LBD-U3718 心灵与智慧 【CC标准高清数码修复珍藏版】Hearts and Minds (1974)

本片获1974年奥斯卡最佳纪录片奖,并被提名同年金球奖最佳纪录片

DT-2006 困惑的浪漫 Nekromantik(1987)

DT-90749 霹雳情/独霸舞林(1983),7.1,导演: 张彻,天赐、黄霑、陈观泰

DT-90779 上海滩十三太保 Shanghai 13(1984),张彻最经典

DT-91049 真爱未了情 (1995),艾曼纽·贝阿

DT-91051 胡越的故事 (1981),7.1,许鞍华,周润发、缪骞人、钟楚红

DT-91082 城南旧事(国产电影精品修复系列)(1983),导演: 吴贻弓,沈洁、张丰毅、张闽

DT-91083 阿Q正传【国产电影精品修复系列】(1981)

DT-91085 蛊,SB,桂治洪

DT-91092 高山下的花环【国产电影精品修复系列】(1984)

DT-91102 马克斯,我的爱 (1986),大岛渚,夏洛特·兰普林

DT-91107 滑铁卢战役 Waterloo (1970),意、苏、美合拍,大场面经典战争史诗巨片,

导演: 谢尔盖·邦达尔丘克,主演: 奥逊·威尔斯

DT-91117 夺标 Champions(2008),导演: 徐小明

DT-91118 大篷车 Caravan (1971),7.9,印度

DT-91122 杀手的肖像 Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)

DT-91123 血溅金沙镇 Yellow Sky (1948),格利高里·派克

DT-91129 伸张正义 And Justice for All (1979),8.2,阿尔·帕西诺

DT-91130 血红街道 Scarlet Street (1945),8.2,美国,弗里茨·朗

DT-91131 大车队(又名:车队)Convoy (1978),萨姆·佩金法

DT-91146 庐山恋(国产电影精品修复系列)(1980)

【国产电影精品修复系列】

DT-91113 牧马人(1982),7.9,谢晋,朱时茂、丛珊

庐山恋 2010, 佚名D9