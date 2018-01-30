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星际悍将 Mars (1997)

又名：Mars 2056

评分：IMDb 3.6

导演: 庄·赫斯 Jon Hess

主演: 奥利弗·古鲁内尔 Olivier Gruner，

Shari Belafonte

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1997-10-06

片长: 91 分钟

IMDb 链接： tt0137094

In the future, Mars has been colonized. A martial artist arrives to investigate what happened to his brother. A powerful mining company is the prime suspect.

早年 双碟版VCD

星河战队4、爆潮舰队

扯淡主演：

查理斯·富兰克

巴慕拉蕾德

奎姆斯坦擂

芭芭拉

扯淡剧情：

太空预警编队迈克上尉，正率他的编队在外太空进行例行巡查，一切都像往常一样的平静。

迈克和他的搭档艾丽斯不时的眺望远方，尽情的欣赏太空的美景，他们无论如何也想不到，一场战争正在向他们逼近，一个庞大的外星舰队正迅速接近我们的蓝色星球。

在寡不敌众的情况下，迈克只能智取，以延缓时间来获得增援，但是他和他的编队将面临巨大的危险，一场恶斗拉开了序幕 ··· ···





在茫茫的太空

她们别无所依，

唯一的，