—— 图文整理自网络
许冠英、许冠武
对于许冠文、许冠杰、许冠英 三兄弟，或许如今的青年观众已不再熟悉，毕竟他们近年一直处于半隐退状态，鲜有作品问世。不过，凡是看过许氏喜剧的朋友，无不对其机智讽刺的诙谐风格印象深刻。凡是熟谙上世纪七、八十年代香港电影的朋友，皆深知许氏兄弟昔日冠绝一时的影坛地位、成就影响!
许氏兄弟，文武英杰，原本四位手足，除了老二许冠武主要从事幕后工作(曾担任《摩登保镖》执行导演)鲜为人知外，其它三人都是广受欢迎的著名谐星。许冠文是周星驰出现之前香港最具影响力的喜剧演员，许冠杰是迄今为止拥有年度票房冠军影片数量最多(八部)的香港影星，许冠英则是当年个性十足的香江丑星，精彩演出亦多不胜数。
在香港经济腾飞的七十年代，港人开始建立独特的本土流行文化，而许氏兄弟便是香港流行文化的重要缔造者。许冠杰的粤语俚歌开创了风行至今的粤语通俗歌曲潮流。
许氏兄弟电影公司创作的《鬼马双星》、《半斤八两》一系列鬼马喜剧则在屡创票房神话之余，更成功令苟延残喘的粤语片重新焕发生机，并为其最终挤垮国语片、独霸香港影坛奠定了坚实基础。
由于许氏三兄弟曾经共组电影公司，又因长时间合作拍戏，所以通常被看做一个整体。但实际上，他们三十年间的银海生涯也经历了分合聚散，而且无论涉影之初，抑或各自发展，甚至缘何淡出影坛，都演绎着殊途同归的人生轨迹……
许氏兄弟喜剧时代系列，收录以下四部经典：
1988 鸡同鸭讲，
1989 合家欢，
1990 新半斤八两，
1992 神算！
许冠文、许冠英、许冠杰的四部喜剧经典，高清修复，重塑细节。
特别收录导赏嘉宾：黄子华、陈德森、刘天赐、陈欣健、高志森、冯志强、周梁淑怡等，
一起回味港式喜剧情怀。
四碟蓝光限量珍藏版~ 2015年4月香港推出。
DBD-H3234 (4BD) ，
SJBD-1137A 许氏兄弟喜剧时代系列1-4 (4BD) ，
本系列除《神算》D9片基损坏以外，都做了镜像文件。
传奇仍未写完。
鸡同鸭讲 雞同鴨講 (1988)
又名: Chicken and Duck Talk
评分：时光网 7.2，豆瓣 7.6，IMDb 7.4
编剧: 高志森、许冠文、马伟豪、阮世生
主演: 许冠文、许冠英、
张艾嘉、卢冠廷、
吴启华、谷峰、叶荣祖、
高志森、叶蕴仪、
许冠杰、徐小凤
类型: 喜剧
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1988-07-14
片长: Sweden: 95 分钟
IMDb 链接： tt0095396
本片荣获1989年美国拉斯维加斯国际喜剧最佳男主角奖大奖。
鸡同鸭讲
编号：SJBD-1137
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。
配置：独家千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+
官方国粤语配音+官方中英日意字幕+40分钟全新幕后特辑花絮+原版影介手册扫描文件
BD/D9 相同配置：
字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文
片长：97 分钟
花絮：1、预告片集
2、40分钟幕后特辑：走进老许记
3、原版影介手册扫描文件
合家欢 合家歡 (1989)
又名: Mr. Coconut
评分：豆瓣 7.3，IMDb 6.4
编剧: 高志森、黄百鸣、许冠文
主演: 许冠文、黄百鸣、许冠英、
郑文雅、王祖贤、任达华、
玛利亚、梁家辉、吕秀菱、
袁洁莹、李丽珍、卢冠廷
类型: 喜剧
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1989-01-21
片长: 100 分钟
IMDb 链接： tt0097922
雁南归（许冠文 饰）与远嫁香港的妹妹阿萍（郑雅文 饰）分离多年，虽然阿萍常寄钱物，但雁南归大都用来为村民谋福，自己整日在树林中腾跃劳作，落得快活。这一日，雁南归终于决定奔赴香港，探望妹妹和传闻中富足的妹夫黄嘉范（黄百鸣 饰）。然而雁南归甫一抵达，便发现实情颇有出入，妹妹一家四口与嘉范未嫁的空姐小妹黄嘉玲（王祖贤 饰）挤在一间不大的两居室里，黄嘉范只凭鞋店店员的工作养家。同时，黄家人对雁南归大大咧咧的乡下作风颇感不适，双方硬凑一个屋檐下，惹起诸多矛盾。雁南归经黄嘉范介绍入鞋店工作，但只一天便被老板娘逐出；嘉玲与富商公子的关系不久也被雁南归搞砸。失落之下雁南归参加有奖节目意外获得出国机会，却不幸在旅途中遭遇不测……
