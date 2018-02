—— 图文整理自网络

中文名: 喜多郎

外文名:Kitaro

国籍:日本

职业:日本当代作曲家、音乐家。

出生地:日本爱知县

出生日期:1953年2月4日

喜多郎这个艺名,是他的朋友根据一套日本动画《鬼太郎》中 “鬼太郎(日文读音和喜多郎一样)” 这个角色给他取的绰号。

从未接受过音乐方面的教育,甚至看不懂五线谱的喜多郎,从前用他自己的方式记录音乐(有点类似图画),但他的确是个多才多艺的音乐家,除了演奏吉他、贝斯、键盘、箫及许多其他的乐器之外,他还作曲、编曲、制作。作为新世纪音乐的奠基人,喜多郎音乐大师获得了数不尽的成就。早在70年代便开始致力于研究电子合成音乐的喜多郎,是新世纪音乐的首席代表,他的作品有着日本New Age音乐开路先锋的独特风格。而评论家也把这种乐器制作的音乐称为“心灵音乐”。喜多郎的音乐风格自成一派。喜多郎的作曲拥有对大自然的关怀。

早年经历

喜多郎生于1953年日本爱知县丰桥的农家,在他早年时候,受到 R&B 音乐著名的歌手 Otis Redding 的影响,高中时自学吉他并和朋友组成 “信天翁” 乐团。

在1970年代,他加入一个名为 “Far East Family” 乐队并跟随他们作全球的巡回演出。当他在欧洲演出时有幸与橘梦乐团的发起人 Klaus Schulze 会面,Klaus Schulze 并教授他更多关于使用混响器的想法。

1976年,他离开 “Far East Family” 乐队并游历亚洲国家。

音乐生涯

1977年,喜多郎返回日本。

1978年,作为独立的音乐人开始活动,发行第一枚唱片 “天界”,

这张唱片拉开了东方 New Age 的序幕。

1979年,发行了 “大地” 和 “OASIS”。

1980年,担任NHK节目《丝绸之路》的音乐制作。日本最具影响的公共传媒机构 NHK 使用他的歌曲原声带作为纪录片系列 “丝绸之路” 的主题曲,使他的国际知名度不断增加。

同一年, 他发行了作品集 “丝绸之路1” 和 “丝绸之路2”。他的第一个演奏会于东京新宿区举办,

在这次演奏会中,喜多郎是全球第一位使用混响器模仿40多种乐器的作曲家。

1980年,喜多郎与美国 Geffen Records 签约。

1981年,发行唱片 “敦煌” 和 “气”,次年又在日本全国30个城市巡回演出,

并进行了亚洲巡回演出,成为最早在台湾和大陆演出的日本音乐家。

1983年,与第一任太太结婚并有一个儿子,但在1990年第一任太太因他花太多时间于他自己的音乐事业上而离婚。1990年代中期与他的其中一位曾帮助他制作专辑的女音乐家再婚。

丝路: 1984–92年 ,‘丝路’ 是日本 NHK 电视台在1984年4月7日播出的纪录片,花了17年录制,可谓日本电视史的指标。该纪录片由石坂浩二担任旁白,并由喜多郎谱曲做为纪录片的主题曲。该系列原声带销售量达到数百万之多,使他的国际知名度不断增加。

1986年,喜多郎于 Geffen 唱片公司时再次发行之前的六张专辑《天界》 (Astral Voyage)、

《大地》 (Full Moon Story)、《千年》 (Millennia)、《天竺》 (India)、

《飞云》 (Silver Cloud and Asia) (含日文版) 、《西方》 (Towards the West),

打破了Geffen 的唱片全球发行编排量。

1987年,他与其他乐队(如:Grateful Dead、Yes)分别协作唱片《心灵之光》(The Light of the Spirit)、《梦》(Dream),销售量高达一千万张。

