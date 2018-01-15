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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2014 庞贝末日，保罗·安德森天火焚城，生死恋人灾难历程：基特·哈灵顿、艾米莉·布朗宁，凯瑞-安·莫斯 演出！

雄霸天下 发布于：

                                                                                       —— 图文整理自网络

 

 

庞贝末日 Pompeii (2014)

 

又名: 庞贝末日: 天火焚城(港) / 庞贝(台)

评分：时光网 6.5，豆瓣 6.0，IMDb 5.5

导演: 保罗·安德森

编剧: 珍妮特·斯科特·巴奇勒、李·巴奇勒、迈克尔·罗伯特·约翰逊

主演: 基特·哈灵顿、凯瑞-安·莫斯、

        艾米莉·布朗宁、阿德沃尔·阿吉纽依-艾格拜吉

类型: 动作、爱情、冒险、灾难

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2014-08-15(中国大陆) ，

        2014-02-21(美国)

片长: 105分钟

IMDb 链接： tt1921064

 

　　故事发生在遥远的古罗马时代，位于庞贝古城的维苏威火山濒临爆发的边缘，再过不久，整座庞贝古城就要在瞬间化为一片废墟，被永久的埋没在史册之中。迈洛（基特·哈灵顿 Kit Harington 饰）从小就失去了父母和家人，被卖到富贵人家成为了奴隶斗士。一位名叫卡西亚（艾米莉·布朗宁 Emily Browning 饰）的贵族小姐出现在了他的生命里，尽管地位悬殊，但迈洛还是不可救药的爱上了她。

 

　　遗憾的是，卡西亚 已经有了婚约，她即将被迫嫁给腐败昏庸的参议员 柯福思（基弗·萨瑟兰 Kiefer Sutherland 饰）。

 

      维苏威火山爆发了，米洛和在决斗场上相识的阿迪克斯逃出被毁灭的角斗场，相约在海港见面，不顾生命危险独自回到庞贝，想救出心上人。

 

       火山引发的地震，使海水倒灌进庞贝，一些准备逃生的木船被掀翻，米洛设法寻找心上人，罗马贵族抢先一步，驾驶一辆马车带着卡西娅逃离庞贝，米洛在后边紧追不舍，此时天昏地暗，不时有火山岩石坠落。在一个路口，马车被路障掀翻，罗马贵族和卡西娅跌落在地，米洛下马与贵族白刃战，最后打翻贵族，骑上马与卡西娅飞驰逃离庞贝。此时火山冲击波已到，罗马贵族葬身火海，在逃命的过程中，马受惊，将米洛与卡西娅先后甩下，卡西娅放走了马，面对着漫天盖地的火山灰，二人拥吻在一起，火山灰把他们淹没了。

 

      若干年后，人们在庞贝发现了一对年轻恋人拥吻的遗骸。

 

 

 

 

 

 

　　《庞贝末日》故事发生在古罗马时代，在摧毁庞贝城的维苏威火山爆发前夕，奴隶角斗士凯尔特（基特·哈灵顿饰）爱上了一位贵妇人。同时，一次意外，让他碰到了多年前屠杀他家人的仇人。

 

 

      庞贝城位于意大利坎帕尼亚平原的边缘，公元前8世纪建城，公元前5世纪起属于萨莫诺人。公元前4-3世纪，逐渐成为罗马共和国的一部分。据悉，维苏威火山爆发致使庞贝城数千居民遇难。

 

 

 

 

 

庞贝末日: 天火焚城  Pompeii ，105分钟 加长版

 

编号：东瀛风 FM-5932

配置：A+索尼1区版+日2+泰3+3区官方中泰文字幕+映像特典

音轨：英语5.1-388k、英语DTS5.1-1536k 、日语2.0-384k、泰语2.0-192k

字幕：日文1-3、英1-2、 西班牙文、中文1-2、泰文

片长：本编 105 分钟，

         映像特典约30分钟

 

 

 

