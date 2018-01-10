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伊斯特·康 Esther Kahn (2000)

又名：以瑟肯恩

评分：时光网 6.7，豆瓣 8.0，IMDb 6.7

导演: 阿诺·德斯普里钦 Arnaud Desplechin

编剧: 埃马纽埃尔·布迪约 / 阿诺·德斯普里钦

主演: 莎莫·菲尼克斯、

伊安·霍姆、

法布里斯·德斯普里钦、

埃马纽埃尔·德沃、

阿卡巴尔·库尔塔

类型: 剧情 / 爱情

国家: 法国

语言: 英语

上映: 2000-10-04(法国)

片长: 142分钟

IMDb 链接： tt0183056

生在法国平民区的伊斯特•康（Summer Phoenix 饰），自幼被父母送往裁缝处当学徒。她的性格孤僻，与周围人乃至父母关系都很冷淡；工作也枯燥乏味，鲜少乐趣。

某晚，伊斯特和朋友去剧院观看话剧演出，心中遂萌生当演员的念头。凭借偶然的机缘，她从龙套演员做起，一步步走上梦想舞台的中央。半路出家的她在老戏骨纳•加兰（Ian Holm 饰）的指点下，演技不断提高。为了演好爱情戏，她不惜献出自己的处子之身。戏剧评论家菲利普•埃卡尔（Fabrice Desplechin 饰）闯入伊斯特的生活，令她真实体验到爱情的滋味，却不曾思量着爱情的来去匆匆……

伊斯特.康

编号：YJ-0558

配置：法二获奖收藏版+优秀中文字幕+OST

音轨：英语5.1、法语5.1

字幕：法文、中文1-2

画面：16:9

片长：１42分钟

镜像：文件完成，碟已出

《电影手册》２０００年最佳影片第一名 戛纳正式竞赛片 ！

导演阿诺·德斯普里钦，

是在评论界享有极高声誉的法国青年电影作者，

《伊斯特·康》是他所执导的首部英文影片。

争议：

尽管权威刊物《电影手册》给予了高度肯定，并将其评为２０００年度的最佳影片，《伊斯特·康》还是在金棕榈奖的竞争中名落孙山，德斯普林钦 在戛纳电影节上再次品尝到继《哨兵》、《我的性生活或者如何卷入纠纷》后的第三次失败。

这种人物的生平传奇片强调角色的痴迷和执着精神，没有过多的煽情镜头，始终用一种疏离的方式来保持生平叙述，在叙述过程中夹杂着导演的评论和意见。其中角色魅力起了很大的作用，特别是在表现她因为失败的爱情而使自己的艺术表演水平得到飞跃的情节，极富神采。

剧情：

伊斯特·康是英国著名的犹太裔戏剧演员，本片主要描绘她如何从一个内向胆怯的小姑娘，一步步走向戏剧舞台，并通过残酷现实生活的历练，最终成长为一个舞台明星。伊斯特出身在伦敦一个贫困的犹太移民家庭，她自幼内向沉郁，却颇有戏剧天份，在老演员纳森的引导下，她加深了对表演的认识，并决心摆脱自我封闭，去体验爱情与性。她通过朋友认识并委身于剧作家海加德，她的表演生涯得到海加德的指引和帮助，而她也真正地爱上了他。后来她得到了排演女主角的机会，但海加德却背叛了她的爱情，这让她几近崩溃，她在舞台上痛苦地超越了自我，从而成为一名优秀的女演员。

戛纳电影节 (2000；第53届) ，提名：1

主竞赛单元-金棕榈奖阿诺·德斯普里钦 Arnaud Desplechin