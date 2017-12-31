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约会之夜 Date Night (2010)

又名: 约会喔麦尬 / 两公婆今晚玩大咗 / 好事多磨 / 行动约会福斯特

评分：时光网 7.4，豆瓣 6.8，IMDb 6.3

导演: 肖恩·利维

编剧: Josh Klausner

主演: 史蒂夫·卡瑞尔 / 蒂娜·菲 / 马克·沃尔伯格 / 塔拉吉·P·汉森 / 马克·鲁弗洛 / 詹姆斯·弗兰科 / 莉顿·梅斯特 / 克里斯汀·韦格

类型: 喜剧 / 爱情 / 犯罪

制片国家/地区: 美国

语言: 英语

上映日期: 2010-04-09(美国)

片长: 88分钟 / 101分钟(加长版)

IMDb 链接： tt1279935

税务律师 菲尔·福斯特（史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 饰）与房地产经纪人的妻子 克莱尔·福斯特（蒂娜·费 Tina Fey 饰）是居住在新泽西州的一对普通中年夫妇，育有两子，每日生活疲累而按部就班。受朋友分居的影响，菲尔心血来潮决定将每周末的晚餐约会改到城里，去曼哈顿新开张的一家海鲜餐厅就餐。没有预约的二人顶替了他人的位子，却没曾想吃到中途被两名陌生人挟持出餐厅，用枪威胁他们归还一个闪存。不明就里且吓得半死的福斯特夫妇想办法逃脱，找到克莱尔过去一位名叫 霍尔布鲁克（马克·沃尔伯格 Mark Wahlberg 饰）的客户帮忙，却依然无法摆脱追杀。二人甚至还得假扮皮条客与舞女闯入黑帮头子 乔·莫雷托（雷·利奥塔 Ray Liotta 饰）的脱衣舞厅周旋，洋相百出。

约会之夜

编号：英皇盈信 YBD-8283

版本：福克斯 美A

音轨：英语DTS-HD5.1、西班牙语DD5.1、法语DD5.1、英语导评DD2.0

字幕：英文、法文、西班牙文、中文简体、中文繁体

片长：88分钟

镜像：完成，碟待出

重点七年之痒的激情

讲述结婚多年的夫妻面对婚姻危机的电影并不少，但像《约会之夜》这样借这个理由来大作喜剧文章的则有些少见了，由肖恩·利维执导的这部《约会之夜》讲述了一对快要磨灭婚姻激情的夫妇在一个晚上的疯狂经历，谈及拍摄这部电影的缘由，肖恩·利维说：“我认为婚姻关系是一门非常有趣的课题，也是绝大部分人一生中要经历的最重要的阶段。婚姻会陪着我们走过很长很长的路程，我们也会在这个过程里学到足够你一生与消化的内容。我一直都想拍摄一部《约会之夜》这种类似的电影，它很贴近生活，观众应该能感受到共鸣，这部电影想和观众一起聊聊关于婚姻与激情的时效等等话题，这些内容在本片里，会以一种喜剧的方式去呈现，我希望观众能够在欢快的观影过程中获得些许感悟。”

曾经执导过《粉红豹》、《博物馆奇妙夜》系列等卖座电影的肖恩·利维，这次选择的新作依然是喜剧题材。谈及自己对于喜剧的见解，肖恩·利维说：“尽可能的让观众开心，是一部喜剧最大的成功。但光有了欢声笑语还不够，其实一部优秀的喜剧，比严肃的正剧更能让观众领悟，毕竟，喜剧只是一种内容媒介，那种用很直白粗俗的手段让观众发笑，仅仅只能算是完成任务，而让观众在笑了之后还会思考，发现导演对观众安排的其他内容，这样的喜剧才算是成功。《博物馆奇妙夜》是一部包括了众多历史文化以及关于一个男人责任感的故事，这些元素都在喜剧的外表之下，我相信看了电影之后大家会了解一些历史，了解电影更多有趣的地方；而《约会之夜》的观众群则主打那些恋爱中的男男女女，这部电影会提前告诉他们如何处理将来的婚姻里有可能出现的各种危机。”

一次不同以往的约会

近年来声名鹊起的史蒂夫·卡瑞尔，经历了《糊涂侦探》《四十岁老处男》的演出之后，俨然有着新一代一线喜剧演员的范儿。今年在这部新作里，史蒂夫·卡瑞尔担当男一号，饰演一个遭遇婚姻危机却想竭力改变的中年丈夫形象，对于这个角色的理解，史蒂夫·卡瑞尔说道：“这个角色比想象中的要好，之前在和导演商谈的时候，我还以为这个男主角应该是那种坏坏的气质，但后来发现并不是这样，电影里没有绝对意义上的坏人，就连两个杀手也很无厘头，《约会之夜》其实是想通过诸多荒诞的经历来让电影里福斯特夫妇的感情加速进化，对于电影之外观众的感受是，应该尽快的抓紧身边人，毕竟缘分实在是太神奇了。这个角色是我近年来饰演的电影角色里让我感触最深的一个，因为我在演绎的时候很难说是一部喜剧，福斯特这个角色不像《糊涂侦探》里的精明那样夸张，他其实就是一个有着那么点幽默感的普通人，同时他还要面对家庭，和孩子相处，拯救自己的婚姻，是一个典型的中年男人。这个非常真实生活化的角色，让我感到了压力，我先和自己的朋友们一起探讨了这个剧本，还有福斯特，然后，我把大家的经验放进了电影的拍摄里，我相信集体的智慧，电影能成功，我需要感谢一票的人，特别是导演。导演一开始就选择了我，我不能辜负他对我的这种信任。”

籍着《我为喜剧狂》而声名大噪的蒂娜·菲，在影片里饰演史蒂夫·卡瑞尔的妻子，两个人在影片里有着不少对手戏，对于电影，蒂娜·菲说：“《约会之夜》的拍摄令我难忘，当中最奇妙的要属和史蒂夫·卡瑞尔的对戏，他是一个幽默感爆棚的演员，他演戏几乎不按套路来，念出的对白总是和剧本多多少少的存在差异，当我疑惑的对他说出这一点的时候，他却告诉我这是一种自我的风格，好吧，我承认我很着迷于这种风格，因为他的临场发挥水准真的很棒。导演对我说，我这个角色应该是比较平庸，很中年家庭妇女的那种感觉，而我也在认真的朝着这个方向去演绎，希望大家能够认同我在片中的中年家庭妇女形象。”

《约会之夜》主打着福斯特夫妇的戏份，而为何会选择史蒂夫·卡瑞尔和蒂娜·菲来饰演福斯特夫妇呢？谈及这一点，导演肖恩·利维说：“两位演员之前的作品我都看过，一个活跃在银幕上，一个是荧屏里大家熟悉的明星，这种差别令我觉得很有意思，如何能够组合他们到一部电影里，观众应该会很感兴趣。他们过去的角色都很亲民，大家会感到非常亲切，就像自己的身边人一样，而且两人过去扮演的角色也很睿智，他们诙谐的谈吐很适合福斯特夫妇，我相信史蒂夫·卡瑞尔和蒂娜·菲会让这部喜剧非常出彩。”