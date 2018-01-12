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伊丹十三 Juzo Itami

又名: Yoshihiro Ikeuchi (本名)

中文: 池内义弘(本名)

性别: 男

星座: 金牛座

生卒: 1933-05-15 至 1997-12-20

出生: 日本，京都

职业: 演员、导演、编剧、制片

家庭: 伊丹万作(父)

imdb 编号: nm0411631

官方网站: http://itami-kinenkan.jp/index.html

伊丹十三，日本著名导演。高中辍学，曾从事过绘画插图的工作，26岁加入大映电影公司，曾在大岛渚《日本春歌考》、市川昆《细雪》、森田芳光《家族游戏》等电影中担任配角。并获得过电影旬报的最佳男配角奖。

伊丹十三生于京都一个演艺家庭，受其父亲——日本著名作家及资深导演伊丹万作的影响，自小对电影艺术产生了浓厚的兴趣。从影后出演出有少影片，如《伪大学生》、《迷走地图》、《家族游戏》等。同时亦为日本文学艺术界知名作家。1984年首执导筒并兼编剧，拍摄了喜剧片《出殡》，手法温馨爽快，寓意深刻，获1985年日本影艺学术协会五大佳片之一，极受好评。

伊丹十三1970年代制作了一系列电视纪录片。1984年在ATG的资助下以电影导演的身份自编自导电影处女作《葬礼》，受电影旬报激赏而一举成名。并于翌年推出富娱乐精神的行业喜剧《蒲公英》，进一步竖立影像风格。1990年代拍摄了《女税务员》系列、《大病人》、《民暴之女》等讽刺喜剧，不留余地地揭露社会的丑恶与不公。得罪过无数人。他甚至因此而遭到了黑帮的报复、恐吓。

1997年12月20日跳楼自杀：伊丹十三被狗仔队诽谤，为表示抗议，他以跳楼的方式自杀身亡。享年64岁。伊丹死后，舆论界一片哗然，著名作家大江健三郎著书《被偷换的孩子》悼念这位勇士。

导演作品收碟：

《女税务官1-2》、《蒲公英》，三部，

演出过的作品收碟：

1974 修罗雪姬2、怨恨之恋，7.1，导演：藤田敏八， 主演：梶芽衣子、原田芳雄；

1983 细雪 ，8.1，导演：市川昆，主演：岸惠子、吉永小百合；

1983 草迷宫，7.7，导演：寺山修司，主演：三上博史、若松武史。

女税务官 マルサの女 (1987)

又名: 查之女、A Taxing Woman

评分：豆瓣 7.8，IMDb 7.4

导演: 伊丹十三

编剧: 伊丹十三

主演: 宫本信子、山崎努、津川雅彦、大地康雄、冈田茉莉子

类型: 喜剧、犯罪

国家: 日本

语言: 日语

上映: 1987-02-07

片长: 127 分钟

IMDb 链接： tt0093502

编号：博宇 BY-0898，无内封套

配置：日本2区收藏版+精心翻译中文字幕+收录46分钟拍摄花絮

音轨：日语DD2.0-224K

字幕：英文、日文1-2、中文1-2

片长：127 分钟

镜像：文件完成，碟出

板仓亮子（宫本信子 饰）是港町税务署的调查员，她工作认真负责，但在收到一位老婆婆的指责后，她不再将目光停留在普通老百姓身上，而是转移到大的商会上面。在她锲而不舍的追查下，许多狡猾的公司老板纷纷现出原形。不过亮子也有为难的时候，经营旅馆业的权藤英树（山崎努 饰）就是一条狡猾的老狐狸，任凭亮子怎样调查也找不到蛛丝马迹。

不久后，亮子因工作出色被调到国税局侦查科，她和同事齐心协力侦破不少偷税案件。随着一同匿名举报电话的到来，权藤的案子再次提出，亮子决心将其偷税事实彻底查清……

幕后：

影片是反偷税漏税的正剧，却用喜剧的手法来表现。作者站在弱者、被害者的立场上来构思，把自己放在日常生活之外来观察日常生活。本片触及了在当代生活中人人都不能回避的征税问题。而观众对逃税者抱有极大兴趣。尽管很多人对查税反感．但对捉迷藏游戏似的悬念还是产生了极大的兴趣。

为此本作品获得1987 年电影旬报十佳奖第一名。伊丹十三因本作品获电影旬报最佳编剧奖、最佳导演奖、最佳女主角奖，最佳男配角奖。还获日本兰绶带奖最优秀作品奖、每日电影竞赛大奖、编剧奖、音乐奖等多项大奖。

日本电影学院奖 (1988；第11届) ，获奖：9 ，提名：3

获奖

·最佳影片伊丹十三 Itami juzo

·最佳男主角山崎努 Tsutomu Yamazaki

·最佳女主角宫本信子 Nobuko Miyamoto

·最佳男配角津川雅彦 Masahiko Tsugawa

·最佳导演伊丹十三 Itami juzo

·最佳编剧伊丹十三 Itami juzo

·最佳录音小野寺修 Osamu Onodera

·最佳剪辑铃木晄 Akira Suzuki

·最佳电影配乐本多俊之 Toshiyuki Honda

提名

·最佳摄影前田米造 Yonezo Maeda

·最佳美术中村州志 Shuji Nakamura

·最佳灯光 Akio Katsura

威尼斯电影节 (1987；第44届)， 提名：1

金狮奖伊丹十三 Itami juzo

女税务官 续集 マルサの女2 (1988)

又名：A Taxing Woman's Return，

Marusa no onna II

评分：豆瓣 7.0，IMDb 7.0

导演: 伊丹十三

编剧: 伊丹十三

主演: 宫本信子、津川雅彦、三國連太郎

丹波哲郎、益岡徹、 笠智衆

类型: 喜剧、犯罪

国家: 日本

语言: 日语

上映: 1988-01-15

片长: 127 分钟

IMDb 链接： tt0095597

编号：博宇 BY-0899，无内封套

配置：日本2区收藏版+精心翻译中文字幕+收录35分钟拍摄花絮

音轨：日语DD2.0-224K

字幕：英文、日文1-2、中文1-2

片长：127 分钟

镜像：文件完成，碟出

某宗教团体天之道法人代表 鬼泽铁平（三国连太郎 饰）籍着宗教法人不用纳税的法律漏洞作掩护，将从其他行业得来的黑金以宗教名义藏匿起来，并且过着奢华淫糜的生活。国税局得知消息，派出侦查科的 坂仓亮子（宫本信子 饰）调查此案。亮子与东大毕业的新人 三岛（益岡徹 饰）几经周折，艰难取证，然鬼泽狡猾非常，调查工作困难重重。

另一方面，鬼泽与政治家、地产商人、银行家和黑社会相互勾结，为了得到某块土地对这里原有的住户进行恐吓与骚扰，手段恶劣，无所不用其极。

这次亮子面对着一群比当年权藤英树更加难缠和狡猾的对手……

日本电影学院奖 (1989；第12届)， 获奖：1 ，提名：4

获奖

·最佳剪辑铃木晄 Akira Suzuki

提名

·最佳女主角宫本信子 Nobuko Miyamoto

·最佳导演伊丹十三 Itami juzo

·最佳编剧伊丹十三 Itami juzo

·最佳电影配乐本多俊之 Toshiyuki Honda