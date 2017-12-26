SJ-2770B 月升王国，2D9，第三版，CC标准
SJ-3387A 生化危机：复仇，2017 日本动画版
SJ-3425A 花蕊：背德禁恋/花芯Kashin
SJ-3434 虐杀器官 Genocidal Organ
SJ-3436A 悟空大冒险Monkey King（5D9），导演: 手塚治虫 / 杉井ギサブロー
SJ-3505A 花轿泪/闺阁情怨 Le palanquin des larmes
姜文领衔中法合拍作品，国配
SJ-3834A 母猫，日活粉红45周年
SJ-3836A 跛豪，今年口碑爆棚之《追龙》翻拍原版，豆瓣8.1，吕良伟、叶子楣
SJ-3838A 烈火青春Nomad
SJ-3839A 驯马手莫兰特 'Breaker'Morant，CC标准4K修复版，D9+D5，澳大利亚，
IMDB评分7.9
SJ-3848A 神探佩雷拉大战鳄鱼女 Al Pereira vs.the Alligator Ladies，赫苏斯·佛朗哥
SJ-3849A 鳄鱼女的复仇 Revenge of theAlligator Ladies，赫苏斯·佛朗哥
SJ-3863A 星际特工：千星之城（第三版） Valérian and the City of a Thousand Planets，
导演 吕克·贝松
SJ-3872A 西谎极落：太爆．太子．太空舱，继《一路向西》后再延全城话题
SJ-3873B 悟空传（第二版）Wu Kong (2017)，5.1
SJ-3876A 搏命单刀夺命枪 ，洪金宝、麦嘉、梁家仁
SJ-3877B 天才枪手（第三版）Bad Genius，ฉลาดเกมส์โกง (2017)，8.2
SJ-3879A 没用的女人Trashy Lady，导演: Steve Scott ，情瑟修复厂牌Vinegar Syndrome蓝光高清重编码视频
SJ-3880A 邪灵入侵Evil Toons，真人+动画结合的QS版《范海辛》
SJ-3883A 惹鬼回路/回路Kairo/Pulse，黑泽清
SJ-3884A 团鬼六：蔷薇的肉体，藤井克彦
SJ-3885A 糟了！爱丽丝Alice Goodbody，美国经典*上动作“猛”片
SJ-3889A 美丽Beautiful，金基德亲任编剧监制，协助徒弟全宰洪，美人版《风月宝鉴》
SJ-3895A 迷途 Higher and Higher，德国QS
SJ-3896A~3898A 少女的诱惑（1-3）
SJ-5966A 魔鬼二世/威龙二世Junior (1994)，6.3，施瓦辛格，伊万•雷特曼
SJ-5967A 危城 (2016)，5.6，陈木胜，刘青云、古天乐
SJ-8657 酒神小姐/神女观音The Bacchus Lady，挑战禁忌话题，聚焦老年人情瑟国度，
《下女》影后尹汝贞大胆演出
SJ-8665 女子搏击俱乐部 Female Fight Club，龙格尔
SJ-8669 鬼哭神嚎：觉醒 Amityville: The Awakening ，经典恐怖大作2017全新翻拍，
SJ-8687 惊心食人族3 Jeepers Creepers 3: Cathedral