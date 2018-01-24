—— 图文整理自网络

特洛伊 Troy (2004)

又名: 特洛伊、木马屠城

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.4，IMDb 7.2

导演: 沃尔夫冈·彼德森

编剧: 戴维·贝尼奥夫

主演: 布拉德·皮特、

黛安·克鲁格、

奥兰多·布鲁姆、

艾瑞克·巴纳、

彼得·奥图尔

类型: 动作、爱情

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2004-06-12(中国大陆)，

2004-05-14(美国)

片长: 163分钟 / 196分钟(导演剪辑版)

IMDb 链接： tt0332452

在浪漫壮观、引人遐思的古希腊，奥林匹亚众神与人类之间的爱恨传奇至今为人津津乐道，而在这其中，荷马史诗《伊里亚特》所记录的特洛伊之战更是后世剧作家与观者反复演绎的经典作品。

当特洛伊王子帕里斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）受希腊斯巴达国王之邀赴宴之际，却迷恋上了国王的妻子海伦（黛安·克鲁格 Diane Kruger 饰），对方倾国倾城的容貌让他不能自已，遂将海伦带回自己的国家。此举引发了希腊诸国的愤怒，在迈锡尼国王阿伽门侬（布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰）的号召下，一支强大的联军浩浩荡荡向特洛伊挺进。在随后长达十年的战争中，阿喀琉斯（布拉德·皮特 Brad Pitt 饰）、奥德修斯（肖恩·宾 Sean Bean 饰）、赫克托尔（艾瑞克·巴纳 Eric Bana 饰）等英雄各逞英豪，谱写了荡气回肠却又令人扼腕唏嘘的传奇史诗……

JD 内封套：

花 絮：

1、2003年2月，伊拉克战争迫在眉睫，制片方只好将外景地从摩洛哥改在墨西哥。

2、1989年 “马耳他先生” 得主George Camilleri在参加影片拍摄时将腿摔断，在

接受手术后因并发症意外丧生。

3、布拉德·皮特为出演本片筹备了6个月，在拍摄期间曾撕裂跟腱，饱受戒烟之苦。

4、詹姆斯·霍纳用了不到一个半月的时间就完成了影片配乐。

5、布拉德·皮特和艾瑞克·巴纳亲自完成打斗镜头，而且两人私下商定，要对彼此的意外误伤付出代价，轻者每下50美元，重者每下100美元，最终，皮特赔偿给巴纳750美元，而巴纳不必支付一分钱。

6、在得知本片的拍摄计划后，土耳其的文化和旅游部门曾力邀制片方赴土耳其的恰那卡莱拍摄，并承诺如果影片在土耳其的特洛伊遗址首映将会赞助拍摄经费，但最终被制片方拒绝，首映式也设在了柏林。

