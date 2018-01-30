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星际悍将 Mars (1997)
又名：Mars 2056
评分：IMDb 3.6
导演: 庄·赫斯 Jon Hess
主演: 奥利弗·古鲁内尔 Olivier Gruner，
Shari Belafonte
类型: 动作 / 科幻
国家: 美国
语言: 英语
上映: 1997-10-06
片长: 91 分钟
IMDb 链接： tt0137094
In the future, Mars has been colonized. A martial artist arrives to investigate what happened to his brother. A powerful mining company is the prime suspect.
早年 双碟版VCD
星河战队4、爆潮舰队
扯淡主演：
查理斯·富兰克
巴慕拉蕾德
奎姆斯坦擂
芭芭拉
扯淡剧情：
太空预警编队迈克上尉，正率他的编队在外太空进行例行巡查，一切都像往常一样的平静。
迈克和他的搭档艾丽斯不时的眺望远方，尽情的欣赏太空的美景，他们无论如何也想不到，一场战争正在向他们逼近，一个庞大的外星舰队正迅速接近我们的蓝色星球。
在寡不敌众的情况下，迈克只能智取，以延缓时间来获得增援，但是他和他的编队将面临巨大的危险，一场恶斗拉开了序幕 ··· ···
在茫茫的太空
她们别无所依，
唯一的，
只有自己面对死亡 ！
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