1992年,为 Beyond 乐队负责演绎《长城》的前奏,

歌曲收录于同年Beyond乐队发行的专辑《继续革命》。

1993年,凭同名电影《天与地》专辑获得金球奖最佳原创音乐奖。

后又凭借专辑《宋家皇朝》,赢得台湾金马奖和香港电影金像奖。

1994年,于Domo唱片公司期间发行了十二张专辑,其中 《天际回响》 (An Enchanted Evening) (1995)、《大地之母》 (Gaia-Onbashira) (1998)、 《远古》 Ancient (2001),都入围葛莱美奖。

1999年,《思慕》(Thinking of You) ,更获得葛莱美最佳新世纪专辑奖。

喜多郎在 Domo 唱片公司 制作的专辑先后入围葛莱美高达十一次。

2001年,凭个人专辑《思慕 Thinking of you》 获得格莱美最佳新世纪专辑奖。

2007到2009年间,喜多郎开始做‘爱与和平世界巡回演出’,由东南亚作为首站(2007),

而后希腊、香港、日本最终回到东南亚(2009)。

值得一提的是在希腊巡演中,喜多郎结识了希腊音乐作曲家 Vangelis,并多次做音乐交流。

《印象‧西湖》(Impressions of the west lake) ,是国际大导演张艺谋在2007年导演的大型音乐剧,音乐由喜多郎谱写。此外,喜多郎也第一次与作曲家 Randy Miller 以及中国超人气歌手张靓颖合作。

2009年,Domo唱片公司发行的《印象‧西湖》原声带在2010年再次入围葛莱美奖,

与张靓颖一同亮相格莱美的红毯。

2010年,喜多郎三月在新加坡演出,四月在墨西哥,九月在中国,十月回日本。

2011年,喜多郎更马不停蹄地在泰国、香港、印尼、新加坡及马来西亚等地演出,他更捐出了部分专辑销售收入帮助日本灾民。

喜多郎巡演期间,Domo推出了喜多郎精选辑,分别是《东洋相机》(Toyo's Camera)、《442 - 日系部队美国史上最强陆军》(442 - Live With Honor, Die With Dignity)原声带以及葛莱美入围作品《空海之旅4》(Sacred Journey Of Ku-Kai, Volume 4)。

空海之旅系列

一千一百年前,佛教徒空海所作的旅行激发喜多郎创作《空海之旅》 (Sacred Journey of Ku-Kai)系列。《空海之旅》四部曲分别在2003、2005、 2007、2011推出。《空海之旅4》乃出自对日本四国岛上传统佛教88所朝圣之旅的灵感而创作的以和平为主题作品集中的第四部。

喜多郎经典音乐系列套装

Kitaro Classical Music series set

编号:铁盒 3G- LB-0274,Q7-M-0028 同配置, Q7镜像出碟,

3G套装其中第2、3、5碟片基损坏,用Q7补刻收藏!

碟数:8D9

目 录 :

碟1、喜多郎 古事记 Kitaro ,3G-LB-0274-1 ,

音轨:英语5.1-448、英语2.0-192、英语DTS-1536

碟2、喜多郎 苍 穹 Kitaro tamayura ,3G-LB-0274-2 ,

音轨:英语5.1-448、英语2.0-192、英语DTS-1536

碟3、喜多郎 药师寺音乐会 kitaro live in yakuhiji ,3G-LB-0274-3 ,

音轨:英语2.0-192、英语5.1-384、英语DTS-768

碟4、喜多郎 最佳精选 best of kitaro ,3G-LB-0274-4 ,

音轨:英语5.1-448

碟5、喜多郎 天际回响 Kitaro An Enchanted Evening ,3G-LB-0274-5 ,

音轨:英语5.1-384、英语2.0-384、英语DTS-1536

碟6、喜多郎 世界和平 Kitaro - Peace On Earth 3G-LB-0274-6 ,

音轨:英语5.1-448、英语DTS-1536、英语LPCN2.0-1536

碟7、喜多郎 想起你 kitaro thinking of you ,3G-LB-0274-7 ,

音轨:英语5.1-448、英语5.1-448、英语LPCN2.0-1536

碟8、喜多郎 春 光 kitaro the light of the spring ,3G-LB-0274-8 ,

音轨:英语5.1-448、英语2.0-192、英语DTS-1536

