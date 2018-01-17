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CJ-0165 :

禁闭岛 Shutter Island (2010)

又名: 不赦岛(港)、隔离岛(台)、孤岛疑云、荒岛追凶、

孤岛恐慌、关门岛、孤岛、艾什克里夫

评分：时光网 8.4，豆瓣 8.6，IMDb 8.1

No.87，豆瓣电影 Top250

导演: 马丁·斯科塞斯

编剧: 莱塔·卡罗格里迪斯、丹尼斯·勒翰

主演: 莱昂纳多·迪卡普里奥、

马克·鲁弗洛、

本·金斯利、

马克斯·冯·叙多夫

类型: 剧情 / 悬疑 / 惊悚

国家: 美国

语言: 英语 / 德语

上映: 2010-02-13(柏林电影节)、2010-02-19(美国)

片长: 138 分钟

IMDb 链接： tt1130884

本片根据美国小说家丹尼斯·勒翰（Dennis Lehane）的同名小说改编。

1954年，联邦警官 泰迪（莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio 饰）和搭档 查克（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰），被派去调查一个从精神病院失踪的女凶犯的下落。精神病院的所在地就在关门岛上，它主要收治那些有精神疾病的罪犯们。但是在医院平静的外表下，似乎隐藏着许多秘密。

监狱的主治精神病医师 约翰·考利（本·金斯利 Ben Kingsley 饰）。 接待了他们并负责协助调查。而泰德此行前来还有一个隐秘的目的——寻找让妻子 德洛丽丝（米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰）葬身火海的凶手 莱迪斯。故事遵循这条线索展开，寻找失踪之谜、访问医院工作人员与病人、地毯式搜查……

调查过程中，越来越多的证据证明了泰德的推断，在这66名有档案的精神病罪犯外，还有一名编号 67的人存在，但无论狱警还是医生或者其他病人，对此都矢口否认。泰德深信这个67号就是杀害他妻子的凶手莱迪斯，而且这里一定有一个天大的阴谋，他发誓要将监狱长和主管医生绳之于法。但他的同伴查克提醒他这可能是政府的秘密试验所，而政府派泰德来，是因为泰德在遭受妻子惨死后遗留精神创伤，是他们最好的实验对象，泰德予以否认，说来这里调查此案是他自己申请的，他怀疑导致自己妻子惨死的凶手就被人藏匿在这个岛上，事情变得扑朔迷离。

泰德在调查中偏头疼的症状越来越严重，经常出现幻觉和噩梦，参军时纳粹集中营的惨象不断闪现在他眼前，他发誓不再让纳粹的行径出现在这里。从山崖一处隐秘的山洞，他发现了失踪的女犯人雷切尔，雷切尔告诉他，她本来是这里的精神病医生，政府在这里进行惨无人道的活体实验，她无法接受事实，被其他人设计陷害，被当作“精神病人”看押起来，她才设计逃跑的。雷切尔告诉泰德，想解开这个秘密，就要去灯塔上，因为那里是这一切的根源。

泰德强忍着头疼和幻觉，潜到灯塔上，却发现只有一个看守，他打晕看守抢过枪冲上顶楼，却发现岛上的主管医生考利一直在等着他的到来，而灯塔上也没有任何进行人体试验的痕迹和证据，只有一间简陋的办公室。考利向泰德说出了所有事情的原因，而他的新搭档查克则解释说自己其实是泰德两年来的首席治疗师希恩，令泰德有如晴天霹雳般震惊。

原来这一切都是泰德的梦，那个神秘的67号病人，泰德一直怀疑的莱迪斯，就是他自己！医生告诉泰德，他的真名叫 安德鲁·莱迪斯，他妻子患有精神病在淹死了自己三个孩子后自杀，而他也受到极大的精神创伤，在自我保护的潜意识中，把自己三个孩子忘的一干二净，并创造了一个全新的莱迪斯和那场记忆深刻的火灾，这个被创造出来的 “莱迪斯” 被他设计成面带刀疤、波斯猫眼、十恶不赦的凶手；他自己则是一个退伍后从警，和妻子恩爱又加的模范丈夫 “泰德”，只有在他做梦和出现幻觉的时候，都是他原本的记忆。