7、彼德·奥图讨厌与导演沃尔夫冈·彼德森合作，甚至不愿观看完成后的影片。

8、戴安·克鲁格为扮演海伦增重15磅。

9、特瑞·吉列姆 曾被邀请执导本片，但他刚看过5页剧本就决定放弃。

JD 全区 封套：

特洛伊

品牌：JD-D9 ，早出

配置：1+2+3+6区国配5.1+OST+中文导评

音轨：英语5.1-448K、国语5.1-384K

字幕：中文、英文、韩文、泰文、日文、马来西亚

片长：140 分钟

日本电影学院奖 (2005；第28届)， 提名：1

· 最佳外语片沃尔夫冈·彼德森 Wolfgang Petersen

青少年选择奖 (2004；第6届) ，获奖：1 ，提名：4

获奖

·青少年选择奖-最佳剧情/动作冒险电影男演员布拉德·皮特 Brad Pitt

提名

·青少年选择奖-最佳剧情/动作冒险电影男演员奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom

·青少年选择奖-最佳突破电影男星加内特·赫德兰 Garrett Hedlund

·青少年选择奖-最佳电影打斗/动作戏

·青少年选择奖-最佳剧情/动作冒险电影

特洛伊：木马屠城 （台）/木马屠城（港）/Troy

编号：SJBD-0474A

配置：独有原版及全中文导航双模菜单，

华纳A区导演剪辑全球最佳影音版，荟萃各区精华集合中英法日韩泰官方译本，

尊享全球最完整近一个半小时珍藏花絮并附独家全程中文字幕，

收录源码六区官方5.1中影国语配音

音轨：英语LPCM5.1/英语5.1-448K/法语5.1-448K/西班牙语5.1-448K/

国语5.1-384K/日语5.1-384K/泰语2.0-192K

字幕：英文/法文/西班牙文/中文简体/中文繁体/日文/韩文/泰文

花絮：独家专属原生及全汉化究极双模播放架构，

尊享全球最完整近一个半小时珍藏花絮，

1、导演序言；

2、大战方酣之幕后花絮；

3、从废墟到实境；

4、特效冒险；

5、攻击特洛伊；

6、特洛伊的焦点；

7、趣味游戏；

8、剧场预告片。

UPS V-0024 韩版 内封套：

【构筑史诗】

影片改编自荷马史诗巨作《伊利亚特》(The Iliad)，史诗完成于公元前8世纪，即人们所推测的特洛伊败落之后的300至400年间。然而，究竟是荷马编纂了当时存在的口头流传的历史，还是荷马就是这部著作唯一的原创者，至今仍是个谜，但毕竟，他的作品经历了历史长河的磨砺得以保存下来，最终成为了记载这段历史最具说服力的文学作品。

“我认为，在过去的3000年里，除了荷马之外，没有任何一位作家能更准确形象的描绘出战争的恐怖，” 导演沃尔夫冈·彼德森说，“但在他的史诗作品里，人类社会始终被残暴蒙上阴影。当代的观众需要通过感受那些真实人物的生活和情感才能走进故事当中。”

本片编剧是曾为斯派克·李的《25小时》创作剧本的 大卫·贝尼奥夫(David Benioff)，制片人黛安娜·拉斯本(Diana Rathbun)评价道：“这是一个众所周知的故事，并非每个人都将成为伟大的英雄，但驱动他们的情感是我们在生活中都曾经历过的。我喜欢这个剧本，因为它对人物的描写很深刻，有时，这些经典文学作品会因年代的久远而让观众产生难以逾越的距离感，但这部作品却用相通的情感将几千年前的人物同现今的我们联系在一起。”

导演彼德森找到了美工设计师 奈杰尔·费尔普斯(Nigel Phelps)帮助自己构架这个虚幻异常的古老世界。彼德森回忆说：“奈杰尔对那个时代相当了解，他的第一份草图就超乎寻常的美妙，他带领着自己的创作团队埋首于各种书籍和研究资料之中，我对他们的成果很着迷。”

费尔普斯说：“我们要面临的最初挑战就是赋予影片史诗的质感，彼德森强调影片要尽量真实可信。在完成大量研究工作后，我发现那个时代的每件物品都很小巧。在公元前1200年，迈锡尼和古埃及文明占据着主导位置，于是我将两者结合在一起。”

制作团队的大部分调研工作是在大英博物馆完成的，因为那里陈列着一些在土耳其挖掘出来的收藏品，很多人相信特洛伊城的遗址就在那里。但是，至于《伊利亚特》所描绘的那个时代的特洛伊究竟是何模样，仍然有着很大的想像空间。准确的讲，片中的特洛伊城比真实尺寸大，影片的故事大多都发生在城内及周边，其中主要部分包括希腊士兵登陆时的海滩、城墙外的战场、特洛伊城以及城内的王宫；另外的区域还有位于希腊大陆的贴撒罗尼迦山谷、斯巴达和迈锡尼城池。费尔普斯说：“我们在努力创造出多种文明并存的状态，阿伽门农的迈锡尼世界几乎是一个金子打造的世界，里面充斥着珠宝和财富；而斯巴达却完全相反，那是一个贫瘠而且了无生趣的国家；来到特洛伊后又是另一番面貌，那里有许多绿色植物，给人一种非常愉悦的感觉。”

特洛伊

编号：CC-D0101，2D9

配置：1区导演剪辑加长版+3区官方中韩泰字幕+6区5.1国配+花絮+OST+MP3数据包

声道：英语DD5.1-448、法语DD5.1-448、西语DD5.1-448、葡萄牙语DD5.1-448、

国语5.1DD5.1-448

字幕：英 法 西 中 日 韩 葡

备注：碟1主菜单向左进入 OST 12首 PCM、精彩花絮（内有MP3数据包）

【特洛伊之城】

几经商榷，彼德森选择了在伦敦、马耳他和墨西哥建造外景地，片中的大部分内景都是在离伦敦40英里的谢伯顿制片厂(Shepperton Studios)的摄影棚中拍摄的。当然，整个特洛伊城不可能都建在摄影棚里，于是马耳他就派上了用场，制片人黛安娜·拉斯本说：“那是一个有着美妙悬崖峭壁的可爱岛屿，用来建造特洛伊城简直再好不过了。但是，马耳他没有足够大的海滩，无法让剧组的电脑图形专家放下上千条战船，也开辟不出来可以容纳75000人的战场。我们的最后一站是墨西哥，一切需求迎刃而解。”

