

SJ-1827A 暗杀第一夫人，没订

 

SJ-2133B 危机13小时 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi(2016)，7.6，

                第三版 加日2，迈克尔·贝 

SJ-2156A 老笠 Robbery‎ (2015)，7.4，港产血腥黑色荒诞喜剧

SJ-2577   无言歌 The Ditch，王兵

SJ-2711A 透明人Hollow Man，保罗·范霍文 

SJ-2712A 透明人2Hollow Man 2，导演: Claudio Fäh

SJ-2860D 新木乃伊The Mummy (2017)，4.7，第四版，6区官方5.1公映国配，

                汤姆·克鲁斯、罗素·克劳

 

SJ-2902A 布达佩斯之恋 Gloomy Sunday，豆瓣8.6 

SJ-2928A 这不是瑟情电影/反情瑟 Antiporno，园子温

SJ-2929A 撩乱的裸舞曲/裸舞狂情 Aroused by Gymnopedies，粉红，行定勋

SJ-2932A 白百合之恋 /禁断之百合/ホワイトリリー/White Lily 2016，拉拉，

                中田秀夫执导，飞鸟凛、山口香绪里

SJ-2936A 红场特警 Red Heat，阿诺经典火爆动作片 

SJ-2941A 变形金刚5：最后的骑士（双BD）Transformers: The Last Knight

SJ-2943A 神探佩雷拉大战鳄鱼女 Al Pereira vs.the Alligator Ladies，赫苏斯·佛朗哥

SJ-2945A 洞 Le trou，法国名导雅克·贝克，豆瓣9.2，IMDB 8.5，

                运河影业英B区、Arthause德B区、IVC日A区、CC1区DVD精华，完整花絮

SJ-2954A 擎天无影脚黄麒英‎ (2016)，3.6，央视与HBO电视台联合电视电影

SJ-2956A 极寒之城 Atomic Blonde ‎ (2017)， 7.2，酷毙动作，查理兹·塞隆

SJ-2959A 血钻 Blood Diamond (2006)，8.5，李奥纳多·迪卡普里奥、詹妮弗·康纳利

SJ-2960A 闪灵 The Shining‎ (1980)，8.0，恐怖大师史蒂芬·金，

                      全球独家自制无缝双T珍藏版，斯坦利·库布里克，杰克·尼科尔森

SJ-2965A 西谎极落：太爆．太子．太空舱 (2017)，6.1，继《一路向西》后再延全城话题，

               港产最强网络作家向西村上春树又一疯狂作品登上大银幕

SJ-2966B 悟空传（第二版）Wu Kong (2017)，5.1

SJ-2967A 烈火战车 Full Throttle‎ (1995)，6.7，刘德华、梁咏琪

SJ-2968A 烈火战车2：极速传说 ‎ (1999)，6.5，郑伊健、张柏芝、林熙蕾、任达华

SJ-2973A 邪灵入侵 Evil Toons ‎ (1992)，3.8，25周年导演签名限量2K修复版，

                真人+动画结合的情瑟版《范海辛》，大卫·卡拉丁

SJ-2974A 咸鱼翻生/侠盗一枝花(1980)，6.5，麦嘉执导，洪金宝、午马、麦嘉、石天、林正英

SJ-2975A 搏命单刀夺命枪 (1979)，6.4，洪金宝、麦嘉、梁家仁、刘家荣 

SJ-2976A 没用的女人Trashy Lady (1985)，6.7，唯美X级情瑟经典 

 SJ-2978A 上海小姐/欲海妖姬 The Ladyfrom Shanghai(1947)，8.0，

                导演: 奥逊·威尔斯，丽塔·海华斯 / 奥逊·威尔斯

SJ-2979A 团鬼六：蔷薇的肉体 Skin of Roses，藤井克彦

SJ-2980A 一念无明 Mad World (2016)，7.9，应该是香港今年最好的电影

SJ-2984A 圣痕/魂飞魄散Stigmata‎ (1999)，6.8，帕特丽夏·阿奎特

SJ-2992A 迷途 Higher and Higher，德国QS，英格丽德·施特格

SJ-2993A~2995A 少女的诱惑（1-3），德国QS，英格丽德·施特格

SJ-2999A 天才枪手 / Bad Genius / ฉลาดเกมส์โกง‎ (2017)，8.2，泰国神片，

                考试作弊“碟中谍”版，豆瓣8.3，IMDB 8.2

 

SJ-3001   蓝色星球 Blue Planet II‎ (2017)，第二季，3BD，英B+国配

SJ-3006A 决战猩球 Planet of the Apes，蒂姆·波顿 “猩球”系列，马克·沃尔伯格

SJ-3008A 赌城大亨之、新哥传奇Casino Tycoon，刘德华+邱淑贞、王祖贤

SJ-3010A 欢乐满人间Mary Poppins (1964) ，8.1，（50周年纪念版）

SJ-3013A 灵异空间/别闯阴阳界（1990版）Flatliners，6.4，乔·舒马赫，朱莉娅·罗伯茨

SJ-3013A 灵异空间 Flatliners（2017版），5.4

SJ-3015A 杀破狼·贪狼 Paradox，7.2，叶伟信，古天乐、托尼·贾

SJ-3019A 常在你左右/阴阳路之常在你左右（2017），5.1，邱礼涛，古天乐、张智霖、蔡卓妍 

SJ-3021A 纳瓦隆大炮/六壮士The Guns of Navarone (1961) ，7.6，

                50周年双T版，格利高里·派克

SJ-3022A 纳瓦隆第十突击队/六壮士2 Force10 from Navarone‎ (1979)，7.1，哈里森·福特

SJ-7176 枪杀近距离 Close Range (2015)，5.2，《战狼》斯科特·阿金斯火爆动作片，

              开篇从电梯杀到房间客厅长镜头堪称精彩绝伦，《战狼》简直被秒成渣渣，

             导演: 艾萨克·佛罗伦汀，主演: 斯科特·阿金斯

SJ-7186  爱睡在一起/ 跟别人睡了 Sleeping with Other People (2015)，6.6，

SJ-7261 五十度黑 Fifty Shades Darker (2017) ，《惊声尖笑》恶搞系列鼻祖马龙·韦恩斯，

              自编自演恶搞上年话题作品《五十度灰》及其未上演续作 

SJ-7543 惊天刺杀 De Premier (2016)，6.3，比利时版《空军一号》+《白宫陷落》 

 

 

SJ-8358A 终结者2：审判日/未来战士2，8.2，新发3D，独家七国配 

SJ-90015 追缉：炸弹客（2BD）Manhunt:Unabomber，美剧，豆瓣8.9、IMDB 8.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回复 (2) | 收藏 (0) | 5 次阅读 |
下一篇：1976 卡桑德拉大桥 惊天大瘟谋，索菲... >> << 上一篇：2017-12 淘碟记录 SJD9

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 标准 最佳影片 邵氏 sb 文学电影 标准CC 女同 午马 晴色 周润发 刘德华 乐贸 梁朝伟 徐克 科幻 成龙 情色 甄子丹 张学友 MOC 战争 洪金宝 袁和平 二战 黄秋生 张国荣 程小东 丁度·巴拉斯
更多 >>