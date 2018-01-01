—— 图文整理自网络

仪式 The Rite (2011)

又名: 驱魔殿堂(港) / 现代驱魔师(台)

评分：时光网 7.5，豆瓣 6.7，IMDb 6.0

导演: 米凯尔·哈弗斯特罗姆

编剧: 迈克尔·彼得罗尼

主演: 安东尼·霍普金斯、科林·奥多霍诺、

艾莉丝·布拉加、 塞伦·希德、

托比·琼斯、鲁特格尔·哈尔

类型: 剧情 / 惊悚 / 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2011-01-28(美国)

片长: 114分钟

IMDb 链接： tt1161864

迈克·科瓦克（科林·奥多霍诺 Colin O'Donoghue 饰）是一个出身葬仪家庭的神学院学生，但是他的心中始终找不到任何信仰的依附。偶然机缘，迈克被派往梵蒂冈参加一个驱魔师的培训课程。对上帝尚且心怀疑惑，何况玄之又玄的驱魔仪式，迈克以科学的角度和授课老师展开辩论。在老师的推荐下，他前去拜访了因驱魔而名声显赫的 卢卡斯·特雷万神父（安东尼奥·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰）。虽然亲身经历了卢卡斯神父的驱魔仪式，但是他依然不相信魔鬼的存在，直到一系列匪夷所思的事情在其身上发生，迈克灵魂的深处才真正发生了动摇 … …

驱魔殿堂

编号：英皇盈信 YBD-8736

版本：美A + 中文花絮

音轨：英语DTSHD5.1、德语DD5.1、泰语DD5.1

字幕：英文、德文、意大利文、韩文、阿拉伯文、

中文繁体1-2（自带）、中文简体、泰文、缅甸文

片长：114 分钟

镜像：完成，待出

根据Matt Baglio的小说《仪式：现代驱魔人的制造》改编，故事灵感来自真实事件。

本片改编自 马特·巴格洛Matt Baglio 的报告文学《仪式：今日之驱魔》（The Rite: The Making of a Modern Day Exorcist）。马特·巴格洛是一个意大利的记者，为了写好这本书，他专门参加了梵蒂冈教廷在罗马组织的短期驱魔学习班。

本片第一支预告片中使用了作曲家 沃伊切赫·基拉尔为《吸血僵尸惊情四百年》谱写的音乐。巧合的是，安东尼·霍普金斯也参演了《吸血僵尸惊情四百年》。

英格玛·伯格曼 曾经也拍摄过一部名为《仪式》的影片，该片英文名也叫做 The Rite。

“驱魔” 这个宗教的仪式在西方世界充满了争议。一方面，很多笃信上帝的虔诚教徒不相信所谓恶魔能拥有侵占人心的力量；另一方面，全世界各地层出不穷的各种 “着魔” 和 “驱魔” 事件又在不断地敲打着无神论者的神经。到了二十一世纪，梵蒂冈教廷也好，有神论者也罢，都既没有否定魔鬼的存在，也没有正面回应过驱魔的作用。加之现代精神病学的发展，所以 “驱魔” 这种 “唯心主义” 的做法便再度归隐山林。

刚刚听说梵蒂冈开设了驱魔的培训班之后，意大利的自由记者 马特·巴格洛 便开始关注这个事情，他在脑子里构思了一个主题，那就是“今日的驱魔仪式”。后来，他把自己在梵蒂冈学习驱魔和采访驱魔的故事写成了一本书。在这本名为《仪式：今日之驱魔》的书里，他纪录了自己作为一个记者尾随一位名叫格雷的美国牧师学习驱魔的全过程。其中纪录了笃信宗教善的一面的格雷如何在梵蒂冈牧师卡迈恩的 “教导” 下认识到宗教中黑暗的一面并深陷其中无法自拔以及 “以身试法” 的故事。对于梵蒂冈教廷在罗马举办这么一个学习班，马特·巴格洛说：“我当时听到这个消息的时候，觉得非常奇怪。因为驱魔这个事情，这么多年以来，教廷方面一直是遮遮掩掩的。难道这又是他们的 ‘广告’ 不成？后来我进入了课堂，学习了一段时间，才明白这原来是一种历史演变及神学理论的课程。几乎没有老师会教你如何去真正的驱魔。这也就是美国的格雷神父后来为什么会找到体制外的卡迈恩，学习真正的驱魔的原因。很多人会觉得那种所谓的着魔是一种精神疾病，比如说人格分裂，癫痫、偏执和强迫症等等。首先，我们应该明确，驱魔没有什么科学根据，它风靡在科学并不发达的中世纪。在科学和神学上，精神病和着魔并不是一个概念。我也没有办法来辨别什么是真正正确的。不过，梵蒂冈的课程在暗中证明了一个观点，那就是驱魔在现在的社会里，是一种文化、哲学和历史，而不是巫术和治病的方法。”

