—— 图文整理自网络

影史著名的恐怖系列，

不小心收了两套：DT 和 LBD ，

配置相同，

基本是 美A+法2+葡萄牙2+国配

DT做了镜像转让出手，留下了 LBD 系列！

鬼娃回魂 Child's Play (1988)，6.8

导演: 汤姆·霍兰德

编剧: 唐·曼西尼、John Lafia、汤姆·霍兰德

主演: 凯瑟琳·海克丝、克里斯·萨兰登、

艾力克斯·文森特、布拉德·道里夫

类型:动作、惊悚、恐怖

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的开山之作

编号：DT-81770 / LBD-U2157

配置：环球美A+法2+葡萄牙2+六区国语+官方中文字幕

音轨：英语DTS HD5.1 、西班牙语5.1、法语2.0、葡萄牙语2.0、国语2.0

字幕：英文、西班牙文、台3中文繁体、港3中文繁体、中文简体、韩文、法文、泰文

片长：87 分钟

简介：

美国芝加哥的午夜，杀人犯雷在警探迈克（克里斯·萨兰登 Chris Sarandon ）的追捕中身负枪伤，仓皇逃入了一家玩具店，走投无路下，雷念起咒语，将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦（凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰）为儿子安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）的生日礼物发愁，当她看到流浪汉出售的便宜公仔时，兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物，实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话，并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙，安迪目睹公仔杀人的线索，却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密，但似乎为时已晚……

精彩的鬼娃和绝佳的创意，开启了经典系列电影的首部作品。不同于上世纪八十年代的众多好莱坞恐怖电影习惯大肆卖弄血腥的恶习，《鬼娃回魂》自身的血腥程度非常低，而悬疑线索的合理布置以及认真把故事讲好的态度成为了本片制胜的法宝。

鬼娃回魂2 Child's Play 2 (1990)，6.6

导演: John Lafia

编剧: 唐·曼西尼

主演: 艾力克斯·文森特、珍妮·艾加特、

格里特·格雷厄姆、克里斯汀·爱丽斯

类型:动作/惊悚/恐怖

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的第二部

编号：DT-81771 / LBD-U2158

配置：环球美A+法2+港3官方中文字幕

音轨：英语DTS HD5.1 、法语2.0

字幕：英文、西班牙文、中文1-2

片长：83 分钟

剧情、

公仔杀人事件经媒体报道后，引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧，玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复，试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场，然而在修复完成时，楚其随即复活，它引发混乱，并最终逃脱。另一方面，安迪（艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰）和母亲分别接受心理治疗，一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求，楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运，就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上，楚其剩下的时间已经不多，它再度找到安迪准备侵占其身体。安迪为了躲避找上门的楚其，用尽办法得到的却是周围大人的不理解与训斥，和安迪一起被收养的少女凯莉也卷入了这场公仔夺取安迪身体的非常事件……

鬼娃回魂3 Child's Play 3 (1991)，6.0

导演: 杰克·本德

编剧: 唐·曼西尼

主演: 布拉德·道里夫

类型:动作、惊悚、恐怖

编号：DT-81772 / LBD-U2159

配置：环球美A+法2+港3官方中文字幕

音轨：英语DTS HD5.1 、法语2.0

字幕：英文、西班牙文、法文、中文1-2

片长：90 分钟

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的第三部

简介、

楚其被熔毁之后八年，玩具公司为打开销路考虑再度推出“好家伙”公仔，他们将当年楚其的残骸回收，再度制作使其复活，获得重生的楚其为了完成灵魂转移，将玩具公司总裁杀死后消失于夜色。安迪（Justin Whalin 饰）经历了八年收养生活，此时来到一所军校就读，当年楚其留给他的恐怖回忆仍然挥之不去，而在学校中应付严苛的助理上校谢尔顿（Travis Fine 饰）亦并不轻松。楚其将自己邮寄到军校以寻找安迪，不料却被小学员二等兵泰勒占为已有，楚其认为自己的身体获得新生，可以摆脱必须占有安迪身体的宿命，随即把自己的秘密告知泰勒，并计划夺走泰勒的肉身。安迪不能坐视同侪受害，再度与楚其展开抗争……

鬼娃新娘 Bride of Chucky (1998)，6.7

导演: 于仁泰

编剧: 唐·曼西尼

主演: 詹妮弗·提莉、布拉德·道里夫、凯瑟琳·海格尔

类型:动作、惊悚、恐怖

编号：DT-81773 / LBD-U2160

配置：环球美A+法2+港3官方中文字幕

音轨：英语DTS HD5.1 、法语5.1

字幕：英文、西班牙文、法文、中文1-2

片长：89 分钟

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的第四部

简介、

在查尔斯·李·雷伊将灵魂注入公仔十年后，他当年的女友蒂芬妮（珍妮佛·提莉 Jennifer Tilly 饰）多年不懈寻找他的下落，终于买通警察将玩偶“楚其”的残体带出，蒂芬妮凭借不熟练的伏都仪式，将缝合的楚其再次唤醒。然而觉醒的楚其对蒂芬妮并无爱意，伤心的蒂芬妮将楚其禁锢，不想却被楚其把她的灵魂移入了另一个女玩偶的体内。两个玩偶要恢复人类身体，就必须找到埋藏在查尔斯·李·雷伊坟墓中的护身符。于是他们盯上了一对儿被长辈阻挠的恋人杰德（凯瑟琳·海格尔 Katherine Heig 饰）与杰西。两个玩偶委托后者驾车将它们送去埋葬雷的坟场，同时一路大开杀戒，私奔的杰德与杰西惊觉自己陷入了玩偶情侣的掌控……

