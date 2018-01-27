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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

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编辑 | 删除 2013 速度与激情6，林诣彬狂野时速，宏大、刺激的飙车文化：范·迪塞尔、保罗·沃克、道恩·强森、杰森·斯坦森

雄霸天下 发布于：

                                                                                          —— 图文整理自网络

 

 

 

速度与激情6  Furious 6 (2013)

 

又名: 狂野时速6(港) ，玩命关头6(台) ，

         Wild Speed: Euro Mission，

         Fast & Furious 6

评分：时光网 7.8，豆瓣 7.7，IMDb 7.1

导演: 林诣彬

编剧: 克里斯·摩根 / 盖瑞·斯科特·汤普森

主演: 范·迪塞尔、保罗·沃克、

        道恩·强森、卢克·伊万斯、

        米歇尔·罗德里格兹、姜成镐、

        盖尔·加朵、乔丹娜·布鲁斯特

类型: 动作 / 惊悚 / 犯罪

国家: 美国

语言: 英语

上映: 2013-07-26(中国大陆)，

        2013-05-24(美国)

片长: 130分钟

IMDb 链接： tt1905041

 

      俄罗斯莫斯科闹市中央，执行押送任务的军方部队遭到一伙训练有素的匪徒袭击，大战过后的现场惨不忍睹，重要的卫星元件遭到劫持。国际刑警 霍布斯（道恩·强森 Dwayne Johnson 饰）查明，包括此案在内的一系列案件均系前特种部队军人 欧文·肖（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）所为。为了将这群训练有素、老练凶狠的匪徒绳之于法，他辗转找到隐居世外桃源的多米尼克·托雷多（范·迪塞尔 Vin Diesel 饰）助拳。霍布斯开出的条件令人难以拒绝，他不仅可以将托雷多和布莱恩（保罗·沃克 Paul Walker 饰）一伙从前的犯罪记录一笔勾销，此外欧文一伙中竟然还有本该死去的拉蒂（米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez 饰）。 

 

　　前所未有的危险战斗，为了安定平凡的生活，这群亡命之徒再上战场……

 

 

 

 DT-BD 立体镭射封套：

 

 

速度与激情6 玩命关头6（台）狂野时速6（港） Fast & Furious 6 

 

编号：SJBD-0028A ，未收

配置：全球独有送别纪念版制作影片剧场公映版与完整延展版同时收录，集合中日韩泰官方译本，

         独有全中文随片解说讲评及完整幕后高清花絮收录，

         独有保罗沃克送别纪念章节，独家内附源种中国公映版配音 。

 

原作版 音轨：英语DTS-HD5.1/西语5.1-384/国语2.0-192/日语5.1-384/泰语5.1-384 

延展版 音轨：英语DTS-HD5.1/法语5.1-384/西语5.1-384/

                   国语2.0-192/泰语5.1-384/英语评论2.0-192 

原作版 字幕：英/法/西/葡/中繁/中繁/中简/日/韩/泰 

延展版 字幕：英/西/葡/中繁/中繁/中简/韩/泰/英评/中评繁/中评简/中评中繁双显 

 

花絮：

1、全球独家中文版送别保罗沃克纪念特辑

2、独家中文译制导演林诣彬随片全程解说讲评(见延展版)；

3、删剪片段；

4、极速驾驭；

5、作特辑；

6、飞机 坦克 辣跑车；

7、座驾全接触；

8、徒手搏击战 。

 

 

 

 

速度与激情6 

 

编号：SJ-4165B

配置：环球1区DVD正式版【独家剧院及延展无缝双版本正片】+

         蓝光HD内核高清DTS+法2+日2+泰3+3区官方中韩泰字幕+

         上译公映国配+独家中文评论字幕+完整花絮（删剪片段、制作特辑、幕后花絮）

        +附加花絮（怀恋保罗：Play向左进入）+OST（Play向上进入）

 

长版 音轨：英语5.1-448k英语DTS5.1-768k 

                国语2.0-192k 法语5.1-384k 泰语5.1-384k 英语评论2.0-192k

短版 音轨：英语5.1-448k英语DTS5.1-768k 国语2.0-192k 日语5.1-384k

 

长版 字幕：英 法注释 西 中 中 中 日注释 韩 泰英评 中评 中评 中双显

短版 字幕：英 法 西 中 中 中 日 韩 泰

 

 

 

