网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

http://i.mtime.com/1513343/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 1996 星际悍将 Mars，<星河战队4、爆潮舰队>，挂羊头卖狗肉的大陆VCD双碟版

雄霸天下 发布于：

                                                                         —— 图文整理自网络

 

 

星际悍将  Mars (1997)

 

又名：Mars 2056

评分：IMDb 3.6

导演: 庄·赫斯 Jon Hess 

主演: 奥利弗·古鲁内尔 Olivier Gruner，

         Shari Belafonte

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1997-10-06

片长: 91 分钟

IMDb 链接： tt0137094

 

In the future, Mars has been colonized. A martial artist arrives to investigate what happened to his brother. A powerful mining company is the prime suspect.

 

 

 

 

早年 双碟版VCD

星河战队4、爆潮舰队

 

扯淡主演：

查理斯·富兰克

巴慕拉蕾德

奎姆斯坦擂

芭芭拉

 

扯淡剧情：

      太空预警编队迈克上尉，正率他的编队在外太空进行例行巡查，一切都像往常一样的平静。

      迈克和他的搭档艾丽斯不时的眺望远方，尽情的欣赏太空的美景，他们无论如何也想不到，一场战争正在向他们逼近，一个庞大的外星舰队正迅速接近我们的蓝色星球。

      在寡不敌众的情况下，迈克只能智取，以延缓时间来获得增援，但是他和他的编队将面临巨大的危险，一场恶斗拉开了序幕 ··· ···

 


 

      在茫茫的太空

    她们别无所依，

  唯一的，

只有自己面对死亡 ！

 

 

 

拓展阅读：

 


Mars(1998)

0 .0 / 0 .0

Mars(1998)

影评(1)

收藏(2)

回复 (1) | 收藏 (0) | 8 次阅读 |
标签：
保罗·范霍文
下一篇：2001-2011 速度与激情 1-5，... >>

雄霸天下

雄霸天下 (上海)

男 46岁 处女座

日志分类
日志标签
CC qs 最佳影片 标准 邵氏 sb 文学电影 标准CC 女同 午马 周润发 晴色 刘德华 乐贸 梁朝伟 徐克 科幻 成龙 情色 甄子丹 张学友 MOC 洪金宝 战争 二战 黄秋生 袁和平 恐怖 张国荣 程小东
更多 >>