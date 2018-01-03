—— [ 作者：兩全齊美，更新时间：2010-4-5 ]

黄飞鸿系列的电影已经成为武侠中的经典，其中的某些歌曲更脍炙人口。就让我们再次领略那些充满豪气的旋律。黄飞鸿的电影曾经引起多少人为之侧目，然而在闲暇之余，你是否注意到了这部系列电影中的配乐呢？没有就好……



这里给大家介绍的就是这部系列电影中的音乐，也许你在看完这篇文章后，会拍拍自己的脑袋恍然大悟：原来某某某电影或者电视剧的插曲是从这里来的呀！其实黄飞鸿这部电影的成功之处不仅仅在于徐克导演的构思与画面上，其更重要的成功在于将所谓 “电影配乐” 升到了一个主要的地位上来。谈到黄飞鸿，绝对少不了黄霑。他就是这部电影音乐的原著作曲及监制人，不过要说明的是获奖的那首主题音乐并不是黄霑所作，而是他由中国古代战曲——《将军令》编而成的；此外广东民乐以及莫扎特的 Eine Doodle Kleine Nachtmusik 也被他采集改编。虽说不是原创，但改编后的音乐却是另有一番风味，不信的话，请往下看！



黄飞鸿电影中的音乐同西洋交响的结合恰到好处，将中国古曲的魅力发扬到极致。柳琴短笛洋琴共奏，二胡古筝琵琶齐鸣，或悲愤或深沉，有深情有迷惘。音乐大师黄霑赋予了电影音乐丰沛独立的生命，更使其脱跳效果音乐的点缀成分。徐克首窥于《新蜀山剑侠》的 “以武入乐” 的电影技法和配乐意念至《笑傲江湖》而卓然成形，而至《黄飞鸿系列》则已浑沌圆满。



“男儿当自强”，最初版本的歌曲从配乐到演绎都达到了很高的境界，虽然后来也曾有成龙等人的演唱版本和唢呐为主声部的版本，但是都没有最初的版本有气势，这首曲子的开头及结尾部分尤为精彩：开头是缓慢的鼓声，由远及近，由缓至急，由疏变密，大有催人奋进，策动千军万马之感。其中的主音部是大鼓，如果你仔细聆听的还能听到西洋乐中的 bass 等交响乐器。结尾则与之相反，鼓声豁然而终，余音回荡。曲中的旋律也许不能称之为优美，但是那种气魄气势和荡气回肠的效果，不得不让人惊异于我们祖先的音乐成就。这是我所听过的所有乐曲中最具鼓动力、最催人奋进的曲子。



“子夜歌”，则是取自莫扎特的Eine Doodle Kleine Nachtmusik。如果您听到这首曲子，一定会说，原来是这首啊，我听过的！不错，莫扎特的这首名曲相当的脍炙人口，然而经过黄霑改编后的曲调竟不逊于原曲，西洋味道十足，却多了几分幽默诙谐。电影中这首乐曲是 “西餐厅谈判” 这个情节的配乐，正是： “恍若隔世，迎向美酒夜光杯。怀璧议和。东浪冲西波玉碎瓦裂。更那堪，黎民枉受外侮欺，仗义进言平民愤”。



“晚来一阵风兼雨”，则是着力渲染了黄飞鸿在宝芝林夜思时心中的忧愁及黑夜的寂静。同样在乐曲的开头，Bass混着鼓声慢敲，加上小锣时不时的轻响，简单而形象地勾勒出了故事发生的时间——深夜，因为上述这三样乐器的效果就是模拟了更夫手中的锣以及黑夜中心跳的声音，令人不禁叫绝。任何一个土生土长的中国人听了这个开头，一定就能知道乐曲所要烘托的时间。正是：“独思夜窗前，旧仇新雨，胡马度阴山，龙城飞将孤军战。铁弹击屏，划破寂静，/长慨叹，纵有盖世武技，难敌西风渐侵”。



需要补充的是，这部电影的插曲至少有16首以上，在此不能一一介绍，但并不是说其他曲子就不值一提——实际上，其他曲子也是相当优秀的，如：“旱天雷”、“穷途反遭俗白眼”、“短衣射虎气难平” 等等。但是一个相当突出的问题是：这些乐曲中有不少都是旋律是重复的，即都是 “将军令” 的旋律。这样做不仅没令人感到重复的乏味，反而凸显了主题。因为旋律虽然相同，但是配器、节奏等都完全不同，烘托的气氛更是千变万化，这从另外一个方面也说明了黄霑的音乐功底。这让人想到了一句口号，叫 “古为今用，洋为中用”，黄飞鸿电影音乐正是这个口号的完美典范。黄霑在配器上，改变了以往 “中国民族乐器只能小打小闹，表现些卿卿我我的东西” 的观念，让中国古典乐器登上了大雅之堂，而且还是作为 “主角”。相反的，据说是几乎所有情景的表现者的西洋乐器这次站到了配角的位置上，同时也成功地表现了电影中各种气氛。这就是他的另外一个成功之处。



