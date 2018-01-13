—— 图文整理自网络

蒲 公 英 タンポポ (1985)

又名: Dandelion / Tampopo

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.4，IMDb 7.9

导演: 伊丹十三

编剧: 伊丹十三

主演: 山崎努、宫本信子、役所广司、

渡边谦、大泷秀治、津川雅彦、

冈田茉莉子、藤田敏八、黑田福美

类型: 喜剧

国家: 日本

语言: 日语

上映: 1985-11-23

片长: 114 分钟

IMDb 链接： tt0092048

单身妈妈蒲公英（宫本信子 饰）在丈夫去世后独自经营一家名为 “来来轩” 的拉面馆，但她的手艺实在欠佳，以致食客稀少，小店举步维艰。

长途货运司机黑郎（山崎努 饰）和 Gun（渡边谦 饰）暴雨之夜落脚 来来轩，黑郎直言不讳指出了拉面存在的问题。学艺心切的蒲公英请求黑郎收她为徒，提升厨艺。出于对母子境遇的同情，黑郎对蒲公英展开魔鬼式训练，并带着她走访附近的拉面馆，学习吸取同行们的经验。在这一过程中，不断有业内的名师和热心的好友加入进来，共同协助蒲公英研制足以吸引万千食客的美味拉面 … … 黑郎和Gun欣慰的驾车远行 ！

1985年上映的日本电影，伊丹十三同时担任了剧本和导演两项工作。故事本来是以重建没有人气的拉面店作为主线，但在中途加入了与此剧情完全不相关的内容。

本片被称作日本的 “拉面西部片”（对应于 “通心粉西部片” 这一说法），在日本上映时，反响一般票房收入也并不算成功，但在国外却赢得了许多狂热影迷非常高的支持。特别是在美国，这部电影仅名列在《谈谈情跳跳舞》之后，在美国公映的日本电影票房榜上名列第二位。

电影中所描绘的那家拉面店有现实中的原型，是位于东京荻洼的 “佐久信”。

日本电影学院奖 (1986；第9届) ，获奖：2 ，

最佳录音 Fumio Hashimoto

最佳剪辑铃木晄 Akira Suzuki