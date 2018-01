ALBD-038 世界晴色电影精品鉴赏3,20BD

ALBD-043 世界晴色电影精品鉴赏4,20BD

——————————————————————————————————————————

DT-90956 慈禧秘密生活 Lover of the Last Empress 1995,刘伟强执导,

王晶编剧,邱淑贞 梁家辉 于荣光 周嘉玲 翁虹

DT-91101 少女命案疑云 Morte sospetta di una minorenne (1975),意大利,

导演: 塞吉奥.马蒂诺

DT-91116 敦刻尔克 (1958版)Dunkirk (1958),7.0,英国经典战争片

DT-91125 猛鬼专线976 976-EVIL(1988),美国经典恐怖片

DT-91127 夜阑人未静/枭巢浴血战 The Asphalt Jungle (1950)

DT-91140 大都会传奇 New York Stories (1989),7.2,

导演: 弗朗西斯·福特·科波拉 / 马丁·斯科塞斯 / 伍迪·艾伦

DT-91143 德尔苏·乌扎拉 Дерсу Узала (1975),8.6,黑泽明

DT-91149 海与毒药 海と毒薬 (1986),8.3,日本经典战争片,熊井启

DT-91151 蔡李佛小子 New Shaolin Boxers (1976),张彻

DT-91152 黄飞鸿 (邵氏版)The Master Of Kung Fu(1973),何梦华

DT-91166 射雕英雄传(邵氏版) (1977),张彻

DT-91168 真实的谎言 True Lies (1994),8.1,施瓦辛格最经典,詹姆斯·卡梅隆

DT-91169 德古拉的新娘 The Brides of Dracula (1960),6.5,英国恐怖片

DT-91182 春寒 Love in a Chilly Spring (1979),已故凤飞飞爱情片,归亚蕾

DT-91183 秋莲 Autumn Lotus (1979),已故凤飞飞爱情片,编剧: 侯孝贤

—————————————————————————————————————

4GBD25 3345 野蛮地区/欲望号妖兽/欲望 La region salvaje (2016) ,

第73届威尼斯影展最佳导演银狮奖,墨西哥导演“阿玛特·伊斯卡拉特”执导,

因为片中对“同性恋”情色场景,近乎于真实的记录,而让本片饱受争议!

4GBD25 3387 她唇之下/欲乱唇迷 Below HerMouth (2016) ,5.7,加拿大,

2017年吸引无数影迷,女女

4GBD25 5902 纳粹血泪史 /纳粹残酷史Lager SSadis Kastrat Kommandantur (1976)

4GBD25M 3253 大卫吉尔摩:庞贝古城现场实况 DAVID GILMOUR:Live At Pompeii(2017)

美版BD自带官方中文字幕

4GBD25M 3369 B.B.King现场演唱会 B.B. King:Live(2008),中简/中繁

4GBD25D 3354 松下3D试机天碟2011 (快门式3D+2D)Panasonic ideas for life 3D (2011)

4GBD25D 3355 新生代A*女*朝美穗香3D写真集 (快门式3D+2D)Retour(2010)