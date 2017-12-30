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从今以后 Hereafter (2010)

又名: 通灵感应(港) / 生死接觸(台) / 来世 / 往生以后

评分：时光网 7.5，豆瓣 7.2，IMDb 6.5

导演: 克林特·伊斯特伍德

编剧: 皮特·摩根

主演: 马特·达蒙、

西西·迪·法兰丝、

布莱丝·达拉斯·霍华德、

塞西尔·德·弗朗斯、

米兰妮·让帕诺米

类型: 剧情 / 奇幻

国家: 美国

语言: 英语 / 法语

上映: 2010-09-12(多伦多电影节) ，

2010-10-22(美国)

片长: 129分钟

IMDb 链接： tt1212419

《从今以后》被选为2010年年纽约国际电影节的闭幕电影。

故事的地点分别发生在美国、英国和法国。

美国，蓝领乔治（马特·达蒙 Matt Damon 饰）可以和死人说话，这样的“能力”大大影响了他的正常生活，他时时刻刻都能理解到“活着”的意义。他的超能力，一度让他成为全美宠儿。精明的哥哥准备把他打造为全方位娱乐红人。然而他放弃了一切 在建筑工地上工作。

英国，学生马库斯刚失去了双胞胎兄弟杰森，他正在绝望地想要寻找答案。

法国，一个叫做玛丽（西西·迪·法兰丝 Cécile De France 饰）的法国女记者久久无法逃遁于自己的一次濒死体验，那次2004年印度洋海啸中痛苦的经历，玛丽差点为此送了小命，之后，她似乎拥有了通灵能力。

英国，伦敦，一个叫做马库斯的男孩失去了自己的兄弟，带走他兄弟的并不是上帝，而是车祸。马库斯后来也能在冥冥之中看到自己的兄弟，并且和他说话。虽然如此，但是马库斯还是久久不能从兄弟的死中释怀，他需要一个对于生命无常的合理的解释。

与死亡擦肩的神秘、对未知世界的迷茫、痛失至亲的悲伤、寻找答案的迫切，在冥冥中将这三个本来毫无关系的人连在了一起，进而颠覆了他们未来的一切。

从今以后

编号：JVD-0228，25G蓝光碟

分辨率：1920x1080p

版本：美A

音轨：英语DTS-HD5.1、英语DD5.1、英语导评DD2.0、法语DD5.1

字幕：英文1-2、西班牙文、中文简体、中文繁体

片长：129分钟

镜像：完成，碟待出

三个人，三种生活，三次对生命意义和生活真相的追问。在影片的结尾，三个主角以一种出其不意的方式相见。唯一可以确定的是，死亡本身以及有关死亡的体验和认知，将会彻头彻尾地改变他们的生活和生命。

从今而后

编号：GW-819G

版本：华纳美1+美A+花絮+OST

音轨：英语DTS-HD5.1、英语DD5.1、法语DD5.1

字幕：英文1-2、法文、西班牙文、中文简体、中文繁体

片长：129分钟

著名编剧和著名导演的转型之作









影片的编剧是业内大名鼎鼎的皮特·摩根，他曾经撰写了《末代独裁》、《女王》和《福斯特对话尼克松》的剧本。从这些作品来看，摩根是一个 “现实派” 的编剧。可是这次，他却拿出了一个 “灵异风格” 的剧本。摩根说：“这是一个非常注重心理因素、非常精神化和情绪化的剧本，而且它还很浪漫。这是一个很难用语言去描述，很难用形容词去界定的故事。这样的素材交给不同的导演去处理，会得到完全不一样的影片。而我之前写的那些剧本往往只有一种处理方法。也就是说，按照剧本拍摄，一般只能得到一种结果，没有什么弹性。可是这个剧本完全不一样。”

除了摩根的 “转型”，影片导演 克林特·伊斯特伍德 也在影片中寻找着 “转型” 的机会。和伊斯特伍德之前的那些 “纯爷们” 的电影相比，这部《从今以后》显得温婉了许多。从某种角度说，这部电影的克林特风格没有那么夺目，著名的《综艺》甚至还描述本片 “有一种《灵异第六感》的味道”。这也难怪，马特·达蒙在影片中就扮演了一个能够接通阴阳两界的美国蓝领。克林特·伊斯特伍德说：“这是一个有三个小故事的影片。在一开始，三个小故事没有任何交集，但是发展到后来，你会发现这其中有着千丝万缕的联系。最后三个故事汇集在一起。说实话，要把三个线索拧在一起其实挺难的。有很多法国电影和欧洲电影都是这么讲述故事的，在影片的结尾，让命运和上帝的旨意把主角们安排在一起。” 伊斯特伍德的这种 “欧化” 尝试得到了不少人的认可。马特·达蒙就有意无意地将这部影片称为 “伊斯特伍德的法国电影”。

