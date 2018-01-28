—— 图文整理自网络

速度与激情 1-5 ，

收过两套德版蓝光，第一套是普通的纸套胶盒装，后来又收了一套礼盒装，其实内容是完全相同的，只不过礼盒版多了一个轮胎碟盒、精美的车模日历，遗憾的是，外盒制作比较单薄，经过长途跋涉到了国内，已经是皱皱吧唧的了！

礼盒正面和日历正面：

礼盒背面和日历背面：

速度与激情1-5 蓝光合集 Fast and Furious 1-5 ，

德全区版，礼盒，中字，

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2012年精美日历车模画册 ，A4幅面：

速度与激情

范 · 迪塞尔 相关日记一览：

2001《速度与激情1》，瞬间的赛车，尽情的解脱

2003 速度与激情2：飙风再起，挑战时间极限，驰骋狂放空间

2006《速度与激情3：东京漂移》，什么是横行霸道 ？

2009《速度与激情4、赛车风云》，细节不足，场面有余

速度与激情 玩命关头，飙风再起 东京漂移 ，A2 狂飙 ：1-4 收碟

2011《速度与激情5 》，什么叫惊心动魄？！

2015 速度与激情7，温子仁飞机空降飙车，保罗·沃克悬崖逃生 最后的告别，范·迪塞尔穿越三栋高楼，杰森·斯坦森退役特种兵，道恩·强森玩命悍警，库尔特·拉塞尔政府代言人，托尼·贾绿叶一枚

2017 速度与激情8，F·加里·格雷初导狂野时速，范·迪塞尔驴车赢豪车再炸核潜艇，道恩·强森、查理兹·塞隆、杰森·斯坦森、库尔特·拉塞尔！

（SJ碟讯）速度与激情1-7，祭最强配置，奠保罗沃克 ！

拯救大兵瑞恩，经典的奥马哈海滩浴血抢夺战

（碟讯) xXx极限特工 特种叛变，反恐暴族 限制级战警1-2， 范·迪塞尔 经典动作代表作

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