SJ-3528A 太空异种/宇航员的妻子The Astronaut's Wife,7,约翰尼•德普、查理兹•塞隆

SJ-3560A 大富之家,导演: 高志森,张国荣

SJ-3563A 我的单身欲记2,韩国QS

SJ-3700C 速度与激情8(第四版)The Fateof the Furious

(SJ-3707A 速度与激情8<独家导演剪辑加长版>)

SJ-3874A 咸鱼翻生/侠盗一枝花 By Hook or by Crook (1980),6.5,

麦嘉执导,洪金宝、午马、麦嘉、石天、林正英

SJ-3903 金发性奴,德国 情瑟女王英格丽德·施特格

SJ-3904A 三个火枪手的幸福之旅The Sex Adventures of the Three Musketeers,

德国 情瑟女王英格丽德·施特格

SJ-3905A 萝莉的诱惑/空姐报告StewardessesReport,德国 情瑟女王英格丽德·施特格 经典

SJ-3908B 敦刻尔克(第二版)Dunkirk

SJ-3913A 南洋十大邪术+南洋第一邪降

SJ-3917A 姐宿一宵 Friend's Older Sister,韩国QS

SJ-3930A 小丑回魂(1990版)It(2D9)

SJ-3931B 小丑回魂(2017版)It,第二版

SJ-3933A 下众的爱 Lowlife Love,披露日本电影圈内的潜规则 被誉为最写实的电影

SJ-3938A 周末夜狂热 Saturday Night Fever,约翰·特拉沃尔塔经典

SJ-3939A 放大 Blow-Up,CC标准全新4K版,2D9,米开朗基罗·安东尼奥尼

SJ-3940A 残影/残影余像 Afterimage,安杰伊·瓦伊达遗作

SJ-3945A 反常/我是变态 I Am aPervert,日本QS

SJ-5294A 整蛊专家,周星驰、刘德华、邱淑贞

SJ-5837B 鲨滩/夺命狂鲨 The Shallows(第三版),加日2、6区5.1公映国配

SJ-5913C 机械师2:复活(第四版)Mechanic: Resurrection

SJ-5967A 危城 (2016),导演:陈木胜,主演:刘青云、古天乐、彭于晏、吴京

SJ-8701 忌日快乐 Happy Death Day,豆瓣7.1,

入选评分最高的恐怖片提名名单,《土拨鼠日》、《明日边缘》版的恐怖片

SE-147 守护天使/孤胆保镖/别惹老兵 / Schutzengel ,6.4,德国;

SE-1019 大话天仙 (2014),3.0,导演: 刘镇伟,郑伊健、郭德纲、孙俪

SE-1104 铁甲衣2:浴血奋战 Ironclad: Battle for Blood‎ (2014),英国,4.9;

备注:铁甲衣 Ironclad (2011),6.6

SE-1274 单亲度假村 Blended‎ (2014),7.3,美国,亚当•桑德勒、德鲁•巴里摩尔

SE-1282 詹姆士 Jamesy Boy (2014),7.1,美国,Spencer Lofranco、詹姆斯·伍兹

SE-1388 边境 Frontera‎ (2014),7.4,美国,

SE-1473 男人女人和孩子 Men, Women & Children‎ (2014),6.8,美国,

导演 :贾森•雷特曼,亚当•桑德勒、詹妮弗•加纳、艾玛•汤普森

ST-538 盗马记 (2014),5.0,梁家辉、 郑伊健、陈慧琳

ST-548 热血青春 피끓는 청춘‎ (2014),6.8,导演 李延宇主演:朴宝英、李钟硕、金英光

EE-2557 文艺复兴和启蒙运动: 布莱兹.帕斯卡尔 Blaise Pascal‎ (1972),7.7,标准CC版;

意大利,罗伯托•罗西里尼;

EE-2729 成功之道 Will Success Spoil Rock Hunter?‎ (1957),美,7.4,MOC版,

导演:弗兰克·塔许林,主演:简·曼斯费尔德、托尼·兰德尔;

EE-2818 你不配她 Trop belle pour toi‎ (1989),6.8,法国,贝特朗•布里叶

EE-2833 随身听男孩 1981‎ (2009),7.3,加拿大

EE-2914 待客之道 Our Hospitality‎ (1923),8.5,巴斯特·基顿,

EE-3141 再见人生 Better Off Dead...‎ (1985),7.3,美国,约翰•库萨克

EE-3365 七月的约会 Rendez-vous de juillet‎ (1949),7.3,法国,雅克•贝克,运河版

W0234 纪录片:茶叶之路,1碟

W5173 二战经典电影典藏(第3辑),3碟

(K19寡妇制造者、敦刻尔克、从海底出击1、从海底出击2、刀锋冷/针眼、

纳瓦隆第十突击队、猎杀U571、潘菲洛夫28勇士、联合舰队司令长官:山本五十六 。)

W6022 飞刀问情【焦恩俊】2002,2碟

W6045 大唐双龙传(林峰)2004,2碟

W6050 达摩祖师(吕良伟)1999,2碟

W6051 大将军(何家劲)1982,1碟

W6062 笑看风云【郑少秋】1994,2碟

W6073 征服【孙红雷】2003,8.7,1碟

W6248 落地,请开手机【孙红雷】2008,7.5,1碟

W6251 赵氏孤儿案【吴秀波】2013,8.0,2碟

W6252 暗算【柳云龙】2006,8.8,2碟

W6253 南拳北腿【樊少皇】1995,6.8,1碟

W6254 聊斋志异【罗乐林】1988,1碟

W6255 锦衣卫【尹天照】1988,1碟

W6256 天下第一(郭晋安)2005,7.5,2碟

W6262 特警飞龙(洪金宝)2003,2碟

W6264 布衣神相‎ (2006),6.9,2BD,导演 关永忠,林峰、李诗韵

W6265 侠客行【吴健版】2001,6.3,大陆,2碟

W6266 轩辕剑之天之痕(胡歌),1碟

W6267 醉拳王无忌(1+2部)1984, 李赛凤 ,3碟

W6268 四大名捕重出江湖(罗乐林),1碟

W6270 蜗居【张嘉译】2009,2碟 ,7.9

W6275 幸福像花儿一样(2005),7.8,孙俪 邓超,2碟

V-2126 我师父系黄飞鸿,3D9;

LV-1082 洛神‎ (2002),7.9,3D9,导演 梅小青,蔡少芬、马浚伟、郭羡妮

LV-1083 布衣神相‎ (2006),6.9,4D9,导演 关永忠,林峰、李诗韵

LV-1208 肝胆昆仑‎ (2005),6.3,3D9,导演 梁材远,元华

LV-1253 少年四大名捕‎ (2008),6.7,3D9,导演 林志华,林峰、吴卓羲

V-0463 太极 (2008),6.0,导演 梁家树,赵文卓

V-0546 飞刀又见飞刀(2003),6.8,5D9,张智霖、林心如;

ES-2003 倩女幽魂‎ (2003),6.8,4D9,导演 陈十三,徐熙媛、吴京、罗嘉良、邓萃雯、元华

ES-2142 天地神剑 (2005),3D9,导演 罗舜泉,樊少皇、伍咏薇

ES-2147 保镖~ 天之骄女 (1998),3D9,7.6,导演 周令刚,何家劲、刘玉婷

ES-2147 保镖~ 翡翠娃娃‎ (1997),3D9,7.3,导演 周令刚,何家劲、叶童