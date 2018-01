—— 图文整理自网络

The Fate of the Furious (2017)

又名: 狂野时速8(港) / 玩命关头8(台) / 速激8 、The Fast and the Furious 8 、

Fast & Furious 8、Fast Eight、Furious Eight、Furious 8 、Fast 8

评分:时光网 7.2,豆瓣 7.0,IMDb 6.7

导演: F·加里·格雷

编剧: 克里斯·摩根、盖瑞·斯科特·汤普森

主演: 范·迪塞尔、道恩·强森、

查理兹·塞隆、杰森·斯坦森、

库尔特·拉塞尔、米歇尔·罗德里格兹

类型: 动作、犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2017-04-14(美国/中国大陆)

片长: 136分钟 / 149分钟(加长版)

IMDb 链接: tt4630562

多米尼克(范·迪塞尔 Vin Diesel 饰)与莱蒂(米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰)共度蜜月,布莱恩与米娅退出了赛车界,这支曾环游世界的顶级飞车家族队伍的生活正渐趋平淡。然而,一位神秘女子Cipher(查理兹·塞隆 Charlize T heron 饰)的出现,令整个队伍卷入信任与背叛的危机,面临前所未有的考验。

编号:SJ-2728C, 第四版 洗版:加独家日2,集齐中法日泰官方素材

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享环球美港A区复合版本,集成独家6区、独家日2区DVD素材精华,特别分崩离析DTS:X(兼容DTS-HD 7.1)全新格式高清无损原音,集成独家6区官方5.1公映国配及iTunes版防静音水印音轨,官方中(含对应国配及港台双版)英法西日韩泰印尼字幕,附官方汉化评论字幕,保留原版完整幕后花絮内容并附全程官方中文字幕。

音轨:英语DTS:X(兼容DTS-HD 7.1) 英语DTS:X 2.0(耳机)-1536 、

英语5.1-384(防静音水印备用音轨) 法语5.1-384K 西语5.1-384K 、

国语5.1-448K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英评2.0-192K

字幕:英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 英评 中简评(印尼)

花絮:

1、古巴精神 08:04

2、家庭之内 06:35 05:00 03:56 05:45

3、汽车文化 10:24 05:35 05:22

4、关于特技的一切 06:15 06:45 05:27

5、延展打斗片段 05:03

速激系列又一票房大爆作品,

近27亿国内票房刷新进口片票房纪录!

编号:SJ-2764A,2BD,剧院公映版+独家导演剪辑加长版

配置:【独有原版及全中文导航双模菜单】

碟一、独享环球美A区版,复合独家自带中泰素材泰3区DVD精华,DTS:X(兼容DTS-HD 7.1)全新格式高清无损原音,集成独家高保真数字公映国配及iTunes版防静音水印音轨,官方中(含对应国配及港台双版)英法西泰印尼字幕;

碟二、环球美A区框架复合独家亚马逊Amazon Video导演剪辑加长全高清版(体积最大码率最高流媒体版),附官方修订中文字幕,碟二保留全部花絮内容并附独家全程中文字幕(碟一保留最大空间予正片)。

剧院公映版, 碟一 音轨:英语DTS:X(兼容DTS-HD 7.1) 英语DTS:X 2.0(耳机)-1536

法语DTS5.1-768 西班牙语DTS5.1-768

英语5.1-448(防静音水印备用音轨)

国语2.0-192 泰语5.1-448 英评2.0-192

导演剪辑加长版,碟二 音轨:英语5.1-384K 国语2.0-192K 泰语5.1-448

剧院公映版 碟一 字幕:英 法 西 中简 中繁 中繁 泰 (印尼)

导演剪辑加长版 碟二 字幕:英 中简 中繁

碟二 花絮:

编号:SJ-3700C,第四版 洗版,加独家日2,集齐中法日泰官方素材

配置:独家环球1区DVD版+独家港A区蓝光+独家6区+独家日2+蓝光HD内核高清DTS+

6区官方5.1公映国配+官方中(含对应国配及港台双版)英法西日韩泰印尼字幕+

官方汉化评论字幕+官方汉化完整花絮+OST。

音轨:英语5.1-384K 英语DTS5.1-768K 法语5.1-384K

国语5.1-448K 日语5.1-384K 泰语5.1-384K 英评2.0-96K

字幕:英 法 西 中简 中繁 中繁 日 韩 泰 印尼 英评 中简评 双字幕

花絮:1、关于特技的一切 06:15 06:45 05:27

2、延展打斗片段 05:03

3、OST(Play向上进入)"

1、该片是“速度与激情”系列的第八部电影,是首部在古巴拍摄的好莱坞电影。

2、影片在全球多地取景拍摄:

从热情洋溢的古巴,到寒冷刺骨的冰岛;从激情四射的纽约,到冷峻凛冽的柏林。

3、片中的冰上飙车戏,摄制组动用了军用核潜艇、装甲车、超级坦克等“大家伙”,和众多造型华丽性能一流的超跑。这一场景在冰岛拍摄,是冰岛史上拍摄过的场面最大的一场爆炸戏。

4、导演F·加里·格雷对汽车元素异常热衷,可谓是一个不折不扣的细节控,

包括轮毂样式、颜色、轮胎选择、内饰色彩等各方面,他都会亲自研究。

5、为了拍出片中的 “僵尸车” 大战,特技统筹 安迪·吉尔、特效总监 J.D.史旺介绍:

当七辆车从停车场建筑的不同楼层扔出来时,需在前进速度和下落时间上进行精准测算。

6、插曲《Go Off》由 Lil Uzi Vert、 Quavo和Travis Scott 三位当红说唱歌手献唱。

7、参与《速度与激情8》原声创作的还包括Young Thug、 2 Chainz、 G-Eazy、 Lil Yachty、

Pitbull、Camila Cabello以及Wiz Khalifa,

Wiz 前曾因演唱纪念保罗·沃克的歌曲《See You Again》而深受欢迎。