而这一切行为，都是考利医生为了医治泰德的病症和配合他的意识而制造的一场戏剧，希望他能自己从中解脱出来，考利医生深信这种方法可以治愈大部分精神病人，泰德(莱迪斯)想反击考利医生的 “陷害”，却发现自己越来越无力，越来越迷茫。考利医生告诉他，如果他还不能清醒过来，依旧认定自己是好人“泰德”，那将不得不对他进行 “道德性措施”，就是杀了他。因为他自从来到这个岛上，几乎伤害了所有的护卫、医生和病人，他自己却一无所知，经受过特殊训练且在战争中长期在火线，危险性非常大。泰德从头到尾脑海中闪过许多片段，他终于知道了这都是真的。

到了检验考利医生诊断是否有效的时候，他的治疗师希恩问他 “你现在感觉怎么样？”，泰德回答 “我要带你逃出这个鬼地方，查克”。“查克” 的称呼让希恩医生误以为 泰德(莱迪斯还是沉浸在幻觉中，无法从精神分裂中清醒过来，于是只得向一旁等待的众人无奈的摇了摇头。此时考利医生沮丧无奈的放弃了，只得妥协并同意执行之前约定的 “道德性措施” ---将泰德(莱迪斯）处死。其实此刻 泰德(莱迪斯）已经明了一切，泰德最后向希恩问了一句意味深长的话：“像怪物一样活着还是像好人一样死去？” 最终他选择了像好人一样死去，不愿继续生活在痛苦之中。此时希恩医生已经意识到了什么，最后喊了声 “泰德”。但是男主角没有回头，因为此刻只剩下清醒并决然寻求解脱的莱迪斯。于是几名医生和监狱长带走了他，电影的最后是悲鸣的配乐和寂静的灯塔……

CJ-0165 ，美版封套：

一个内心有着伤痛回忆的人

被迫在一个孤岛上面对自己黑暗面的故事

老搭档的新合作

《禁闭岛》是执导了40多年电影的大导演马丁·斯科塞斯的作品，在这部电影里，和他合作的依然是莱昂纳多·迪卡普里奥，两人从《纽约黑帮》开始合作了多部电影，对于这部新作，马丁·斯科塞斯说：“拍摄《禁闭岛》是因为我有一次到派拉蒙的电影资料库里找一些东西，无意中看到这部电影的资料，我知道这部电影出自很有名的小说家之手，没想到剧本早就写好了，却因为很多原因一直无法拍摄。回去之后我就产生了拍摄这部电影的念头，接着我问莱昂纳多·迪卡普里奥，问他是否愿意演一部惊悚片？他问我，是你导演吗？我说是的，他就爽快的答应了。既然导演和主演这么快就确定了，剧本也是现成的，我们很快就进入了实质的拍摄阶段，一切都很顺利，现在它就已经来到大家面前了。”

向来以讲述穷街陋巷的黑帮传奇闻名于世的 马丁·斯科塞斯，这次却选择了一个惊悚悬疑题材，究竟是什么原因吸引了他拍摄《禁闭岛》呢？对此他说：“我是确定了未来几年的拍摄计划之前确定拍摄《禁闭岛》的，拍摄这部电影的原因有两个，一个是，我一直想尝试悬疑味道比较浓烈的电影，虽然我很喜欢讲述那些地下帮派的故事，但我确实也在寻找另外的可能性，在拍摄完纪录片《闪亮之光》之后，我觉得我应该再接再厉，继续尝试其他类型的电影，正好那时候我看到了《禁闭岛》，因此立马就把本片的拍摄提上了议程。这个故事我觉得值得拍摄的地方在于，去描述一个与世隔绝的孤岛上，一个并不存在的人。一开始我是并不想做得太黑暗，但后来我发现这简直不可能，一个在孤岛上追查亲人被害真相的人是没法变得正常的，这个故事强烈的吸引着我，同样也吸引着迪卡普里奥，我们两人都很喜欢这个故事。”

而对于主演 莱昂纳多·迪卡普里奥 而言，拍摄这部由老搭档马丁·斯科塞斯所执导的电影则显得相当的驾轻就熟：“我和马丁·斯科塞斯已经合作了多年，我们都很熟悉彼此的工作习惯，《禁闭岛》对于马丁·斯科塞斯是一次全新的尝试，我知道他一直想拍摄一些不同味道的东西，但当他真的告诉我《禁闭岛》的故事的时候，我还是吃了一惊，因为他真的开始在做不一样的东西了。这部电影讲述的不再是黑帮，而是一个内心有着伤痛回忆的人被迫在一个孤岛上面对自己黑暗面的故事。我在这部电影里饰演的就是这样一个不太正常的人，身上经常带着伤口，这使得我大部分拍摄的时间都要进行伤口的化妆，不过好在那些化妆都不算太吓人，也不算太难卸掉。”