  MTV电影奖 (2014；第23届) ，获奖：1

· MTV电影奖-最佳银幕搭档 范·迪塞尔 Vin Diesel  保罗·沃克 Paul Walker  

 

 

土星奖 (2014；第40届) ，获奖：1 ，提名：1

  获奖

· 土星奖-最佳动作/冒险电影

  提名

· 土星奖-最佳剪辑 凯利·松本 Kelly Matsumoto  、

                         克里斯汀·瓦格纳 Christian Wagner 、

                          Dylan Highsmith 

 

 

  人民选择奖 (2014；第40届) ，提名：2

· 人民选择奖-最受欢迎电影

· 人民选择奖-最受欢迎动作电影

 

 

  青少年选择奖 (2013；第15届) ，获奖：1 ，提名：3

  获奖

· 青少年选择奖-最佳夏日电影-动作/冒险类

  提名

· 青少年选择奖-最佳夏日电影女星 米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez  

· 青少年选择奖-最佳夏日电影男星 道恩·强森 Dwayne Johnson  

· 青少年选择奖-最佳电影火花 范·迪塞尔 Vin Diesel 、道

                                        恩·强森 Dwayne Johnson、

                                        保罗·沃克 Paul Walker  

 

 

 

 

 

  关于《速度与激情6》：

 

1、范·迪塞尔在影片中使用的道奇代敦汽车是一辆定制车，是由丹尼斯·麦卡锡和他的团队手工制作出来的。丹尼斯·麦卡锡用了5000美元买了一辆报废的车，然后一点点修复到电影中的样子。

2、本片在超级碗公布了一个片段，从那个片段来看，这部电影早先的标题叫做《激情6》（Furious 6）。后来，才改成了现在的《速度与激情6》。

3、罗德里格兹在拍摄《速度与激情》系列的第一部之前，甚至还没有驾照。

4、丹尼斯·麦卡锡，是《速度与激情》系列的机械师，修改了影片中所使用的所有车辆。

     据他透露，在影片的拍摄中，他们使用了大量的宝马M5s，并且一辆一辆地摧毁。

5、影片追车的重头戏，没办法在公路和摄影棚里拍摄，剧组租用了一个废弃的皇家空军基地，

     在这里搭建了简单的街景，拍摄了足足一个月才拍摄完毕。

6、影片中的几辆主角车辆是由加州的一家叫做Lucra Cars的企业定制并制造的。

 

 

 

 

 

   拍摄花絮

 

1、林诣彬放弃执导《速度与激情7》。原因是他觉得背靠背拍摄两部电影，无法得到让自己满意的效果。

2、范·迪塞尔在影片中使用的道奇代敦汽车是一辆定制车，是由丹尼斯·麦卡锡和他的团队手工制作出来的。丹尼斯·麦卡锡用了5000美元买了一辆报废的车，然后一点点修复到电影中的样子。

3、据悉，巨石强森的角色广受欢迎，所以制片方准备拍摄一部关于他的外传电影，

     放在《速度与激情7》之前上映。

4、影片中的几辆主角车辆是由加州的一家叫做 Lucra Cars 的企业定制并制造的。

5、蕾哈娜和杰森·斯坦森都曾经有望在影片中扮演角色的。

6、本片在超级碗公布了一个片段，从那个片段来看，这部电影早先的标题叫做《激情6》

     （Furious 6）。后来，才改成了现在的《速度与激情6》。

7、罗德里格兹在拍摄《速度与激情》系列的第一部之前，甚至还没有驾照。

8、丹尼斯·麦卡锡，是《速度与激情》系列的机械师，修改了影片中所使用的所有车辆。

     据他透露，在影片的拍摄中，他们使用了大量的宝马M5s，并且一辆一辆地摧毁。

9、《速度与激情5》字幕结束后有一段视频（国内上映时被删），伊娃·门德斯里饰演的警员和巨石强森饰演的探员会面，谈及另一场抢劫案，当男主人公多米尼克的前女友莱蒂（注：米歇尔·罗德里格兹饰演，《速度与激情4》中被人害死）的照片出现在镜头里的时候，伊娃·门德斯说：“你相信有鬼吗？” 引出了莱蒂没有死的重要线索，这也为第六部续作打好了感情纠结的基础。

 

 

 

 

幕后制作

 

更宏大、刺激的飙车文化

 