影片于2003年4月22日在谢伯顿开拍，在当地建造的主要布景包括特洛伊王宫，所有内景都采用了露明屋顶，因为当时光和热的主要来源就是太阳和火。另外还有50英尺高的宙斯塑像，因为宗教主题是影片的重要元素。

随后，剧组赶往马耳他，在当地建造起占地10英亩的特洛伊城外景，而外景地的原址是一座名叫里卡索里的17世纪军事堡垒。虽然马耳他考古资源丰富，但影片剧组发现当地没有宛若公元前1200年的建筑，整座特洛伊城没有任何可利用资源，必须拔地重建。剧组雇佣了500多名马耳他工人，同时还从英国空运过来将近200名能工巧匠，他们共同在这个岛屿上展开浩大的工程。强风、炎热和潮湿无时不刻不在影响着影片的拍摄进度，彼德森每早听过天气预报之后才能指定当天的拍摄计划。特洛伊城内的王宫和复杂的街道是最后完工的，在曾两次获得奥斯卡奖的布景师彼得·扬(Peter Young)的装点下，这两处重要场景终于显现出震撼人心、波澜壮阔的气势。

片中阿波罗护卫队由1200名临时演员组成，他们穿着古代战袍，护送赫克托尔和帕里斯穿越整个城市，然后第一次将海伦引荐给特洛伊民众，观众会同海伦一样第一次将特洛伊全貌尽收眼底，随即肃然起敬。彼得·扬希望当大队人马缓慢通过城市街道时，为观众提供多层面的城市印象，他想让建筑物活起来，让人感到并不是为了影片而临时搭建的，而是真的有人在那里居住，这不是仅仅靠摆放一些瓷器、让穿好戏服的群众演员来回走动就可以实现的。扬设计了许多合情合理的背景画面：铁匠铺里忙碌的身影、提着篮子的妇女、推着平板车的人等等，这些难以察觉的细节为影片增添了真实性。另外，在特洛伊的广场和大街上，扬尝试着展示两种全然不同的生活状态，除了通向王宫的主路外，其它支路都是为了显示更为普通的生活碎片服务的，那里有着最为平民化的日常生活。广场则是举行仪式的地方，在设计上就需要更加正式和简朴，那里还是特洛伊木马最后停留之处，扬和他的设计小组知道广场上将会有一个40英尺高的木马，所以其周围的一切不能比木马本身更打眼。

特洛伊

编号：UPS V-0024 ，2D9（SJ-1059A）

配置：美A+日2+法2+泰3+3区官方中韩泰字幕+6区5.1国配+OST

声道：英语DD5.1-448、国语5.1DD5.1-448、法语DD2.0-96K、泰语DD2.0-96K

字幕：英1-2、法文、西班牙文、中文1-2、 日文、韩文、葡萄牙文、中英双显、中日双显

备注：碟1主菜单向上进入 OST，内有高精度海报剧照、MP3数据包

片长：196 分钟

【特洛伊木马】

“特洛伊木马是影片中最艰巨的设计挑战，”美工设计师费尔普斯说，“特洛伊木马由希腊人用烧毁战船的木料建造而成，我感到它是绝望中的孤注一掷，因为他们必须用12天完成。”想要设计出一个如此重要的标志物，意味着费尔普斯的设计必须可以唤起其他人对它的共识，当然，还要保持影片崇尚的现实主义风格。费尔普斯解释说：“我不想给木马安上轮子，因为那是一种拙劣而毫无意义的做法。”经过大量的排除和选择，三位概念艺术家共同合作创造出木马的最后蓝图，一名雕刻家随即雕刻出一个12英寸的立体设计模型，最后，12名塑料雕刻家合力完成了真实尺寸的特洛伊木马。

木马是在谢伯顿制片厂建造的，而且不得不将工序一分为二，因为没有足够空间容纳这个庞然大物。带有马腿的下半部和底盘先被制作出来，然后才是马身的上半部，包括头和肩膀。但直到两三个月后，木马才在马耳他第一次完整组装在一起。木马的主要材料是钢铁和玻璃纤维，只是外表貌似木制而已。木马大约有38英尺高、11吨重，工作人员花了几周时间才将其完全组装完毕。

页1、影介、碟讯；

页2、花絮：火烧特洛伊、墨西哥战场、军训、虚拟技术。