禁闭岛

编号：创佳 CJ-0165

配置：1区特别收藏版+蓝光HD内核全码DTS+3区官方中韩泰字幕+OST（PLAY向上进入）

音轨：英语5.1-448K 、英语DTS5.1-1536K 、法语5.1-224K 、日语2.0-96K

字幕：英、法、西、法、西、中1-4、印尼、韩、马来、泰、日

收录：OST 19首，AC3

镜像：文件完成

QM-101B 海报：

以悬疑气氛营造全片

面对新的题材，马丁·斯科塞斯坦言在拍摄过程里的新体验：“每个导演总有自己习惯的题材，我也想尝试一些新的题材。如果不是《禁闭岛》，我估计还会拍摄一部《飞行家》那样的电影。（问：是否是《罗斯福》？）大概是吧，那部电影也在筹拍当中，不过《罗斯福》其实要向《禁闭岛》学习，当然学习的不是影片内容，我指的学习是我自己，从《禁闭岛》开始，我逐渐习惯了另一种题材的演绎方式，这对一个老人来说不太容易，迪卡普里奥也一直提醒我，应该注意什么，应该放弃什么，应该保持什么。《罗斯福》是一部不太好拍的电影，好在《禁闭岛》的拍摄令我累积了不少经验。这是一部悬疑电影，我希望观众能够在看这部电影的时候感受到那种迫切的气氛，如果一部悬疑电影而让观众无法紧张，那毫无疑问就是失败的。”

担任《禁闭岛》一片编剧的是 莱塔·卡罗格里迪斯，他曾经写过《亚历山大大帝》和《守夜人》的剧本，对于《禁闭岛》的故事，莱塔·卡罗格里迪斯说：“这个故事所讲述的是一个人在孤岛上追寻真相的故事，关于片名 Shutter Island，我觉得有两层含义，这在原著小说里都体现了出来，一是物理上的故事发生地点，是一座孤岛，它不与外界联通，这里发生了什么，我们要很久以后才会知道，因此这里的过去显得非常的神秘；另一层意思，它所刻画的是主角内心的封闭，主角泰迪是一个拥有着许多秘密的人，他或者说自愿，或者说被迫的要把自己的内心封闭起来，而整个故事的揭露过程，就是观众逐渐走进他的内心的过程。”

主演莱昂纳多·迪卡普里奥对于编剧提到的这亮点也感触颇多：“拍摄《禁闭岛》的过程里，我总在思考，人是在什么情况下才能真正的面对自己，就像这个故事里的一样，我在岛上一直追查着所谓的事件和所谓的真相，但我究竟是否需要这些真相呢，或者只是我不肯面对自己的一种逃避？这是一个社会问题，原著所表达出的这种社会批判也在影片里得到了很好的发挥。”

QM-101B 美A外封套、美1内封套，D9、原声CD ：

禁闭岛

编号：QM-101B

配置：1区特别收藏版+蓝光HD内核全码DTS+法2+齐美中文字幕+双碟OST+精彩预告片

音轨：英语5.1-640K、英语DTS5.1-1536K、法语2.0-192K

字幕：英文、法文、西班牙文、葡萄牙文、中文1-2

镜像：文件完成

青少年选择奖 (2010；第12届) ，获奖：1 ，提名：2

获奖

·青少年选择奖-最佳恐怖/悬疑电影男演员莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio

提名

·青少年选择奖-最佳恐怖/悬疑电影女演员米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams

·青少年选择奖-最佳恐怖/悬疑电影

土星奖 (2011；第37届) ，提名：5

·土星奖-最佳男主角莱昂纳多·迪卡普里奥 Leonardo DiCaprio

·土星奖-最佳男配角马克·鲁法洛 Mark Ruffalo

·土星奖-最佳导演马丁·斯科塞斯 Martin Scorsese

·土星奖-最佳恐怖/惊悚电影

·土星奖-最佳艺术指导丹特·费雷蒂 Dante Ferretti

禁闭岛 Shutter Island

编号：TY-F-0337

配置：美A视频+港A中文字幕+多区+中文菜单

音轨：英语DTS-HD 5.1、法语2.0、日语2.0、泰5.1

镜像：文件完成