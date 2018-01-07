SJ-1247A 我的个神啊/外星醉汉PK地球神 PK (2014) ，8.3，印度

SJ-1475 时光逆爱90年/时光尽头的恋人 The Age of Adaline (2015)，6.4，哈里森·福特

SJ-1606A 朝·鲜名侦探：高山乌头花的秘密 조선명탐정 : 각시투구꽃의 비밀‎ (2011)，6.6

SJ-1607 朝·鲜名侦探2：奴隶的女儿 조선명탐정 : 사라진 놉의 딸 (2015)，6.2

SJ-1608A 潜伏3/阴儿房3（第二版）

SJ-1966A 死开啲啦 Get Outta Here (2015) ，6.4，导演: 梁国斌，主演: 林德信

香港僵尸片再度复出，以僵尸题材呈现地产霸权极具创意。

SJ-2106A 总有骄阳/苹果酒屋法则 The Cider House Rules (1999)，8.1，

查理兹·塞隆，奥斯卡7项提名，最佳男配角、改编剧本

SJ-2220A 世贸中心 World Trade Center（双碟缅怀典藏版，2BD），

奥利佛·斯通，尼古拉斯·凯奇

SJ-2573C 生化危机6：终章 Resident Evil: The Final Chapter（无缝双T珍藏版，第四版），

换6区5.1公映国配

SJ-2636A 跳出我天地 Billy Elliot (2000)，8.8，英国，日本电影学院奖 最佳外语片

SJ-2867A 提防小手‎ (1982)，6.8，导演 洪金宝，陈勋奇、叶德娴、吴耀汉、午马

SJ-2878C 神奇女侠 Wonder Woman (2017)，7.5，第三版，6区5.1国配

SJ-2946A 北京故事 A Great Wall，7.6，首部在美国上映的中国故事片

SJ-2953A 绝命时钟 2:22 (2017)，6.0，导演: 保罗·柯瑞，主演: 泰莉莎·帕尔墨、约翰·沃特斯

SJ-2996A 三个火枪手的性福之旅T he Sex Adventures of the Three Musketeers，

德国 情瑟女王 英格丽·施特格

SJ-2997A 萝莉的诱惑/空姐报告StewardessesReport，德国 情瑟女王英格丽德·施特格 经典

SJ-3000A 蓝色星球（第一季）The Blue Planet（3BD），

BBC经典高分纪录片，IMDB评分高达9.0，豆瓣评分高达9.5

SJ-3001A 蓝色星球（第二季，第二版）Blue Planet II（3BD），9.9，

SJ-3002A 床上女主人The Bed Hostesses，德国情瑟女王英格丽德·施特格 经典

SJ-3007A 蝴蝶梦（2BD）Rebecca，希区柯克，第13届奥斯卡 最佳影片、黑白片最佳摄影

SJ-3020A 流浪者之歌/吉普赛年代The Timeof the Gypsies，豆瓣9.0，IMDB评分8.3，

埃米尔·库斯图里卡

SJ-3023A 小丑回魂（1990版）It，史蒂芬·金原著改编

SJ-3024B 小丑回魂（2017版）It，第二版，史蒂芬·金原著改编

SJ-3031A 敦刻尔克（2BD）Dunkirk (2017)，8.5，克里斯托弗·诺兰

SJ-3032A 放大 Blow-Up，CC标准4K版，米开朗基罗·安东尼奥尼

SJ-3033A 周末夜狂热（无缝双T珍藏版）SaturdayNight Fever (1978)，7.8，

约翰·特拉沃尔塔，经典迪斯科影片

SJ-3035A 将来的事/从前.现在.将来 Thingsto Come (2016)，伊莎贝尔·于佩尔，8.2，

获第66届柏林国际电影节银熊奖最佳导演大奖及金熊提名

SJ-3036A 魔女嘉莉Carrie （1976版，2BD），布莱恩·德·帕尔玛

SJ-3037A 魔女嘉莉Carrie（2013版），史蒂芬·金

SJ-3038A 英伦对决 The Foreigner(2017)，7.1，丁·坎贝尔，成龙、皮尔斯·布鲁斯南

SJ-3041A 反常/我是变态 I Am aPervert，导演: 安齋肇，前野健太、月船さらら、白石茉莉奈

SJ-3050A 绣春刀II：修罗战场 Brotherhoodof Blades II: The Infernal Battlefield (2017)，7.3

SJ-3057A 海滩的一天 That Day, on the Beach (1983)，8.3，杨德昌首部长片，张艾嘉

SJ-6227 虐杀器官 ‎Genocidal Organ (2017)，7.0，动画

SJ-6228 春宵苦短，少女前进吧 夜は短し歩けよ乙女‎ (2017)，8.6，动画

SJ-7525 鬼哭神嚎：觉醒 Amityville: The Awakening

SJ-7527 欲望郁金香/狂热郁金香 Tulip Fever‎ (2017)，6.0，美国

SJ-7538 人皮脸 Leatherface (2017)，5.4，《德州电锯杀人狂》前传电影

SJ-7541 惊心食人族3 Jeepers Creepers 3: Cathedral (2017)，4.3，

经典恐怖作品正统第三部续作