—— 图文整理自网络

《蓝色星球》是由英国BBC制作播出的8集电视系列纪录片。该剧由艾雷斯泰·法瑟吉尔执导，大卫·艾登堡主持，于2001年9月12日在英国首播介绍了海洋自然历史，由海岸到海底，浅海地带到深海域都做了深入的探索和报道。

豆瓣排行榜上，有两部剧的评分达到了9.9：

一部是「地球脉动」第二季，

另一部就是「蓝色星球」第二季，都是纪录片，都是BBC出品。

十六年之后，历经四年拍摄，「蓝色星球」第二季面世，

承诺会 “超出观众想象，颠覆观众认知”，它做到了。

「蓝色星球1」的拍摄组是专业到变态，16年之后，有了技术加持，「蓝色星球2」的拍摄团队，更是强大到逆天，他们可以拍摄到更清晰、更深处、更新奇的生物。

错过豆瓣9.9，保证后悔哭成狗。

因为你会错过一部顶级摄影师和顶级导演穷尽耐性拍摄的顶级纪录片。「蓝色星球」提供了人眼无法看到的视角，却让观众有身临其境的体验。

蓝色星球 The Blue Planet (2001)

又名: 蓝地球

评分：时光网 9.1，豆瓣 9.5，IMDb 9.0

导演: 艾雷斯泰·法瑟吉尔

主演: 皮尔斯·布鲁斯南、戴维·阿滕伯勒

类型: 纪录片

国家: 英国

语言: 英语

首播: 2001-09-12(英国)

集数: 8

单集片长: 50分钟

IMDb 链接： tt0296310

编号：SJBD-3000A，3BD

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】独享2 Entertain英B区、华纳美A区双版蓝光复合版本，

荟萃绝版3区、泰3、6区等各区DVD素材精华，优选英B区框架及视频，

特别蓝色DTS-HD 5.1高清无损原音，集成6区国配、3区粤配及泰3泰配，附独立配乐音轨，

官方中（港台6区三版本）英泰字幕，保留原版完整并复合美A/3区独有幕后花絮内容，

皆附独家全程（部分官方）中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 国语2.0-192 粤语2.0-192 泰语2.0-192 英语配乐2.0-192

字幕：英 中简 中繁 中繁 泰

碟一花絮：制作特辑

碟二花絮：制作特辑

碟三花絮：访谈集

隐忧 51：11

探潜鲨鱼火山 53：30

亚马逊深渊 54：01

清波作浪 49：11（3区）

蓝 05：08（3区）

潮汐之间 30：16（美A）

南极洲 31：03（美A）"

镜像：文件完成

蓝色星球，是历年来首套全面探索海洋世界的自然历史专辑。

由BBC自然历史名主持人戴维艾登堡录精采旁白，史诗般的海洋全纪录-独家拍摄的珍贵画面，让您见识海洋最恐怖与最具魅力的一面，更揭开它最隐藏的秘密。本节目带您进入令人叹为观止的美丽海洋世界，探索新的物种，造访无人所至的生态，并亲眼目睹从未在镜头前出现过的求生实录。

本片由奥斯卡提名电影配乐大师乔治芬顿 (安娜与国王、甘地、危险关系)创作配乐，BBC交响乐团演奏。卓越的影音技术结合，将影碟带领至高质量影音新境界，值得永久推荐珍藏。

剧情简介：

Episode 1、蓝色星球 The Blue Planet ：大部分海洋领域仍然隐身在未为人知的神秘面纱中。本集将会综观全系列，介绍海洋的不同范畴，完全揭露海洋的规模、力量与复杂性。探索海洋运作的物理与生物力量，并解释如何影响生命聚集的地理位置。

