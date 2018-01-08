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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2018-01 淘碟汇总：ALBD、DT、4G

雄霸天下 发布于：

 

ALBD-038 世界晴色电影精品鉴赏3，20BD 

ALBD-043 世界晴色电影精品鉴赏4，20BD 

 

 

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DT-90956 慈禧秘密生活 Lover of the Last Empress 1995，刘伟强执导，

                 王晶编剧，邱淑贞 梁家辉 于荣光 周嘉玲 翁虹

DT-91101 少女命案疑云 Morte sospetta di una minorenne (1975)，意大利，

                导演: 塞吉奥.马蒂诺

DT-91116 敦刻尔克（1958版）Dunkirk (1958)，7.0，英国经典战争片

DT-91125 猛鬼专线９７６ 976-EVIL(1988)，美国经典恐怖片

DT-91127 夜阑人未静/枭巢浴血战 The Asphalt Jungle (1950)

DT-91140 大都会传奇 New York Stories (1989)，7.2，

                 导演: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马丁·斯科塞斯 / 伍迪·艾伦

DT-91143 德尔苏·乌扎拉 Дерсу Узала (1975)，8.6，黑泽明

DT-91149 海与毒药 海と毒薬 (1986)，8.3，日本经典战争片，熊井启

DT-91151 蔡李佛小子 New Shaolin Boxers (1976)，张彻

DT-91152 黄飞鸿（邵氏版）The Master Of Kung Fu（1973），何梦华

DT-91166 射雕英雄传（邵氏版）（1977），张彻

DT-91168 真实的谎言 True Lies (1994)，8.1，施瓦辛格最经典，詹姆斯·卡梅隆 

DT-91169 德古拉的新娘 The Brides of Dracula (1960)，6.5，英国恐怖片

DT-91182 春寒 Love in a Chilly Spring (1979)，已故凤飞飞爱情片，归亚蕾

DT-91183 秋莲 Autumn Lotus (1979)，已故凤飞飞爱情片，编剧: 侯孝贤

 

 

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4GBD25 3345 野蛮地区/欲望号妖兽/欲望 La region salvaje (2016) ，

                       第73届威尼斯影展最佳导演银狮奖，墨西哥导演“阿玛特·伊斯卡拉特”执导，

                       因为片中对“同性恋”情色场景，近乎于真实的记录，而让本片饱受争议！

4GBD25 3387 她唇之下/欲乱唇迷 Below HerMouth (2016) ，5.7，加拿大，

                       2017年吸引无数影迷，女女

4GBD25 5902 纳粹血泪史/纳粹残酷史Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976)

 

 

4GBD25M 3253 大卫吉尔摩：庞贝古城现场实况 DAVID GILMOUR：Live At Pompeii(2017) 

                       美版BD自带官方中文字幕

4GBD25M 3369 B.B.King现场演唱会 B.B. King：Live（2008），中简/中繁

 

4GBD25D 3354 松下3D试机天碟2011（快门式3D+2D）Panasonic ideas for life 3D (2011)

4GBD25D 3355 新生代A*女*朝美穗香3D写真集（快门式3D+2D）Retour(2010)

4GBD25D 3364 超级钢管舞娘3D热辣秀（3D+2D）Super Strip 3D - White Edition(2010)

 

 

 

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男 46岁 处女座

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