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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2015 速度与激情7，温子仁飞机空降飙车，保罗·沃克悬崖逃生 最后的告别，范·迪塞尔穿越三栋高楼，杰森·斯坦森退役特种兵，道恩·强森玩命悍警，库尔特·拉塞尔政府代言人，托尼·贾绿叶一枚

雄霸天下 发布于：

                                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

速度与激情7 Furious 7 (2015)

 

又名: 狂野时速7(港) / 玩命关头7(台) / Fast & Furious 7

评分：时光网 8.3，豆瓣 8.3，IMDb 7.2

导演: 温子仁

编剧: 克里斯·摩根 / 盖瑞·斯科特·汤普森

主演: 范·迪塞尔、保罗·沃克、

        杰森·斯坦森、道恩·强森、

        库尔特·拉塞尔、托尼·贾、

        米歇尔·罗德里格兹

类型: 动作、惊悚、犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2015-04-12(中国大陆)，

        2015-04-03(美国)

片长: 137分钟 / 140分钟(加长版)

IMDb 链接： tt2820852

 

　　经历了紧张刺激的伦敦大战，多米尼克·托雷托（范·迪塞尔 Vin Diesel 饰）和他的伙伴们重新回归平静的生活，但是江湖的恩恩怨怨却决不允许他们轻易抽身而去。棘手的死对头欧文·肖瘫在医院，不得动弹，他的哥哥戴克·肖（杰森·斯坦森 Jason Stantham 饰）则发誓要为弟弟复仇。戴克曾是美国特种部队的王牌杀手，不仅身怀绝技，而且心狠手辣。他干掉了远在东京的韩，还几乎把探长卢克·霍布斯（道恩·强森 Dwayne Johnson 饰）送到另一个世界，甚至多米尼克那世外桃源般的家也被对方炸毁。 

　　复仇的利刃已经架在脖子上，多米尼克再也没有选择，他找到长久以来最为信赖的团队，与来势汹汹的戴克展开生死对决……

 

 

 

 

 

 

      本部续集，是整个系列里面相当精彩的一部，据豆瓣显示，和第五部仅差了1分，其它均低于8分。

 

       本部中，进行动魄的看点诸多：比如保罗·沃克悬崖跳车逃生、范·迪塞尔驾驶宝马穿越三栋高楼终于取得天眼程序，都是超兴奋的精彩段落！

 

        目前，收碟为新索全区原版，丹麦原装进口限量铁盒，图文颇为细腻，质感很强，碟内花絮丰富，带有10张硬质卡明信片！

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    花 絮：

 

1、从2003到13年间，《X战警》系列与《速度与激情》系列总会在同一年上映。

     然而由于保罗·沃克意外去世，《速激7》被推迟，因而没能同《X战警：未来昔日》同在2014年上映。

2、保罗去世之后，编剧修改了剧本，让保罗的角色也在片中与其他人离别，使得影迷能够通过这部影片来向保罗做一次告别。剧组使用了替身以及 CGI 来完成保罗没有拍完的戏份。

3、保罗去世后，他的弟弟 Caleb 和 Cody 都加入了剧组充当替身。

4、环球公司曾邀请丹泽尔·华盛顿出演本片中的 Mr. Nobody，但遭到拒绝， 

     后由库尔特·拉塞尔饰演。这个角色在这一部中戏份较少，但下一部中的戏份会变多。

5、道恩·强森为了准备角色，进行了七个月的严格节食以及大强度的力量训练。

6、当《速度与激情6》还在进行后期的时候，环球就已经将第七部的档期定在了2014年暑期档。

      导演林诣彬认为这样短的准备时间会影响影片的最终质量，因而拒绝执导第七部。

7、影片时长2小时17分钟，是系列当中最长的一部。

8、本片在拉美以及俄国等国以转制3D格式上映，成为该系列的第一部3D电影。

9、澳大利亚女歌手 Iggy Azalea 以及美国拉丁裔男歌手 Romeo Santos 通过本片首登大银幕。

10、本片的三位演员 范·迪塞尔、杰曼·翰苏、约翰·布罗瑟顿，曾经一起合作过《银河号护卫队》。

11、导演温子仁以恐怖片《电锯惊魂》、《潜伏》和《招魂》系列走红。

       本片是他执导的第二部非恐怖片，上一部是2007年的《死刑》，是一部惊悚片。

 

 

  

 

 

速度与激情7 Fast & Furious 7(2015)

8 .3

速度与激情7(2015)

影评(436)

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标签：
温子仁 范·迪塞尔 保罗·沃克 杰森·斯坦森 道恩·强森 库尔特·拉塞尔 托尼·贾
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