小众的剧本

实际上，皮特·摩根对自己的剧本能制作成电影，甚至盈利根本没抱希望。2008年3月，梦工厂买走了剧本。但是梦工厂并没有看上这个项目，只给它开出了百万美元级的制作成本。在烧钱的好莱坞，这是一个不折不扣的 “超低成本影片”。非但如此，梦工厂的老板，史蒂文·斯皮尔伯格 也对剧本很不满意。他认为 “影片最后的结尾太抑郁、太低调，观众不会喜欢”。在他的要求之下，摩根修改了剧本，给它加上了一个向上的结尾。可是影片最终开拍的时候，使用的还是原版的结尾。

紧接着，梦工厂和派拉蒙分道扬镳，不过剧本还跟在梦工厂的手里，这个时候，克林特·伊斯特伍德 看中了这个剧本，并且准备着手制作电影。2008年11月，伊斯特伍德决定要担任影片的导演。

2009年，伊斯特伍德签下了马特·达蒙做主演，剧本也几经修改和辗转来到了华纳兄弟的名下。

克林特之所以这么执意要指导这部电影，是因为他自己很想拍摄一部有关超自然能力的影片；而且摩根把戏剧化情节、小说化故事融入现实生活的能力也非常打动他。伊斯特伍德说：“我们总是喜欢祈求来生，总是向上帝祈祷，保佑来世怎么样怎么样的。其实这些人都忘记了，最重要的是现在的生活。还有一种很矛盾的事情，那就是大多数人实际上并不相信来世这种说法。虽然我们常常祈求来世，但是我们根本不了解这是个什么东西。我也不懂这是什么，虽然我在一点一点接近我的来世，但我仍然不了解这个东西。不用关心那么多，我实际上只是讲了一个故事而已。”

关于剧本，摩根用了 “小众” 一词来评价。摩根说：“这是一个小众的剧本，它讲的并不是一个大众喜闻乐见的故事。那些有关来世、阴阳两界、超自然能力的内容实际上是非常唯心的。不过，这样的剧本的确又很能表达出我对生死的观点。只要有一小部分影迷喜欢它就足够了。”

拍摄历程

因为影片的成本很小，所以剧组也要处处省钱。因为英国对影片拍摄有减免税收的政策，所以剧组把大本营安置在了伦敦，而且影片中也有三分之一的故事发生在这里。虽然剧组安在了英国，但是影片却在法国开机。

在法国的那些戏拍摄得很顺利，没有费什么周章就拍摄完毕了。剧组在法国小镇夏蒙尼的最后一场戏发生在一间旅馆内，夏蒙尼的市长还专程来探班，并且和伊斯特伍德聊了一会。夏蒙尼的戏拍完，剧组移师巴黎，在法国电视塔里完成了拍摄。

2009年的11月，剧组来到了伦敦，在这里完成了马库斯兄弟的情节的拍摄。12月，伊斯特伍德让剧组放了一个长假，马特·达蒙跑去拍了《联邦调整局》。直到2010年的1月，达蒙回到剧组，影片继续拍摄。这个时候，伊斯特伍德把剧组拉到了夏威夷群岛，在一个叫做拉海纳的小岛上，剧组要拍摄一个发生在集市内的片段。为此，当地的政府特意封锁了一个集市，好让百十名剧组成员有足够的空间和时间搭影棚、架机器。当地的报纸这么描述影片的拍摄：“封锁了整个街区之后，剧组人员迅速地安排好了拍摄，一切都井井有条。当地不少人在影片中做了群众演员。这个镜头是影片的第一个镜头，一个法国女记者走出自己的酒店就遭遇了海啸。当然，这里没有海啸，海啸的镜头将在毛伊岛拍摄。” 在毛伊岛拍摄完 “海啸” 之后，剧组回到了美国，在旧金山的沿海地区拍摄了达蒙的戏份。随后，剧组重新回到伦敦，拍摄达蒙在影片结尾的戏份。至此为止，影片的实拍工作算是基本完成了。

除了这些实拍镜头外，一些后期制作的特效工作在洛杉矶展开。影片的需要使用特效的地方不算多－－海啸是其中的重头戏。特效制作人员说：“影片中的海啸时纯粹的数码海啸。我们把拍摄来的简单的素材录入电脑，然后用模拟运算的方法把海浪加倍。这样就制作出了海啸。除了海啸本身之外，我们还要做出一些被摧毁的建筑物、棕榈树、汽车和海水袭来的时候的可怕图景。海啸之后的世界，真的就像是死后的世界一样。”

意大利大卫奖 (2011；第55届)， 获奖：1

大卫奖 - 最佳外国电影 克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood

奥斯卡金像奖 (2011；第83届) ，提名：1

奥斯卡奖- 最佳视觉效果 Bryan Grill 、

迈克尔·欧文斯 Michael Owens、

Joe Farrell、

Stephan Trojansky