既然当代社会的驱魔已经是行将就木的 “古文化”，那么在这本书里，马特·巴格洛究竟展示了一个什么样的主题呢？面对着这个问题，马特·巴格洛表示说，自己更愿意以 “驱魔” 为一个起点，用这样一种仪式性的文化遗产，走入角色的内心，讲述人物自己灵魂的故事。马特·巴格洛说：“宗教可以看成是一种人为的文化现象。不管是上帝也好，还是恶魔也罢，都是人造的 ‘生物’。不过牧师、教廷似乎都很反感提及恶魔和撒旦这样的字眼，好像那是不应该存在的东西。而驱魔，就给了人们直面这些 ‘不忍猝视’ 的东西的存在。实际上，面对恶魔，就是在面对人类自身。走进恶魔、走进撒旦，就是在探究人们自身的精神世界。很多牧师看过我的书之后，都表示说，这是一本很客观的书。不要担心书里的那些中世纪遗物会让人作呕，我在书里已经用了一种非常开放和现代的态度来对待这些东西。”

导演眼中的驱魔

对于瑞典导演 米凯尔·哈弗斯特罗姆 来说，拍摄一部面对人类内心 “恶魔” 的惊悚片并不是一件难事，因为他的极具大师气象的处女作《恶魔》和广受好评的《1408幻影凶间》基本就循照这两个主题而展开。加之《谍海风云》的惨败，米凯尔·哈弗斯特罗姆更加需要一部自己驾轻就熟的影片在好莱坞为自己正名。这次，他看上的改编来源是马特·巴格洛撰写的《仪式：今日之驱魔》。

在看到这本书之后，哈弗斯特罗姆就决定了要将其搬上银幕，因为小说中的既带有纪实性又带有魔幻色彩的故事非常吸引他。而且，关于驱魔的种种文化、传说和历史，亦是哈弗斯特罗姆所感兴趣的。他说：“我在阅读完这本书之后，就萌生了要把它拍摄成电影的念头。一个50来岁的牧师的精神危机的情节的确很打动我。而且，他的这种精神危机并不来自外界的恐慌和压力，而是来自他的内心对宗教和信仰的 ‘幻灭’。我觉得，这肯定能拍摄成一部非常出色的心理惊悚剧，而且其中的很多对驱魔的历史和文化的研究也非常有意思。这部小说，很符合我对驱魔的理解。在我看来，驱魔只是一种仪式和文化，因为这种从远古流传下来的所谓的医术是带有很大的愚昧色彩的，虽然当今世界里还有科学无法解释的事情存在，但是驱魔的的确确应该成为一种文化而不是治病手段了。宗教信仰方面的改换和崩塌，来自于人们的内心。所以，我觉得这部电影更应该是心理惊悚剧而不是什么超自然故事。真实因为如此，我在影片里没有使用太多的特效、没有使用什么令人眼花缭乱的噱头，只是按照传统和现实中驱魔的图片与视屏拍摄了这部惊悚片。我想在影片里展示的，是一种接近真实的，也不做作的驱魔仪式。”

不过，在书里，五十来岁的美国牧师变成了一个二三十岁的年轻人，扮演这个角色的是爱尔兰演员 科林·奥多霍诺，这是他的大银幕处女作，而书中的那个七十来岁的富有驱魔经验的老牧师的身份则得以保留，扮演他的则是大名鼎鼎的 安东尼·霍普金斯。对于能请到霍普金斯扮演这个亦正亦邪的老牧师，哈弗斯特罗姆显得非常开心。他说：“霍普金斯是这个角色的第一人选，也基本是唯一人选。无论是他自身的气质还是他在《沉默的羔羊》里扮演的汉尼拔的感觉，都和影片中的卢卡斯神父如出一辙。我们需要的就是这样一个眼神中带着深不可测内容，但同时又和蔼可亲、博学到你能将自己的一切都托付给他的长者的形象。安东尼·霍普金斯在影片中的表演可以用震撼来形容，他的表演将影片的可信度和真实性都提高了一个层次。可以说，很多人看这部电影就是冲着霍普金斯的名头去的，而能由他来主演这部电影，也是我们的幸事。”