91年28届金马奖<武状元黄飞鸿>勇夺最佳电影音乐奖，92 年29 届金马奖<黄飞鸿之二 男儿当自强>同名主题曲再获最佳电影歌曲奖，音乐的黄飞鸿光彩耀眼。黄飞鸿，一位清末民初的武学宗师，站在西风东渐世界潮流的浪头上，大时代的骤然巨变，与江湖儿女的侠义情怀相互激荡，澎湃汹涌错综复杂。导演徐克和音乐大师黄沾将剧情和音乐融合，写情写景，历历在目，有悲愤，有沉潜，有激昂，有深情，有迷惘，且让我们闭上眼睛，用心来感受黄飞鸿的侠情世界。





◎电 影 黄飞鸿

◎年 代 1991

◎国 家 香港

◎类 别 动作/剧情/冒险/喜剧

◎导 演 徐克

◎主 演 李连杰/元彪/关之琳/张学友

◎简 介 黄飞鸿任黑旗军教头兼民团总教练。梁竟偶遇黄飞鸿亲戚十三姨，并且对她一见钟情，与黄飞鸿变成情敌。十三姨被拐往金山当娼妓。梁竟发现挽救，但其师父严振东奸人收买，将梁竟痛打，黄飞鸿带牙擦苏、林世荣联手消灭奸人，救出十三姨。



◎品 牌 齐美

◎编 号 QM-671

◎配 置 A区蓝光+英二+日二+法二+三区+泰三+国粤语+中文导评+幕后花絮+OST

磨砂银卡外封+大号硬纸袋+加送原声大碟CD

◎容 量 7.93G

◎声 音 粤语EX5.1-640/粤语DTS-1536/国语EX5.1-640/泰语5.1-384/英导2.0-96

◎字 幕 中文1-3/中文导评/英文/韩文/泰文/日文

◎花 絮 13分钟/OST

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◎电 影 黄飞鸿之二、男儿当自强

◎年 代 1992

◎国 家 香港

◎类 别 动作/剧情/冒险/喜剧

◎导 演 徐克

◎主 演 姜大卫/关之琳/李连杰/熊欣欣/甄子丹

◎简 介 清朝末年，广东一带华洋交接，各路英雄趁势而起。黄飞鸿（李连杰饰）携十三姨（关之琳饰）、梁宽（莫少聪饰）赴广州参加医学会议，遭遇白莲教纠党逞恶，借「扶清灭洋」口号妖言惑众，利用民族情绪对付洋人，捣乱使馆、教堂等洋人地盘，连就读洋校的小学生也不放过，原来是满清大臣纳兰元述（甄子丹饰）包庇其用来对付革命党。飞鸿在国际医学会议中讲述中医原理，孙文（张铁林饰）自愿作其翻译，二人因此一见如故，飞鸿发觉他们对救国更具远见，元述追捕革命志士，恰逢孙文，陆皓东（姜大卫饰）等人躲在英国领事馆，元述利用白莲教冲入领事馆肆虐一番。飞鸿决助他们逃过卮运，遂直捣白莲教总坛，为救孙文、陆皓东脱险，又死战元述……









◎品 牌 齐美

◎编 号 QM-672

◎配 置 A区蓝光+英二+日二+法二+三区+泰三+国粤语+幕后花絮+OST

磨砂银卡外封+大号硬纸袋+加送原声大碟CD

◎容 量 7.93G

◎声 音 粤语EX5.1-640/粤语DTS-1536/国语EX5.1-640/国语DTS-768/泰语5.1-384

◎字 幕 中文/英文/泰文/日文

◎花 絮 15分钟/OST





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◎电 影 黄飞鸿之三、狮王争霸

◎年 代 1993

◎国 家 香港

◎类 别 动作/剧情/冒险/喜剧

◎导 演 徐克

◎主 演 李连杰/关之琳/刘洵/莫少聪/熊欣欣

◎简 介 慈禧太后为对付船坚炮利的洋人，鼓励民间习武。总理大臣李鸿章乃下令举行“狮王大会”，召集大江南北的武林人士齐集京城争取中国狮王的美誉。然而大会尚未正式举行，各门各派的武馆已暗地里招兵买马，内斗不断。黄飞鸿眼见状况不妙，乃联合其他武林人士联名要求取消狮王大会，但不得要领。黄飞鸿无奈之下，只好亲自出马参赛，以图阻止更大的悲剧发生。



◎品 牌 齐美

◎编 号 QM-673

◎配 置 A区蓝光+英二+日二+法二+三区+泰三+国粤语+中文导评+幕后花絮+OST

磨砂银卡外封+大号硬纸袋+加送原声大碟CD

◎容 量 7.93G

◎声 音 粤语EX5.1-640/粤语DTS-1536/国语DTS-1536/国语EX5.1-640/泰语EX5.1-640/英导2.0-96

◎字 幕 中文1-2/中文导评/英文/韩文/泰文/日文

◎花 絮 13分钟/OST



