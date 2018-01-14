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漫长的婚约 Un long dimanche de fiançailles (2004)

又名: 未婚妻的漫長等待、美丽缘未了、A Very Long Engagement

评分：时光网 8.1，豆瓣 8.1，IMDb 7.7

导演: 让-皮埃尔·热内

编剧: 塞巴斯蒂安·雅普里佐、让-皮埃尔·热内、纪尧姆·洛朗

主演: 奥黛丽·塔图、加斯帕德·尤利尔、

多米尼克·皮侬、安德烈·杜索里埃、

玛丽昂·歌迪亚、朱迪·福斯特

类型: 爱情、悬疑、战争

国家: 法国 / 美国

语言: 法语 / 德语

上映: 2004-10-27

片长: 133 分钟

IMDb 链接： tt0344510

法国女孩马蒂尔达（奥黛丽·托图 饰）因为小儿麻痹而落下残疾，同村的男孩马涅克（加斯帕德·尤利尔 饰）是她青梅竹马的情人，二人已定下婚约，但是，随着一战的爆发，马涅克应征入伍，婚约也变得遥遥无期。

战争持久而残酷，但是马蒂尔达认为自己和马涅克之间有奇妙的感应，她坚信马涅克还活着。

1920年，马蒂尔达收到噩耗：五名法国士兵因自残罪名被本国军事委员会判处死刑，扔到敌方的 “黄昏宾果” 战壕前等死，其中最年轻的一个就是马涅克。

无法接受这个事实的玛蒂尔德坚信自己的未婚夫没有死，他一定会回来履行两人从小许下的约定。为了证明这个几乎无法证明的事实，左腿残疾的她毅然踏上了漫长的千里寻夫之路，伴随她的只有坚定的信念，惊人的力量，固执的乐观和永远不会被打破的希望，因为她知道：如果未婚夫死了，她一定是可以第一个感应到的。她找私家侦探调查，托人查看军方的相关文件，锲而不舍察访 “黄昏宾果” 战壕的幸存者，为此不惜耗尽了父母留下的遗产。

探索曼尼奇最后失踪前的轨迹，感受着他在那段动乱岁月里的惊恐，玛蒂尔德在许多和未婚夫接触过的人帮助下，逐渐走上了那条索姆河不归路。无数次她从当时曼尼奇身边的人口中得到不祥的消息，但这些打击从来无法消磨她继续寻找下去的决心。

随着调查一步步接近事情的真相，玛蒂尔德渐渐了解到这5名不幸士兵所遭受的残忍惩罚，而这些越来越近的真相也让她逐渐地认识到战争的恐惧，以及它给人们留下的永远无法抚平的伤害。而那些曾陪伴她艰难岁月的童年甜蜜回忆是否会成为消逝感情的回响？她是否永远都无法找回未婚夫来完成这段漫长的婚约？爱情会造成一场悲剧，还是会催生一个奇迹……

漫长婚约 ，XK-550 港三外封套 ：

《漫长的婚约》改编自 塞巴斯帝安·扎普瑞佐 的同名畅销小说。影片花费很大笔墨描绘了一战的战地场景，用极为繁复的细节表现战斗的残酷和疯狂，以强烈的画面和声音效果烘托战争氛围。借此与前面女主人公所处的安逸的田园生活形成鲜明的对比。

导演 让-皮尔·热内 和女主角 奥黛丽·托图以《天使艾米莉》同样的方式处理战争中的温情题材。导演的黑色风格在士兵们在战场的遭遇中也有不少表现。影片同《天使艾米莉》一样在票房上大获成功。美国影星朱迪·福斯特也担纲出演。本片获得法国凯撒奖二十项提名，并夺得最佳摄影、最佳女配角等五个奖项。

漫长的婚约 ，XK-550 港三内封套 ：

拍摄本片是导演让-皮埃尔·热内长达10年的梦想。1991年，热内拜读了 塞巴斯帝安·扎普瑞佐 的同名小说，深深被人物吸引的他将小说一气呵成，将小说拍成电影的冲动蠢蠢欲动。当时，热内刚完成自己的长片处女作《黑店狂想曲》不久，而享有这本小说拍摄权的是华纳公司，对于一个刚刚入行、名不见经传的小导演来说，拍摄《漫长的婚约》几乎是遥不可极的梦。

10年后，随着《天使爱美丽》被世界影坛大加赞赏，扬名立万的热内再次燃起了最初的热望，而且此时，他已经找到了自己的法宝--奥黛丽·塔图。在奥斯卡之夜，热内问他的 “爱美丽” 是否愿意继续同他合作，塔图爽快的应道：“当然，如果是原班人马。” 热内决定在法国拍摄，并且台前幕后全由法国人担纲，华纳公司接受了热内的条件，并且愿意支付拍摄预算的35%。

