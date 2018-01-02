理疗、泥疗、食疗：

疏通经络，激活细胞，祛湿驱寒，气血两旺，酸碱平衡，健康人生！

苜蓿压片 系列 产品

纠正酸性体质，使血液中的酸性毒素、垃圾被溶解、中和并排出。各型号针对性的药食同源类食品，改善身体多方面机能及亚健康。

规格：0.8g*120片

用法：温开水送食，每日2次，每次1片，或依需食用。

苜蓿压片 各型号作用：

A1 苜蓿压片：基础产品，超强纠酸排酸，适合酸性体质及亚健康人群。

调节代谢和内分泌，促进胃肠功能；

保护心脑血管系统，抵抗、延缓衰老等。

A2 苜蓿番茄：纠酸排毒，适用于广大的学生、上班族、欲减肥者。

补充多种维生素、矿物质，提高免疫力、抗老化；

抑制癌细胞生长、保护心血管等。

A3 苜蓿麦苗：纠酸排毒，增强免疫力，改善腹胀、腹痛、反酸、便秘、肥胖。

A4 苜蓿核桃：纠酸排毒，适合学生、记忆力下降、焦虑、神经衰弱等人群。

A5 苜蓿葡萄：纠酸排毒，适合心绞痛、冠心病、心血管硬化等人群。

改善心脏功能，提高血管弹性、保护心血管，预防血栓形成。

A6 苜蓿芦荟：纠酸排毒，美容养颜，人人都需要。

滋润肌肤、补气养血，使皮肤保持湿润、光滑细腻、富有弹性；

抗皱防晒、抗发炎，防止和消除皮肤色素沉着。

A7 苜蓿牛蒡：纠酸排毒，适合高血脂、高血压、胆固醇高、血粘度高、心脑血管硬化人群。

A8 苜蓿黄花菜：纠酸排毒，适合人痛风及高尿酸人群。

解毒消肿、平肝养血、清热利尿、抗菌消炎。

A9 苜蓿乳钙：纠酸排毒，适合钙流失人群、中老年、更年期女性。

“新资源食品” 乳钙矿物盐，富含矿物质、钙、磷，增强骨密度、强化钙吸收。

A10 苜蓿蓝莓：纠酸排毒，适合肝病人群、学生、脑力劳动者、视力下降的中老年人群。

可明目、益精、安神，肝肾阴亏、目昏多泪，抗衰老、抗突变、抗脂肪等；

促进眼睛周围血管循环，缓解眼部疲劳。

A11 苜蓿玛珈：纠酸排毒，养肾生精、养肝明目。

适合性功能下降、内分泌失调、中老年早衰，改善睡眠，缓解疲劳、更年期症状。

A13 苜蓿苦瓜：纠酸排毒，适合血糖偏高、糖尿病人群。

酸性体质导致胰岛细胞活性下降，本品使胰岛细胞活力增强。

苦瓜提取物清热、解毒、明目、降血糖；

香菇提取物提高免疫力、抗感染、抗病毒等。

A14 苜蓿葛根：纠酸排毒，适合应酬过多、饮酒过多、酒精肝人群。

葛根提取物可生津止渴、解肌退热、有扩张血管、降低心肌耗氧量、改善微循环、醒酒解酒。

A15 苜蓿桔梗：纠酸排毒，适合呼吸系统免疫力低下、气管炎、老慢支等肺部疾病人群。

对祛痰、镇咳、抗炎、胸闷不畅、咽痛、咽哑有抑制作用。

苜蓿压片的食疗配伍：

1、所有亚健康、酸性体质人群：A1、A9，苜蓿酵素；

2、14岁以下儿童：A4、A12；

3、孕妇哺乳期：A1、A3、A4，饮食中加入桶粉；

4、血脂高、胆固醇高、心脑血管、血压高，血黏度高：

A1、A7、A8，伴有便秘的加上A3、苜蓿酵素；

5、心脏病、心绞痛、心肌梗塞、心血管：

（切记，刚开始前期少量喝苜蓿酵素，观察）

A1、A5、A7，心脏不好的慢慢观察加量；

6、糖尿病：A13、A10、A11，

此类人群一定要坚持服用，服用过程切不可停药，待血糖下降，慢慢减少药物，

糖尿病患者常吃药，伤肝 伤肾，各脏腑受损；

7、痛风人群、尿毒症：A1、A8、A11。

注重事项：服用过程中暂不可停药；

好转反应：3-5次的反复期，人体修复工程，调理出痛源；

8、肝病人群、近视眼花、白内障：A1、A7、A10；

9、腹胀、胃肠：A1、A3；

10、学生脑力下降：A1、A4；

11、美容、抗衰：A1、A6；

12、呼吸系统：A1、A7、A15；

肺气加5号，只要有5号，其它均少量；

13、钙流失人群：A1、A9；

15、风湿：A1、A7，恢复期加A9；

16、皮肤病人、过敏、牛皮癣、白癜风：A1、A6、A7、A10；

17、更年期综合症，

失眠衰弱：A1、A4、A11；

明显衰弱，体质虚弱：A1、A9、A11；

18、性功能下降：A1、A11，腿内侧疏通经络；

19、月经不调、痛经、乳腺增生：A1、A6、A7、A10；

20、饮酒过量：A1、A10；

21、癌症人群：A2、A7、A8、A9、A11。