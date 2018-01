—— 图文整理自网络

星际悍将 Mars (1997)

又名:Mars 2056

评分:IMDb 3.6

导演: 庄·赫斯 Jon Hess

主演: 奥利弗·古鲁内尔 Olivier Gruner,

Shari Belafonte

类型: 动作 / 科幻

国家: 美国

语言: 英语

上映: 1997-10-06

片长: 91 分钟

IMDb 链接: tt0137094

In the future, Mars has been colonized. A martial artist arrives to investigate what happened to his brother. A powerful mining company is the prime suspect.

在茫茫的太空 她们别无所依, 唯一的, 只有自己面对死亡 !

