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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2017 速度与激情8，F·加里·格雷初导狂野时速，星光夺目： 范·迪塞尔、道恩·强森、查理兹·塞隆、杰森·斯坦森、库尔特·拉塞尔！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                      —— 图文整理自网络

 

 

速度与激情8

The Fate of the Furious (2017)

 

又名: 狂野时速8(港) / 玩命关头8(台) / 速激8 、The Fast and the Furious 8 、

        Fast & Furious 8、Fast Eight、Furious Eight、Furious 8 、Fast 8

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.0，IMDb 6.7

导演: F·加里·格雷

编剧: 克里斯·摩根、盖瑞·斯科特·汤普森

主演: 范·迪塞尔、道恩·强森、

        查理兹·塞隆、杰森·斯坦森、

        库尔特·拉塞尔、米歇尔·罗德里格兹

类型: 动作、犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2017-04-14(美国/中国大陆)

片长: 136分钟 / 149分钟(加长版)

IMDb 链接： tt4630562

 

　　多米尼克（范·迪塞尔 Vin Diesel 饰）与莱蒂（米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰）共度蜜月，布莱恩与米娅退出了赛车界，这支曾环游世界的顶级飞车家族队伍的生活正渐趋平淡。然而，一位神秘女子Cipher（查理兹·塞隆 Charlize T heron 饰）的出现，令整个队伍卷入信任与背叛的危机，面临前所未有的考验。

 

 

 

 

 

速度与激情8  The Fate of the Furious 2017  

 

编号：SJ-2728C， 第四版 洗版：加独家日2，集齐中法日泰官方素材

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

         独享环球美港A区复合版本，集成独家6区、独家日2区DVD素材精华，特别分崩离析DTS:X（兼容DTS-HD 7.1）全新格式高清无损原音，集成独家6区官方5.1公映国配及iTunes版防静音水印音轨，官方中（含对应国配及港台双版）英法西日韩泰印尼字幕，附官方汉化评论字幕，保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

 

音轨：英语DTS:X（兼容DTS-HD 7.1） 英语DTS:X 2.0（耳机）-1536 、

         英语5.1-384（防静音水印备用音轨） 法语5.1-384K 西语5.1-384K 、

          国语5.1-448K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中简评（印尼）

 

花絮：

1、古巴精神 08:04

2、家庭之内 06:35  05:00  03:56  05:45

3、汽车文化 10:24  05:35  05:22

4、关于特技的一切 06:15  06:45  05:27

5、延展打斗片段 05:03

 

 

   速激系列又一票房大爆作品，

近27亿国内票房刷新进口片票房纪录！

 

 

 

 

 

速度与激情8 The Fate of the Furious 2017

 

编号：SJ-2764A，2BD，剧院公映版+独家导演剪辑加长版

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

碟一、独享环球美A区版，复合独家自带中泰素材泰3区DVD精华，DTS:X（兼容DTS-HD 7.1）全新格式高清无损原音，集成独家高保真数字公映国配及iTunes版防静音水印音轨，官方中（含对应国配及港台双版）英法西泰印尼字幕；

碟二、环球美A区框架复合独家亚马逊Amazon Video导演剪辑加长全高清版（体积最大码率最高流媒体版），附官方修订中文字幕，碟二保留全部花絮内容并附独家全程中文字幕（碟一保留最大空间予正片）。

 

剧院公映版，      碟一 音轨：英语DTS:X（兼容DTS-HD 7.1） 英语DTS:X 2.0（耳机）-1536 

                                        法语DTS5.1-768 西班牙语DTS5.1-768 

                                        英语5.1-448（防静音水印备用音轨） 

                                        国语2.0-192 泰语5.1-448 英评2.0-192

导演剪辑加长版，碟二 音轨：英语5.1-384K 国语2.0-192K 泰语5.1-448

剧院公映版         碟一 字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 泰 (印尼)

导演剪辑加长版   碟二 字幕：英 中简 中繁

 

碟二 花絮：

1、古巴精神 08:04

2、家庭之内 06:35  05:00  03:56  05:45

3、汽车文化 10:24  05:35  05:22

4、关于特技的一切 06:15  06:45  05:27

5、延展打斗片段 05:03

 

 

 

 

 

速度与激情8 The Fate of the Furious

 

编号：SJ-3700C，第四版 洗版，加独家日2，集齐中法日泰官方素材

配置：独家环球1区DVD版+独家港A区蓝光+独家6区+独家日2+蓝光HD内核高清DTS+

         6区官方5.1公映国配+官方中（含对应国配及港台双版）英法西日韩泰印尼字幕+

         官方汉化评论字幕+官方汉化完整花絮+OST。

音轨：英语5.1-384K 英语DTS5.1-768K 法语5.1-384K 

         国语5.1-448K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英评2.0-96K

字幕：英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 印尼 英评 中简评 双字幕

 

花絮：1、关于特技的一切 06:15  06:45  05:27

         2、延展打斗片段 05:03

         3、OST（Play向上进入）"

 

1、该片是“速度与激情”系列的第八部电影，是首部在古巴拍摄的好莱坞电影。

2、影片在全球多地取景拍摄：

     从热情洋溢的古巴，到寒冷刺骨的冰岛；从激情四射的纽约，到冷峻凛冽的柏林。

3、片中的冰上飙车戏，摄制组动用了军用核潜艇、装甲车、超级坦克等“大家伙”，和众多造型华丽性能一流的超跑。这一场景在冰岛拍摄，是冰岛史上拍摄过的场面最大的一场爆炸戏。

4、导演F·加里·格雷对汽车元素异常热衷，可谓是一个不折不扣的细节控，

     包括轮毂样式、颜色、轮胎选择、内饰色彩等各方面，他都会亲自研究。

5、为了拍出片中的 “僵尸车” 大战，特技统筹 安迪·吉尔、特效总监 J.D.史旺介绍：

     当七辆车从停车场建筑的不同楼层扔出来时，需在前进速度和下落时间上进行精准测算。

6、插曲《Go Off》由 Lil Uzi Vert、 Quavo和Travis Scott 三位当红说唱歌手献唱。

7、参与《速度与激情8》原声创作的还包括Young Thug、 2 Chainz、 G-Eazy、 Lil Yachty、

     Pitbull、Camila Cabello以及Wiz Khalifa，

     Wiz 前曾因演唱纪念保罗·沃克的歌曲《See You Again》而深受欢迎。 

 

 

 

速度与激情8 The Fate of the Furious(2017)

7 .2

速度与激情8(2017)

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标签：
F·加里·格雷 范·迪塞尔 道恩·强森 查理兹·塞隆 杰森·斯坦森 库尔特·拉塞尔
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