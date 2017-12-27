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DNA B-1972B ：

生化危机5、惩罚 Resident Evil: Retribution (2012)

又名: 恶灵古堡5:天谴日(台) / 生化危机之灭绝真相(港)

评分：时光网 6.5，豆瓣 5.7，IMDb 5.4

导演: 保罗·安德森

编剧: 保罗·安德森

主演: 米拉·乔沃维奇、米歇尔·罗德里格兹、西耶娜·盖尔利、

李冰冰、中岛美嘉

类型: 动作、科幻、恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2013-03-17(中国大陆)，

2012-09-14(美国)

片长: 96分钟

IMDb 链接： tt1855325

在上一集中，爱丽丝（米拉·乔沃维奇 Milla Jovovich 饰）救出了被冷冻的同伴们，众人在离开之际却被赶来的雇佣兵赶尽杀绝。T病毒使红皇后（Megan Charpentier 饰）的程序发生了错误，变得残暴嗜血的她想要杀死最后的人类毁灭地球。唯一能够阻止红皇后的只有爱丽丝一人。而此刻，失去了能力的爱丽丝却被保护伞公司囚禁在位于海底的秘密基地中。威斯克（肖恩·罗伯茨 Shawn Roberts 饰）通过病毒侵入了保护伞公司的系统，他放走了爱丽丝并告诉她，她是人类最后的希望，而为了拯救人类，他们必须冰释前嫌共同抵抗更强大的敌人。爱丽丝遇见了保护伞公司的前员工艾达王（李冰冰 饰），两人一路上奋勇杀敌结下了深厚的友谊。同时，爱丽丝旧日的战友们也组成了一个小分队，从外向内进行突围。

保护伞公司在海底建造了逼真的模拟城市，并使用克隆人作为T病毒的实验对象，为了抵达出口，爱丽丝一行人必须穿越东京、纽约、华盛顿和莫斯科四座城市，而每座城市中，都有属于它的丧尸们在蠢蠢欲动。

生化危机5：惩罚，D5 封套 ：

保护伞公司研发的T病毒持续侵袭地球，仅存的人类被逼到面临人吃人的绝境。人类唯一的希望全在生化人爱丽丝身上，当她从保护伞公司的秘密实验室里苏醒后，跑遍东京、纽约、华盛顿和莫斯科四地，试图追出散播病毒的凶手。

没想到，一连串的意外让爱丽丝面临真假难辨的困境，在昔日伙伴和新盟友艾达的加入下，爱丽丝该如何在天谴大限来临前找出生路，带领人类度过末日危机？

DNA B-1972B ：

花絮：

1、本片是《生化危机》系列中唯一一部没有不死狗出现的影片。

2、影片开拍的第二天，片场的一个高台倒塌，砸伤了16名工作人员。

3、在《生化危机》的游戏第五集中，主角们开着一辆悍马躲避着僵尸的追击。

在影片中，也一样出现了这样的镜头，只不过悍马被换成了劳斯莱斯幻影。

4、取景地遍布全球，剧组辗转走过了加拿大、美国、日本和俄罗斯。

在时代广场、银座和红场等标志性地点取景拍摄。

生化危机5：惩罚

编号：DNA B-1972B 第二版

配置：索尼A区+索尼一区+三区

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS5.1-1536K、

法语DD2.0-192K、泰语DD2.0-192K

字幕：英文、法文、西班牙文、三区中文1-2、韩文、泰文、马来文

片长：95分钟

生化危机5：惩罚 Resident Evil: Retribution (2012)，6.5

导演：保罗·安德森

主演：米拉·乔沃维奇、李冰冰

编号：天洋 TY-F-0255

配置：美A+港A+美1+法2+日2+泰3+韩3+国配+中字导评+画中画中字+中文动态菜单

拓展阅读：

D 9 收碟： 生化危机 ：美女与野兽 天使对恶魔

观影日记： 生化危机4、战神再生，“僵尸终结者”艾莉丝再发雌威

（保罗·安德森、米拉·乔沃维奇）生化危机Resident Evil，蓝光待补2、5，动画2部