　　虽然在好莱坞的电影中，飙车是最重要的、也是必不可少的元素，但是像《速度与激情》系列这样，把飙车、改装车和极限运动联系起来，并弘扬成文化的电影并不多见。所以，在《速度与激情4》以及《速度与激情5》拍摄完毕之后，这个第六集到底要怎么拍，能不能继续在第六集中展示出飙车和汽车文化，就成为了影片所有的主创最关注的部分。

 

　　影片的制作人尼尔·H·莫瑞兹说：“在范·迪塞尔和我的脑海中，这个第六集是存在的，但是我们到底要如何展开这个故事，却有了不小的难度。我们之间谈了很多次，最终决定要把这部电影带到一种更巨大、更令人热血沸腾的境界。也就是说，在新的电影中，不仅要有更快的车速和更大的场面，还要有更加刺激的故事和打斗镜头。也就是说，在这部电影之中，赛车的镜头会比前面的几部电影更加宏大和刺激。” 在影片的主创看来，《速度与激情5》只是一部过度的电影，更大的故事还在后面。而且，环球电影的总裁对这部电影业提出了更高的要求，他希望剧组能把这部电影打造成一部能和《意大利任务》、《法国贩毒网》那样的电影相比肩的影片。环球的总裁亚当说：“我希望这部电影中能有纯粹的汽车文化，能把这种文化带入到纯粹的动作片之中，并且让这个系列所代表的这种文化和精神成为后世电影的榜样。”

 

　　为了达到这个目的，影片的主创为影片设计了一个巨大的故事－－大到需要两部电影的容量才能将其完全容纳。作为主演和制片人的迪塞尔说：“影片的容量太大，所以我们只好把它拍摄称一个上下部的电影，也就是说第六集和第七集其实是一个故事。我们将采用背靠背的方式完成这两部电影的拍摄。在这两部电影中，会有更多的怒吼的车辆，所有的人物关系都会被梳理出来。当我们在考虑和讨论这样的故事的时候，我们发现，一部电影根本无法容纳得下这么多的内容。剧本足足有110页。所以把电影拆分成两集，是势在必行的。片中的飙车文化，车辆改装，绝对会令人耳目一新。”

 

 

大场面大拍摄

 

　　既然要已经有了一个巨大的故事框架，那么影片的拍摄自然也就是不能含糊的。为了能拍摄出巨大的场面，剧组不远万里从美国来到了英国的著名的松林摄影棚，在这里从2012年的7月30日开始了拍摄。而且，导演林诣彬想在街道上引爆一个坦克的设计遭到了政府的禁制，所以他只有在摄影棚内搭了一个实景，用这个人工的布景来拍摄这个镜头。对于这种大阵仗的拍摄，林诣彬说：“我们从来没有预计到这部电影会变得如此庞大，也没有想过我们会动用这么多的人力和物力来拍摄这部电影。有的场面拍摄起来非常危险，好在我们使用了大量的特技演员在片中工作，除了一些小的受伤之外，没有什么意外发生。虽然工作的效果和过程很令人满意，但是拍摄这部电影令人感觉到非常疲惫。”

 

　　影片的特技和追车场景于2012年的8月29日在苏格兰的格拉斯哥拍摄。一直拍摄到了当年的9月。为了能搞定这个大场面，剧组在主要演员之外，动用了将近300名特技演员和赛车技师。一些特写的场面，剧组动用的了大型的液压装置和展示装置才拍摄出来。而一些航拍的镜头，更是动用到了飞机和一些特种装备。影片追车的重头戏，没办法在公路和摄影棚里拍摄，剧组租用了一个废弃的皇家空军基地，在这里搭建了简单的街景，拍摄了足足一个月才拍摄完毕。而前期拍摄之后，后期的事情一样很麻烦，为了能把影片剪辑到满意，林诣彬雇佣了5个剪辑师来剪辑这部电影。5个特效小组专门负责影片的视觉效果和色彩的调整。而混音这一步，则是整个后期中最吃重的一个环节，因为每一辆车的位置、速度、发动机排量的不同，马达的轰鸣声也不同。尤其是这部电影中出现了很多新式的跑车和老派的美式肌肉车，这就需要混音师能用不同的声音效果展示出不同车辆的个性。为了做到精益求精，混音师租用了一个足足有两个电影院那么大的工作室，单独在其中工作，就是为了影片最后的声音效果毫无瑕疵。

 

 

 

 

速度与激情6 Fast & Furious 6(2013)

7 .8

速度与激情6(2013)

影评(506)

收藏(7150)

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标签：
林诣彬 范·迪塞尔 保罗·沃克 道恩·强森 杰森·斯坦森
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