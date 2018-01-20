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罗伯特·罗德里格兹 Robert Rodriguez

又名: Robert Anthony Rodriguez (本名)，The Wizard (昵称)

性别: 男

星座: 双子座

出生日期: 1968-06-20

出生地: 美国，德克萨斯州，圣安东尼奥

职业: 导演 / 制片 / 剪辑 / 编剧 / 演员

imdb 编号: nm0001675

官方网站： www.troublemakerstudios.com

罗伯特·罗德里格兹，美国电影导演，主要从事低成本独立电影的制作，丹尼·特乔的表弟。

1968年6月20日出生并成长于美国德克萨斯州的圣安东尼奥，就读于 University of Texas at Austin。由于有着墨西哥血统，他的大部分影片都在德克萨斯和墨西哥拍摄。

很早的时候，他就表现出了对卡通和电影制作的兴趣，并全心全意地投入他这个爱好中去。最后，他终于可以制作真正地电影了，第一部就是《杀手悲歌》，这部电影让他成为了一个传奇式的低成本，独立电影制作人。他后来的事业对于年轻的电影制作人来说是一个象征，只要你勇敢的走自己的路，即使最狂野，最不可能的梦也能实现。从那以后，罗伯特·罗德里格兹已经编剧、导演获制作了十多部影片，比如《暴徒》，《杀出个黎明》，《本领》，还有《儿童特工》。

1991年写出第一部电影剧本时，他还是德克萨斯大学一名在校学生。两年后他自编自导、自己拍摄、编辑和录音的影片《杀手悲歌》（El Mariachi），只花费了7000美元，他的才华引起哥伦比亚公司的注意，与他签下两年的编剧和导演合约。《杀手悲歌》在圣丹斯电影节上荣奖最佳剧情片的观众奖，并在柏林、慕尼黑、爱丁堡、多维尔等电影节上连连获奖，成为由主要制片厂发行、成本最低的影片和首部在西班牙上映的美国影片，处女作即取得如此成就，对23岁的罗伯特的确惊人，但此时他已是一位经验丰富的制片人。

1995年他集编剧、制片人、导演和编辑于一身，为哥伦比亚公司拍出了《杀手悲歌》的续集《杀人三步曲》（Desperado），让美国观众记住了主演安东尼奥·班德拉斯（Antonio Banderas）的名字。接下来两人又合作了《疯狂终结者》（Four Rooms）。此后他的主要作品有与昆丁·塔伦蒂诺合拍的《杀出个黎明》（From Dusk Till Dawn）、《夺命高校》（The Faculty）、2003年推出的《杀手悲歌》三部曲之《《墨西哥往事》（Once Upon a Time in Mexico），同该片同月上映的还有他的另一部作品《特工小子3》（Spy Kids 3-D: Game Over），一月之内两部影片在北美票房两夺冠军。

罗伯特近来最有影响的当属《罪恶之城》（Sin City），布鲁斯·威利斯（Bruce Willis）、杰西卡·阿尔巴（Jessica Alba）、本尼西奥·德托罗（Benicio Del Toro）的超豪华明星阵容为影片增色不少，2005年4月上映后大获好评，备受影迷推崇。

2007年他还与好友昆汀联手导演了《刑房》，他的部分叫《恐惧星球》。

页1、导演简介；

页2、1992 杀手悲歌，7.4，

SJBD -2505A-1，索尼美港A+汉化评论字幕+完整幕后花絮；

页3、1995 杀人三步曲，7.5，

SJBD -2505A-2，索尼美港A+双国配+汉化评论字幕+汉化完整幕后花絮；

页4、2003 墨西哥往事，7.3，

SJBD -2506A，索尼美港A+上译国配+汉化评论字幕+完整幕后花絮。