      贯穿影片的是那一幕幕火山喷发、熔岩四溅的绚烂画面。好莱坞精湛的3D技术令这种美丽得炫目的恐怖绝境逼真地展现在眼前，推动剧情发展之余，令人始觉得那一段不合常理的爱情异常珍贵。

                                                                                          （网易娱乐评）

 

 

     《庞贝末日》作为一部灾难片之外，在其中还加入了大量元素，爱情史诗、古罗马竞技场打斗等等，让影片的层次和质感十分丰富，其中的不少段落也容易让观众产生强烈的代入感和熟悉感。尤其是影片的时代背景设定在古罗马时期，大量的竞技场打斗的场面，很容易让人联想到《角斗士》的某些段落，并且多了一层狂野气息。 

                                                                                          （新华网娱乐评）

 

 

     《庞贝末日》融合了政治阴谋、劲爆打斗、天崩地裂下的爱情挽歌，多重宏大元素融合，锻造了影片史诗般的恢宏气势。观众将在影片中欣赏到那个消失已久的世界，仿佛乘坐时间机器一般，目睹那场很可能是古时候最惨重的自然灾难。

                                                                                          （中新网评）

 

 

       影片值得称道的是动作及特效场景。前半段，是一曲古罗马角斗士们的悲歌，冷兵器时代的奴隶角斗，野蛮、粗犷、血腥，在《生化危机》系列导演保罗-安德森的调度下，动作片爱好者会感到满足。火山爆发、海啸、地震等灾难场景特效，还是做得颇为震撼，尤其几幅火山云及火山灰画面，简直要从银幕中溢出，蔓延到影厅来，叫人忍不住闭眼。

                                                                                           （武汉晚报评）

 

 

 

 

 

      凯尔特人被罗马人灭族，幸存下来的小男孩被奴隶贩子卖到竞技场。长大后的男孩成为了一个杀人不眨眼的角斗士，被老板带到庞贝竞技场，准备和一位将赢得第100场胜利而获得自由的黑人角斗士厮杀。途中他与庞贝城主的女儿相识相爱，也在竞技场与黑人角斗士惺惺相惜。灭族仇人罗马参议员亦从罗马纠缠而来，欲胁迫城主女儿嫁予他为妻。而此时，庞贝的维苏威火山开始了爆发的前奏……

 

 

第35届金酸莓奖  (2015)

最差男配角(提名) 基弗·萨瑟兰

 

 

第1届豆瓣电影年度榜单  (2014)

评分最低的外语电影(提名) 

 

 

 

 

 

庞贝末日: 天火焚城 Pompeii 

 

编号：SJ-4515C 【第四版】

配置：索尼1区DVD正式版+蓝光HD内核全码DTS+法2+泰3+3区官方中泰文字幕

         +八一公映国配+完整花絮+OST（Play向上进入）

音轨：英语5.1-448k 、英语DTS5.1-1536k 、法语5.1-448k 、

         国语 2.0-192k   、泰语5.1-448k 、英语评论2.0-192k   

字幕：英 英 西 法 中简 中繁 中简 中繁 日 泰 英评

片长：98 分钟

 

 

 

 

 

庞贝末日:天火焚城 Pompeii 2014

 

编号：SJ-0397A 

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，索尼A区全球最佳影音版，荟萃各区精华集合中英法泰官方译本，独有无忧Cinavia静音保护观赏解决方案，尊享全球最完整近一个半小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕。

 

音轨：英语DTS-HD5.1、英语5.1-448K（防静音保护设置音轨）、

         法语5.1-448K、泰语5.1-448K、英语评论2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文繁体/中文简体/中文繁体/日文/泰文

 

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，尊享全球最完整近一个半小时珍藏花絮，

1、删减片段；

2、组合；

3、旅程；

3、道具店；

4、火山爆发；

5、角斗士；

6、《庞贝末日：葬在时光中》幕后花絮；

7、精彩预览。

 

 

 

 

 

庞贝末日 Pompeii(2014)

6 .5

庞贝末日(2014)

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标签：
灾难片 保罗·安德森 艾米莉·布朗宁
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