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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2017-12 淘碟记录 DT 【国产电影精品修复系列】

雄霸天下 发布于：

LBD-U3718 心灵与智慧【CC标准高清数码修复珍藏版】Hearts and Minds (1974)

                  本片获1974年奥斯卡最佳纪录片奖，并被提名同年金球奖最佳纪录片

 

 

DT-2006 困惑的浪漫 Nekromantik（1987）

 

DT-90749 霹雳情/独霸舞林（1983），7.1，导演: 张彻，天赐、黄霑、陈观泰 

DT-90779 上海滩十三太保 Shanghai 13（1984），张彻最经典

DT-91049 真爱未了情 (1995)，艾曼纽·贝阿

DT-91051 胡越的故事 (1981)，7.1，许鞍华，周润发、缪骞人、钟楚红

DT-91082 城南旧事（国产电影精品修复系列）(1983)，导演: 吴贻弓，沈洁、张丰毅、张闽

DT-91083 阿Q正传【国产电影精品修复系列】(1981)

DT-91085 蛊，SB，桂治洪

DT-91092 高山下的花环【国产电影精品修复系列】（1984）

DT-91102 马克斯，我的爱 (1986)，大岛渚，夏洛特·兰普林

DT-91107 滑铁卢战役 Waterloo (1970)，意、苏、美合拍，大场面经典战争史诗巨片， 

                 导演: 谢尔盖·邦达尔丘克，主演: 奥逊·威尔斯

DT-91117 夺标 Champions（2008），导演: 徐小明

DT-91118 大篷车 Caravan (1971)，7.9，印度

DT-91122 杀手的肖像 Henry: Portrait of a Serial Killer (1986)

DT-91123 血溅金沙镇 Yellow Sky (1948)，格利高里·派克

DT-91129 伸张正义 And Justice for All (1979)，8.2，阿尔·帕西诺

DT-91130 血红街道 Scarlet Street (1945)，8.2，美国，弗里茨·朗

DT-91131 大车队（又名：车队）Convoy (1978)，萨姆·佩金法

DT-91146 庐山恋（国产电影精品修复系列）（1980）

 

 

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国产电影精品修复系列

 

 

 

DT-91082 城南旧事（国产电影精品修复系列）(1983)，导演: 吴贻弓，沈洁、张丰毅、张闽

DT-91083 阿Q正传【国产电影精品修复系列】(1981)

DT-91092 高山下的花环【国产电影精品修复系列】（1984）

DT-91113 牧马人（1982），7.9，谢晋，朱时茂、丛珊

DT-91146 庐山恋（国产电影精品修复系列）（1980）

 

庐山恋 2010， 佚名D9

 

 

 

 

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