建党伟业 Jian dang wei ye (2011)

评分:时光网 0 ;豆瓣 0;IMDb 2.5

导演: 韩三平、黄建新

编剧: 董哲、郭俊立、黄建新、

主演: 周润发、陈坤、赵本山、黄磊、

吕良伟、冯巩、张涵予、吴彦祖、

刘德华、董洁、范冰冰、张家辉、

陈道明、刘桦、王力宏、方力申、

任达华、张震、方中信、

冯远征、刘烨、周迅、

类型: 剧情 / 历史

国家: 中国大陆、香港

语言: 汉语普通话 / 日语 / 法语 / 俄语 / 英语

上映: 2011-06-15(中国大陆),

2016-11-04(中国大陆3D重映)

片长: 124分钟

又名: 建党大业 / Beginning of The Great Revival / The Founding of a Party

IMDb 链接:tt1699513

官方小站: 建党伟业

1911年冬,孙中山从海外归来,于翌年1月1日就任临时大总统。与此同时毛泽东参加了光复新军。很快,袁世凯凭借强大的军事实力和在皇室中的威信,从孙中山手中取得了大元帅之身份,北洋民国政府成立。同年10月,国民党成立。

1914年夏天第一次世界大战爆发,1915年袁世凯与日本定下密约二十一条并且更改国体,自封为中华帝国皇帝,自此走上了一条不归路。孙中山与蔡锷成护国军,出师讨袁。很快袁世凯便在举国声讨中黯然死去了。

之后又随着张勋复辟的失败,中国进入了军阀割据的混战局面。而毛泽东、李大钊、周恩来等人虽身处不同地方,但都在内心思索着救国救亡之路,命运的会即将到来。

《建党伟业》讲述从1911年辛亥革命后到1921年中国共产党成立这段时间内的历史故事与风云人物,主要以毛泽东、李大钊、陈独秀、张国焘、周恩来、蔡和森等第一批中国共产党员为中心,讲述他们在风雨飘摇的时代中为国家赴汤蹈火的精彩故事。

本片是为庆祝中国共产党建党九十周年而制作的献礼影片。《建党伟业》 围绕1921年前后展开。该片从1911年辛亥革命爆发开始一直叙述至1921年中国共产党第一次全国代表大会召开为止,共10年间中国所发生的一系列重大历史事件,大体上由:民初动乱、五四运动、中共建党三部分剧情组成。

大众电影百花奖 (2012;第31届) ,提名:4

· 最佳故事片

· 最佳男配角 张嘉译 Jiayi Zhang

· 最佳导演 黄建新 Jianxin Huang、韩三平 Sanping Han

· 最佳新人 奖李沁 Qin Li

关于被删戏份

《建党伟业》最终版说明书上列出了109人主要演员名单,与之前曝光的173人阵容大相径庭。此前媒体一直关注汤唯的戏份是否被删,这次却未见汤唯的名字。

《建党伟业》宣传方负责人表示:“说明书的名单是主要演员,而不是全部。这109人与其戏份是否被删没有关系,并不代表在这个名单上的,戏就没删,没有的就一定删了。我们做这份名单的初衷是因为这部影片演员太多,很多人不知道谁演谁,这只是做一个普及而已。” 随后记者致电导演黄建新,问及是否已删汤唯的戏,对方表示:“这个我不清楚,你去问宣传方,我正在剪片子。”

2011年05月24日,《建党伟业》发布终极说明书,汤唯戏份确认被删。

这次曝光的109人主要演员名单,有不少大腕都扮演 “无名英雄”:姜武扮演殉情男,句号扮演监狱长,还有工人甲、工人乙,则分别由郑昊、李泽锋扮演。此外一直传言邓小平的扮演者是文章,但从说明书上来看,人气歌手韩庚出演了这一角色。

有媒体披露,除了汤唯,其他女星的戏都得以保留,范冰冰饰演清朝光绪皇帝的皇后隆裕。周迅饰演妇权解放运动成员王会悟,架上大眼镜,造型清秀可爱,Angelababy 则担任小凤仙一角,片中还有哭戏。而胡杏儿也有份参演,虽然没在主演名单上看到,但据说片中她有一秒钟的戏份,还是周润发替她求情,留下一秒钟。

“《建党伟业》有名有姓的演员有170多个,比《建国大业》还要多。在后期制作阶段,因为影片的需要,有一些人的戏份被剪掉,并不是他们演得不好,确实是最后考虑到影片整体的因素,只能舍弃主线之外的部分 … … 要对这些演员说声抱歉,所以我们就想做个花絮,把这些戏份放在网络上,总共大概有18分钟长,也算是对他们作出的补偿。”

吴宇森第一位正式签约

《建党伟业》剧组第一个敲定的演员就是著名导演吴宇森。相关剧照(20张)吴宇森早在《建国大业》中就有过出演,但最后由于片长关系戏份“被删”,无缘大银幕。有了《建国大业》的前车之鉴,此次吴宇森在电话中与韩三平在商讨角色时,开玩笑问道,“这次不会再删我的戏份吧?”韩三平笑言,“这次谁删,我跟谁急。”回头看见黄建新导演,黄导演回答说:“是咱俩删的啊,那咱们就自己跟自己急吧。”据了解,吴宇森此次在《建党伟业》中饰演林森。这是一个重要历史人物,晚清名士,曾任国民政府主席、国民党中央政治委员会代理主席。林森原名林天波,字子超,福建闽侯县人。

关于音乐

一部优秀的电影作品其音乐部分也是决定电影品质的重中之重。而作为建党90周年的重量级献礼影片,《建党伟业》的主题曲自然成为了各方关注的焦点。音乐制作人马上又说:“当韩总找到自己说让给这部电影写主题曲的时候,自己兴奋了很长时间,天天睡不着,满脑子都是这首歌的创作。当写完这首歌的时候,才如释重负。”

韩三平导演对于主题曲没有过分复杂的要求,只需要歌曲能够体现信仰、理想和真实的情感就好。电影音乐制作经验丰富的马上又没有延续红歌一贯的大型管弦乐气势磅礴的音乐风格,而是跳脱出一种宁静安详的别样情怀。简单的吉他伴奏与童声和声,加上马上又略带沙哑的低声吟唱,让人们感受到在那样的重大历史变革中,依然有一份温暖的力量能够直抵内心。