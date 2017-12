SJ-2770B 月升王国,2D9,第三版,CC标准

SJ-3387A 生化危机:复仇,2017 日本动画版

SJ-3425A 花蕊:背德禁恋/花芯Kashin

SJ-3434 虐杀器官 Genocidal Organ

SJ-3436A 悟空大冒险Monkey King(5D9),导演: 手塚治虫 / 杉井ギサブロー

SJ-3505A 花轿泪/闺阁情怨 Le palanquin des larmes

姜文领衔中法合拍作品,国配

SJ-3834A 母猫,日活粉红45周年

SJ-3836A 跛豪,今年口碑爆棚之《追龙》翻拍原版,豆瓣8.1,吕良伟、叶子楣

SJ-3838A 烈火青春Nomad

SJ-3839A 驯马手莫兰特 'Breaker'Morant,CC标准4K修复版,D9+D5,澳大利亚,

IMDB评分7.9

SJ-3848A 神探佩雷拉大战鳄鱼女 Al Pereira vs.the Alligator Ladies,赫苏斯·佛朗哥

SJ-3849A 鳄鱼女的复仇 Revenge of theAlligator Ladies,赫苏斯·佛朗哥

SJ-3863A 星际特工:千星之城(第三版) Valérian and the City of a Thousand Planets,

导演 吕克·贝松

SJ-3872A 西谎极落:太爆.太子.太空舱,继《一路向西》后再延全城话题

SJ-3873B 悟空传(第二版)Wu Kong (2017),5.1

SJ-3876A 搏命单刀夺命枪 ,洪金宝、麦嘉、梁家仁

SJ-3877B 天才枪手(第三版)Bad Genius,ฉลาดเกมส์โกง‎ (2017),8.2

SJ-3879A 没用的女人Trashy Lady,导演: Steve Scott ,情瑟修复厂牌Vinegar Syndrome蓝光高清重编码视频

SJ-3880A 邪灵入侵Evil Toons,真人+动画结合的QS版《范海辛》

SJ-3883A 惹鬼回路/回路Kairo/Pulse,黑泽清

SJ-3884A 团鬼六:蔷薇的肉体,藤井克彦

SJ-3885A 糟了!爱丽丝Alice Goodbody,美国经典*上动作“猛”片

SJ-3889A 美丽Beautiful,金基德亲任编剧监制,协助徒弟全宰洪,美人版《风月宝鉴》

SJ-3895A 迷途 Higher and Higher,德国QS

SJ-3896A~3898A 少女的诱惑(1-3)

SJ-5966A 魔鬼二世/威龙二世Junior (1994),6.3,施瓦辛格,伊万•雷特曼

SJ-5967A 危城‎ (2016),5.6,陈木胜,刘青云、古天乐

SJ-8657 酒神小姐/神女观音The Bacchus Lady,挑战禁忌话题,聚焦老年人情瑟国度,

《下女》影后尹汝贞大胆演出

SJ-8665 女子搏击俱乐部 Female Fight Club,龙格尔

SJ-8669 鬼哭神嚎:觉醒 Amityville: The Awakening ,经典恐怖大作2017全新翻拍,

SJ-8687 惊心食人族3 Jeepers Creepers 3: Cathedral