鬼娃孽种 Seed of Chucky (2004)，6.4

导演: 唐·曼西尼

编剧: 唐·曼西尼

主演: 布拉德·道里夫

类型:动作、惊悚、恐怖

编号：DT-81774 / LBD-U2161

配置：环球美A+港3官方中文字幕

音轨：英语DTS HD5.1

字幕：英文、西班牙文、法文、中文1-2

片长：87 分钟

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的第五部

简介、

在鬼娃系列的第四集中，恰奇和女友蒂芬妮再续前情，一起开始了寻找附体人的旅程。但半路上蒂芬妮也鬼使神差地成了活木偶，这下她和恰奇可成了天造地设的一对佳偶，两人甚至还在汽车旅馆内大肆嘿咻，结果正在他们再次遭到正义的惩罚时，暗结珠胎的蒂芬妮产下了“鬼仔”，从此为续集打下了一个不伦不类的伏笔。

现在恐怖的玩偶杀手恰奇又回来了，继续这个恐怖喜剧系列的第五部，导演正是鬼娃之父唐·曼西尼，他曾经全程参与五部电影的拍摄。在这一集中，恰奇(布莱德·多利夫配音)和蒂芬妮(珍妮佛·提利配音)已经寿终正寝，小木偶儿子格伦(比利·鲍伊配音)就孤苦伶仃，饱受无依无靠的痛苦生活。

正在这时，好莱坞电影公司准备拍摄一部恐怖片，将格伦父母的连环杀人故事搬上大银幕。格伦得知这个消息后欣喜若狂，急忙踏上万里寻亲之路。他误打误撞找到了片场的木偶，便利用随身携带的护身符，把父母的邪灵从地狱又召唤回来。恰奇怎么也不愿相信自己的儿子竟然没有子承父业，而追星族蒂芬妮怎么也不敢相信他们的电影由大明星珍妮佛出演。

为了把格伦训练成合格的杀人狂，也为了一睹大明星珍妮佛的芳颜，恰奇一家再次开始了寻欢作乐的杀人之旅，把好莱坞闹了个天翻地覆……

鬼娃的诅咒 Curse of Chucky (2013)，5.4

导演: 唐·曼西尼

编剧: 唐·曼西尼

主演: Fiona Dourif 、布拉德·道里夫、

布伦南·埃利奥特、丹尼尔·比苏蒂

类型: 动作、惊悚、恐怖

编号：DT-81775

配置：米高梅美国A区+官方中文字幕+世界各区优秀素材+收录精彩花絮并汉化

音轨：英语DTS HD5.1 、法语5.1 、泰语5.1 、日语5.1 、英导

字幕：英、法、西、中、中、中、韩、泰、日文

片长：130 分钟

编号：VS-3221

配置：环球一区未分级版+港3+A+泰语/法语+花絮

音轨：英语DD5.1-448K、英语DTS HD5.1-1536K、

日语DD5.1-384K、法语DD5.1-384K、泰语DD5.1-384K

字幕：日文、英文、西班牙文、葡萄牙文、泰文1、韩文、中文1-2、

日文2、西班牙文2、葡萄牙文2、泰文2、法文

片长：96 分钟

延续至今的长寿恐怖片鬼娃系列的第六部

简介、

行动不便的妮卡（菲安娜·多里夫 Fiona Dourif 饰）和母亲莎拉·皮尔斯（Chantal Quesnelle 饰）生活在一栋古旧的大房子里。某天，当母女收到一个奇怪的娃娃恰奇之后，莎拉于当夜意外死亡。在此之后，妮卡居心叵测的姐姐芭比（Danielle Bisutti 饰）带着潦倒落魄的丈夫伊恩（Brennan Elliott 饰）、俏丽年轻的保姆吉尔（Maitland McConnell 饰）、可爱的女儿爱丽丝（Summer H. Howell 饰）以及教区神父（A Martinez 饰）来到家中。妮卡将恰奇送给爱丽丝当礼物，小女孩开心至极。

谁知从当晚开始，死亡事件接连在妮卡一家人周围发生，貌似无邪的鬼娃娃悄悄举起手中的屠刀。电闪雷鸣，阴风阵阵，残酷无情的杀戮拉开序幕……

鬼娃回魂7 Cult of Chucky (2017) ，暂未收碟

又名: 灵异入侵7、鬼娃仪式(台) 、

鬼娃森7 7(台) 、Chucky 7 、Child's Play 7 、Curse of Chucky 2

评分：时光网 4.6，豆瓣 4.6，IMDb 5.2

导演: 唐·曼西尼

编剧: 唐·曼西尼

主演: 詹妮弗·提莉、艾力克斯·文森特、

扎克·圣蒂亚戈、菲奥娜·道里夫、Summer H. Howell

类型: 惊悚 / 恐怖

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2017-09-27(韩国) ，

2017-10-03(美国)

片长: 91分钟

IMDb 链接: tt3280262

鬼娃再次归来，妮卡受鬼娃陷害涉嫌杀人，并疑其患有精神分裂症在精神病院治疗，鬼娃并没有放过她，而是再次在她身边犯下了一桩桩离奇、血腥、暴力、残忍的惨案，精神病院一时乱了阵脚....