—— 图文整理自网络

许冠文、许冠杰、

许冠英、许冠武

对于许冠文、许冠杰、许冠英 三兄弟，或许如今的青年观众已不再熟悉，毕竟他们近年一直处于半隐退状态，鲜有作品问世。不过，凡是看过许氏喜剧的朋友，无不对其机智讽刺的诙谐风格印象深刻。凡是熟谙上世纪七、八十年代香港电影的朋友，皆深知许氏兄弟昔日冠绝一时的影坛地位、成就影响!

许氏兄弟，文武英杰，原本四位手足，除了老二许冠武主要从事幕后工作(曾担任《摩登保镖》执行导演)鲜为人知外，其它三人都是广受欢迎的著名谐星。许冠文是周星驰出现之前香港最具影响力的喜剧演员，许冠杰是迄今为止拥有年度票房冠军影片数量最多(八部)的香港影星，许冠英则是当年个性十足的香江丑星，精彩演出亦多不胜数。

在香港经济腾飞的七十年代，港人开始建立独特的本土流行文化，而许氏兄弟便是香港流行文化的重要缔造者。许冠杰的粤语俚歌开创了风行至今的粤语通俗歌曲潮流。

许氏兄弟电影公司创作的《鬼马双星》、《半斤八两》一系列鬼马喜剧则在屡创票房神话之余，更成功令苟延残喘的粤语片重新焕发生机，并为其最终挤垮国语片、独霸香港影坛奠定了坚实基础。

由于许氏三兄弟曾经共组电影公司，又因长时间合作拍戏，所以通常被看做一个整体。但实际上，他们三十年间的银海生涯也经历了分合聚散，而且无论涉影之初，抑或各自发展，甚至缘何淡出影坛，都演绎着殊途同归的人生轨迹……

许氏兄弟喜剧时代系列 ，收录以下四部经典：

1988 鸡同鸭讲，

1989 合家欢，

1990 新半斤八两，

1992 神算！

许冠文、许冠英、许冠杰的四部喜剧经典，高清修复，重塑细节。

特别收录导赏嘉宾：黄子华、陈德森、刘天赐、陈欣健、高志森、冯志强、周梁淑怡等，

一起回味港式喜剧情怀。

四碟蓝光限量珍藏版~ 2015年4月香港推出。

DBD-H3234 (4BD) ，

SJBD-1137A 许氏兄弟喜剧时代系列1-4 (4BD) ，

本系列除《神算》D9片基损坏以外，都做了镜像文件。

喜剧见证时代，

传奇仍未写完。

鸡同鸭讲 雞同鴨講 (1988)

又名: Chicken and Duck Talk

评分：时光网 7.2，豆瓣 7.6，IMDb 7.4

导演: 高志森

编剧: 高志森、许冠文、马伟豪、阮世生

主演: 许冠文、许冠英、

张艾嘉、卢冠廷、

吴启华、谷峰、叶荣祖、

高志森、叶蕴仪、

许冠杰、徐小凤

类型: 喜剧

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1988-07-14

片长: Sweden: 95 分钟

IMDb 链接： tt0095396

许记烧鸭是香港街头尽人皆知的风味美食，虽然店铺寒酸，装潢陈旧，但是凭借老板老许（许冠文 饰）那一手出色的烧鸭技巧，依然引得众多食客前来大快朵颐。生意兴隆，不过老许对待下面的员工却甚为苛刻，无休止的加班、可怜的薪水，员工们怨声载道，反被老许巧言令色蒙骗过去。不过就在某一天，许记烧鸭的灾难来了。对门的店铺开了一家西式炸鸡店，老板丹尼（吴启华 饰）以先进的理念推广他的西式快餐，很快便将老许的客人抢了去。危机当头，老许想出各种办法应对，而丹尼也意欲将烧鸭店置于死地 ……

本片荣获1989年美国拉斯维加斯国际喜剧最佳男主角奖大奖。

许氏兄弟喜剧时代系列①、

鸡同鸭讲

编号：SJBD-1137

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。

编号：SJD9-5004A

配置：独家千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+

官方国粤语配音+官方中英日意字幕+40分钟全新幕后特辑花絮+原版影介手册扫描文件

BD/D9 相同配置：

音轨：粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0

字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文

片长：97 分钟

花絮：1、预告片集

2、40分钟幕后特辑：走进老许记

3、原版影介手册扫描文件

合家欢 合家歡 (1989)