Episode 2、幽暗深海 The Deep ：在所有的海洋生态中，深海依然是最神秘莫测的地方。在黑暗的迷离世界里，动物都在捉秘藏。有许多生物都像隐了形一样，希望无声无色地避开敌人，隐藏在黑暗之中。为了得到少有的食物，掠食者拥有超大的口与牙齿，潜藏在路边，像捕鼠器般等待；猎物送上门来。

Episode 3、远洋辽阔 Open Ocean： 在广阔的大海中寻找生命的足迹，向着渺无边际的蓝色大海，四面八方伸展开去。在这海洋沙漠中，上面的阳光透不进来，下面则是黑暗深渊。无尽的大海看似荒芜一片，但令人难以置信的是，有许多最奇特的掠食者竟然聚居此处。一簇簇的大海草，为鱼类提供最佳的居所，但也令它们成为掠食者手到擒来的快餐。

Episode 4、冰封大海 Frozen Seas： 首次，我们对南、北极的严峻与艰辛作一比较。在这里，海洋每年的结冰与解冻，主宰生命的节奏。冬天的温度会急降至摄氏零下七十度，只有在春天稍有舒缓，此时阳光普照，浮游生物才会涌现，为众多生物提供养分；在短暂的休息后，寒冰又会随着秋天的风暴卷土重来……

Episode 5、季节性海域 Seasonal Seas： 随着季节的变更，本集将探究太阳能量的转变对海洋生物的影响。我们会前进到最富饶的海洋生态：温和的海洋。水是最重要的能源，巨大的海草森林为成千上万的动物提供庇护。海濑、惊惶失措的七色海葵、鱿鱼、青叶龙等等，都是居住在这个凉快且富饶的水域中的某些例子。

Episode 6、瑰丽珊瑚海 Coral Seas： 沐浴于阳光充沛的温暖清澈热带海域，让珊瑚礁成为海洋中的热带雨林，亦是海床沙漠的绿洲。种类繁多的鱼儿争奇斗艳，并在礁岩中展开弱肉强食的生存竞争。珊瑚为鱼类提供居所之余，也是充满生命力一族。这是一个关于珊瑚的故事：珊瑚礁的形成到终结，乃至于受到灾难式的摧毁……

Episode 7、潮汐之间 Tidal Seas：潮汐涨退主宰着海洋生物，掌管了生物繁殖的地点与时间。潮汐沼泽地带更是世界上最富饶的地方，丰富的植物供养着为数众多的生物，但是生活仍是坚困。掠食者随时随地都在巡视正片沼泽，水退潮后把动物暴露出来，迫使它们不断迁徙寻找庇护，只有等到再次涨潮时，方能松一口气……

Episode 8、多变海岸线 Coasts ：潮水界限以外，可能是海洋中最具生命力的世界。涨潮不断，只有少数生物会长居于此，其他大部分生物都要由大海中返回海岸，繁殖下一代。海鸟、海龟甚至某些鱼类都会上岸产卵。海狮上岸生育，吸引杀人鲸乘浪而来，让他们成为下一餐的主食。

Episode 9、隐忧 Deep Trouble： 多年来，人类一直挖掘海洋找寻事物与丰富资源，可是我们快要失去这个珍贵宝库了。海洋抵受不了人类残酷的折磨；鱼类不断被捕捞、海洋生态受到严重威胁、经历数千年进化才成熟的珊瑚礁，往往会被盲目扫荡海床的鱼网在瞬间中摧毁……我们可以成功扭转这个局面吗？

Episode 10、清波作浪 Making Waves： 本章系列的成功要素、见证科学家与摄制队的热忱与承诺，把冒险家与大自然搏斗的实录亲身体验与感性的生物研究，一一披露眼前。清波作浪是献给所有热爱海洋研究的朋友之作品。

艾美奖 (2002；第54届) ，获奖：2， 提名：3

获奖

· 其他和技术类奖项 -

Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)