接下来，热内开始同《天使爱美丽》的编剧 格劳姆·劳伦 一起改编剧本，在几个月的时间里精雕细琢，同时得到了原著作者 塞巴斯帝安·扎普瑞佐 的支持，扎普瑞佐对热内说：“现在它是你的孩子，只要你认为合适就尽管改，但在完成后要来看我。” 不幸的是，在剧本完工的一周前，扎普瑞佐突然病逝，为影片留下了不小遗憾。

漫长的婚约，DNA -923 法二 封套 ：

漫长的婚约

编号：DNA-923 （TOP-1049G，多了蓝光音轨，未收）

配置：法二区特别收藏版+三区官方中文字幕+六区双国配+中文评论字幕+OST

音轨：法5.1-448K、法DTS5.1-768K、国5.1-448K、国2.0-192K

字幕：法、英、韩、泰、印尼、中1-3、中英韩评论、中文评论、中文双显

片长：115 分钟

DNA -923 ：

战争心灵创伤中开始的希望之旅 ··· ···

漫长的婚约，VS-1086，日版封套 ：

花 絮 ：

1、为了营造出逼真的战场景观，剧组在20公顷的范围内挖设了200米长的战壕，每个角落都经过精心修饰，而在法德前线之间的无人地带则挖出弹坑并将植物制作出饱受战火摧残的效果。

2、 影片开拍于2003年8月，翌年2月拍毕，大小角色多达200多个。

3、 在影片拍摄前，法国法院曾作出防止对该片给予国家财政援助的裁决，因为这家制片公司隶属于华纳，而非纯正的法国公司。

4、 影片由于已经在出品国之外放映，而失去了参加戛纳电影节的资格。

5、 让-皮埃尔·热内 遇到 朱迪·福斯特 时她正在监督《战栗空间》的法语版译制工作，福斯特对本片非常感兴趣，以至尽管主要角色已经敲定，但她仍想扮演其他的小角色。

漫长的婚约

编号：VS-1086

配置：法二区特别收藏版+三区官方中文字幕+日本二区+

华纳六区官方5.1国配+央视八一公映国配+官方中文评论字幕+OST

音轨：法语DD5.1-448K、法语DTS5.1-768K、国语DD5.1-448K、国语DD2.0-192K、

法语DD2.0-96K、日语DD2.0-192K

字幕：法、英、中1-2、印尼、韩、泰、

中文评论、英文评论、韩文评论、日文/日文评论、中文双显

片长：133 分钟

漫长的婚约 /未婚妻的漫长等待 /A Very Long Engagement

编号：SJ-0477A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，法国华纳B区全球唯一蓝光影音版，荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，尊享导演让-皮埃尔·热内中译随片评论与全球最完整近两小时珍藏花絮并附全程中文字幕，收录源码六区官方5.1及八一公映双版本国语配音。

音轨：法语DTS-HD5.1、

六区国语5.1-448K、公映国语2.0-192K、日语2.0-192K、法语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文/英文评论/中文简体评论/印尼文

花絮：

独家专属原生及全汉化究极双模播放架构尊享全球最完整近两小时珍藏花絮，

1、幕后特辑；

2、爆炸前后；

3、巴黎的场景；

4、删剪片段；

5、预告集锦。

法国凯撒奖 (2005；第30届) ，获奖：5 ，提名：7

获奖

· 凯撒奖-最佳新人男演员加斯帕德·尤利尔 Gaspard Ulliel

· 凯撒奖-最佳女配角玛丽昂·歌迪亚 Marion Cotillard

· 凯撒奖-最佳摄影布鲁诺·德尔邦内尔 Bruno Delbonnel

· 凯撒奖-最佳服装设计 Madeline Fontaine

· 凯撒奖-最佳制作设计 Aline Bonetto

提名

·凯撒奖-最佳影片让-皮埃尔·热内 Jean-Pierre Jeunet

·凯撒奖-最佳女演员奥黛丽·塔图 Audrey Tautou

·凯撒奖-最佳导演让-皮埃尔·热内 Jean-Pierre Jeunet

·凯撒奖-最佳剧本(原创或改编) 让-皮埃尔·热内 Jean-Pierre Jeunet、

纪尧姆·劳伦特 Guillaume Laurant

·凯撒奖-最佳声效 Jean Umansky Gérard Hardy Vincent Arnardi

·凯撒奖-最佳剪辑 Hervé Schneid

·凯撒奖-最佳配乐安琪洛·巴达拉曼提 Angelo Badalamenti

其它提名影节 ：

奥斯卡金像奖；

美国金球奖；

欧洲电影奖；

英国电影和电视艺术学院奖 。