许氏兄弟喜剧时代系列②、
合 家 欢
编号：SJBD-1138A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。
编号：SJD9-5005A
配置：独家千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+
官方国粤语配音+官方中英日意字幕+精彩预览+原版影介手册扫描文件
BD/D9 相同配置：
字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文
片长：100 分钟
花絮：1、预告片集
2、原版影介手册扫描文件
新半斤八两 (1990)
评分：豆瓣 7.2，IMDb 6.7
导演: 陈欣健
编剧: 许冠文、陈欣健
主演: 许冠文、许冠杰、许冠英、
刘兆铭、毛舜筠、秦沛、
刘小慧、余倩雯
类型: 喜剧
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1990-08-24
片长: 92 分钟
IMDb 链接： tt0100974
许冠文是娱乐周刊的社长，为了挽救将倒闭的杂志社，费尽心思发掘消息。影片中许依旧是刻薄的老板，许冠杰仍是身手不凡的醒目仔，许冠英依然傻得惹人可怜。本片始终对时代有一定的触觉，明星绯闻，美容隆胸，卡拉OK这些新兴事物为影片制造了不少乐趣。
许氏兄弟喜剧时代系列③、
新半斤八两
编号：SJBD-1139
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
独享千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留全新25周年40分钟幕后特辑花絮并附全程官方中文字幕，ROM常规内附原版影介手册扫描文件。
编号：SJ-5006A
官方国粤语配音+官方中英日意字幕+40分钟全新幕后特辑花絮+原版影介手册扫描文件
字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文
片长：96 分钟
花絮：1、预告片集
2、40分钟幕后特辑：走进老许记
3、原版影介手册扫描文件
神 算 (1992)
又名: The Magic Touch
评分：豆瓣 6.6，IMDb 6.8
编剧: 许冠文 / 黄子华
主演: 许冠文、黎明、许冠英、
刘小慧、陈晓莹、陈德森
类型: 喜剧 / 犯罪
国家: 中国香港
语言: 粤语
上映: 1992-01-24(香港)
片长: 100 分钟
IMDb 链接： tt0105386
许怀谷（许冠文 饰）专职为人算命，但他实际上不过是预先搜集了客人的资料而且利用了客人的心理，被人称为神算。税务局局长夫人疑心丈夫有外遇前来占卜，竟然让许怀谷猜中了疑似局长情人的名字。局长遭到妻子责骂后，决定派出评税员邱浩基（黎明 饰）调查许怀谷的收入。调查期间，许因为头部受伤得了超能力，接触到别人手脚便能看到对方的将来。浩基为了升职便要求许怀谷接近商人洪森，希望能找到他瞒税的证据。开始时候洪森处处回避，当知道许怀谷是个神算后，便重金礼聘二人。浩基借此机会彻底调查洪森……
许氏兄弟喜剧时代系列④、
神 算
编号：SJBD-1140A
配置：【独有原版及全中文导航双模菜单】
千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版套装，原版绝无压缩原汁原味视频，官方国粤语LPCM 2.0无损原音，原版自带中英日意大利文字幕，保留原版精彩预览，ROM常规内附原版影介手册。
配置：千禧影视2015全新发行数码修复珍藏版港版套装+蓝光高清编码视频+官方国粤语配音
+官方中英日意字幕+精彩预览+原版影介手册扫描文件
字幕：中文1-2、英文、日文、意大利文
片长：96 分钟
花絮：1、预告片集
2、原版影介手册扫描文件