Yuri Farrant、Simon King、Michael Pitts、Bob Cranston、Doug Allen、Peter Scoones、

Michael deGruy、Mark Gottlieb、Charles Maxwell、Rick Rosenthal、Tom Fitz、

Ian McCarthy、Didier Noirot、Simon Carroll、Paul Stewart

· 其他和技术类奖项 - Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)

乔治· 芬顿 George Fenton

提名

· 其他和技术类奖项-

Outstanding Sound Mixing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) ：

Graham Wild

· 其他和技术类奖项-

Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)：

Martin Elsbury

· 其他和技术类奖项-

Outstanding Sound Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera) ：

Lucy Rutherford

英国电影和电视艺术学院奖 (2002；第55届) ，获奖：2 ，提名：5

获奖

· 电视奖-最佳摄影(纪实类)： Doug Allen、Simon Carrol、Bob Cranston、Yuri Farrant、

Tom Fitz、Mark Gottlieb、Simon King、Charles Maxwell、

Ian McCarthy、Didier Noirot、Michael Pitts、Rick Rosenthal、

Peter Scoones、Michael deGruy

· 电视奖-最佳原创电视音乐 乔治·芬顿 George Fenton

提名

· 电视奖-最佳音效(纪实类)

· 电视奖-最佳剪辑(纪实类)

· 电视奖-最佳纪实系列剧

· 电视奖-最佳创新奖 艾雷斯泰·法瑟吉尔 Alastair Fothergill

· 卢·格拉德奖

蓝色星球2 Blue Planet II (2017)

评分：时光网 9.4，豆瓣 9.9，IMDb 9.7

导演: 詹姆斯·霍尼伯内

主演: 戴维·阿滕伯勒

类型: 纪录片

官网: www.bbcearth.com/blueplanet2/

国家: 英国

语言: 英语

首播: 2017-10-30(中国大陆) / 2017-10-29(英国)

集数: 7

单集片长: 60分钟

IMDb 链接： tt6769208

编号：SJ-3001A，3BD，第二版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享2 Entertain英B区首发正式版，特别蔚蓝DTS-HD 5.1高清无损原音，

集成独家腾讯/央视双国配，附电视台官方中文字幕。

音轨：英语DTS-HD5.1 国语2.0-192K 国语2.0-192K

字幕：英 中简 中繁

镜像：文件未能顺利完成，

碟1、碟3 采用第一版，只有碟2采用了第二版！

《蓝色星球II》由大卫·爱登堡爵士主持。在长达4年的拍摄过程中，制作团队共执行了125次的探险，水下拍摄时数长达到6000多个小时。与2001年首播的《藍色星球》相隔16年之后，制作团队透过新的科技技术突破以往限制，将许多过去未知的地带、惊人的生物及其令人瞠目结舌的举动呈现在观众眼前

自从《蓝色星球》2001年开播以来，我们对大海之下生命的理解被彻底颠覆了。从北极熊出没的北冰洋到焕发着勃勃生机的蓝色珊瑚环礁，本系列纪录片同大家分享一些令人吃惊的新发现；邂逅在南冰洋深处神出鬼没的奇怪章鱼，观赏巨大的鲹鱼跳出水面，飞跃到半空中捕鱼；骑在虎鲸的背上，同它一起冲向鱼群。《蓝色星球2》带领我们体验让人敬畏称奇的新地方，见识魅力四射的新物种，了解非同寻常的新行为。

《蓝色星球2》整个制作周期历时四年，而大部分时间都用在了前期与相关专业顶尖科学家一同的筹划准备。为了拍摄这套7集纪录片，BBC自然历史部一共进行了125次远征，拜访了39个国家，足迹遍布全球五大洋几乎所有的海域，甚至包括南极冰盖下1000米深的海底。技术上，机器也从当年的16mm胶片摄影机变成了6K高清数码摄像机，拍出来的影像即使在 IMAX 屏幕上都能够做到分毫毕现。同时，BBC还租用了数台深海潜水器，可以潜到1000米深的海底，并且在那里待上十几个小时。