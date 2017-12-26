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W5077 周星驰搞笑电影系列（第1辑），2碟；

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W5080 李连杰经典电影全集（第2辑），3碟；

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林海雪原、天云山传奇，南海长城，犬王，铁血大动脉，

英雄儿女、南昌起义、百色起义，奇袭，破袭战，挺进中原

W5161 地下尖兵 怀旧老电影经典系列（第7辑），2碟

地下尖兵，黑三角，保密局的枪声，戴手铐的旅客，冰山上的来客，英雄虎胆，

永不消逝的电波，秘密图纸，羊城暗哨，特高课在行动，特殊身份的警官，古龙镇谍影

W5162 黄河大侠 怀旧老电影经典系列（第8辑），2碟

黄河大侠，关东大侠，关东女侠，侠女十三妹，新冷血十三鹰，七星碧玉刀

武林志，八卦莲花掌，木棉袈裟，八百罗汉，鹰爪铁布衫，海市蜃楼

W5163 东陵大盗 怀旧老电影经典系列（第9辑），2碟

东陵大盗1-5，

峨眉飞盗，夜盗珍妃墓，神秘的大佛，京都球侠，金镖黄天霸，武当

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