又名: Mr. Coconut

评分：豆瓣 7.3，IMDb 6.4

导演: 高志森

编剧: 高志森、黄百鸣、许冠文

主演: 许冠文、黄百鸣、许冠英、

郑文雅、王祖贤、任达华、

玛利亚、梁家辉、吕秀菱、

袁洁莹、李丽珍、卢冠廷

类型: 喜剧

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1989-01-21

片长: 100 分钟

IMDb 链接： tt0097922

雁南归（许冠文 饰）与远嫁香港的妹妹阿萍（郑雅文 饰）分离多年，虽然阿萍常寄钱物，但雁南归大都用来为村民谋福，自己整日在树林中腾跃劳作，落得快活。这一日，雁南归终于决定奔赴香港，探望妹妹和传闻中富足的妹夫黄嘉范（黄百鸣 饰）。然而雁南归甫一抵达，便发现实情颇有出入，妹妹一家四口与嘉范未嫁的空姐小妹黄嘉玲（王祖贤 饰）挤在一间不大的两居室里，黄嘉范只凭鞋店店员的工作养家。同时，黄家人对雁南归大大咧咧的乡下作风颇感不适，双方硬凑一个屋檐下，惹起诸多矛盾。雁南归经黄嘉范介绍入鞋店工作，但只一天便被老板娘逐出；嘉玲与富商公子的关系不久也被雁南归搞砸。失落之下雁南归参加有奖节目意外获得出国机会，却不幸在旅途中遭遇不测……

许氏兄弟喜剧时代系列②、

合 家 欢

编号：SJBD-1138A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。

编号：SJD9-5005A 配置：独家千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+ 官方国粤语配音+官方中英日意字幕+精彩预览+原版影介手册扫描文件 BD/D9 相同配置： 音轨：粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0 字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文 片长：100 分钟

花絮：1、预告片集

2、原版影介手册扫描文件

新半斤八两 (1990)

又名: Front Page、Sun boon gan bat leung

评分：豆瓣 7.2，IMDb 6.7

导演: 陈欣健

编剧: 许冠文、陈欣健

主演: 许冠文、许冠杰、许冠英、

刘兆铭、毛舜筠、秦沛、

刘小慧、余倩雯

类型: 喜剧

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1990-08-24

片长: 92 分钟

IMDb 链接： tt0100974

许氏三兄弟主演，许冠文编剧的本片，剧情简单，许冠文是娱乐周刊的社长，为了挽救将倒闭的杂志社，费尽心思发掘消息。影片中许依旧是刻薄的老板，许冠杰仍是身手不凡的醒目仔，许冠英依然傻得惹人可怜。本片始终对时代有一定的触觉，明星绯闻，美容隆胸，卡拉OK这些新兴事物为影片制造了不少乐趣。陈欣健执导手法与许氏相近，同样以演员的表演作主导，并以此为剧情的重心。影片虽然能触及社会问题，但深度不够，未能自我突破。

许冠文是娱乐周刊的社长，为了挽救将倒闭的杂志社，费尽心思发掘消息。影片中许依旧是刻薄的老板，许冠杰仍是身手不凡的醒目仔，许冠英依然傻得惹人可怜。本片始终对时代有一定的触觉，明星绯闻，美容隆胸，卡拉OK这些新兴事物为影片制造了不少乐趣。

许氏兄弟喜剧时代系列③、

新半斤八两

编号：SJBD-1139

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。

编号：SJ-5006A

配置：独家千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+

官方国粤语配音+官方中英日意字幕+40分钟全新幕后特辑花絮+原版影介手册扫描文件

BD/D9 相同配置：

音轨：粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0

字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文

片长：96 分钟

花絮：1、预告片集

2、40分钟幕后特辑：走进老许记

3、原版影介手册扫描文件

神 算 (1992)

又名: The Magic Touch

评分：豆瓣 6.6，IMDb 6.8

导演: 许冠文

编剧: 许冠文 / 黄子华

主演: 许冠文、黎明、许冠英、

刘小慧、陈晓莹、陈德森

类型: 喜剧 / 犯罪

国家: 中国香港

语言: 粤语

上映: 1992-01-24(香港)

片长: 100 分钟

IMDb 链接： tt0105386

许怀谷（许冠文 饰）专职为人算命，但他实际上不过是预先搜集了客人的资料而且利用了客人的心理，被人称为神算。税务局局长夫人疑心丈夫有外遇前来占卜，竟然让许怀谷猜中了疑似局长情人的名字。局长遭到妻子责骂后，决定派出评税员邱浩基（黎明 饰）调查许怀谷的收入。调查期间，许因为头部受伤得了超能力，接触到别人手脚便能看到对方的将来。浩基为了升职便要求许怀谷接近商人洪森，希望能找到他瞒税的证据。开始时候洪森处处回避，当知道许怀谷是个神算后，便重金礼聘二人。浩基借此机会彻底调查洪森……

许氏兄弟喜剧时代系列④、

神 算

编号：SJBD-1140A

配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】

千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留原版精彩预览，ROM常规内附原版影介手册。

编号：SJD9-5007A， 无法镜像

配置：千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+官方国粤语配音

+官方中英日意字幕+精彩预览+原版影介手册扫描文件

BD/D9 相同配置：

音轨：粤语LPCM2.0 、国语LPCM2.0

字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文

片长：96 分钟

花絮：1、预告片集

2、原版影介手册扫描文件