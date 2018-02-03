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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2004-2009 暴力街区 B13 二部曲，终极画质蓝光收碟，吕克·贝松动作经典！

雄霸天下 发布于：

                                                                             —— 图文整理自网络

 

 


暴力街区13，是由吕克·贝松监制的精彩跑酷动作经典，

 

在2004年、2009年推出了精彩的前两部以后，

2014年又推出了保罗沃克主要的美国版。

这里仅做一下前两部蓝光收碟的记录！

 

 

暴力13区 蓝光终极套装

 

编号：TYBD-0113

镜像：完成

备注：配置、音轨、字幕、花絮等，套装均没有标注！

 

 

 

暴力街区 Banlieue 13 (2004)

 

又名: 暴力特区(台) / B13区 / 13区 / 13th District / Banlieue 13

评分：时光网 7.7，豆瓣 8.0，IMDb 7.2

导演: 皮埃尔·莫瑞尔

编剧: 吕克·贝松 / 毕比·纳西利

主演: 塞瑞尔·拉菲利、

        大卫·贝利

类型: 动作 / 犯罪

官网:  www.districtb13.com

国家: 法国

语言: 法语

上映: 2004-11-10(法国)

片长: 84 分钟

IMDb 链接： tt0414852

 

　　近未来，法国巴黎黑势力横行，以大毒枭塔哈（Bibi Naceri 饰）为首的黑帮更是横行无忌，连当地警方都惧怕三分。软弱的警方无法对抗势力强悍的黑帮，只能用围墙和工事将不法分子所在的区域隔离。在这个被称为 “13区” 的地方，鱼龙混杂，暗流涌动。年轻的小混混雷托（David Belle 饰）拒绝塔哈的毒品生意，双方发生激烈冲突。雷托原本将塔哈扭送警察局，结果遭到腐败警察的算计。塔哈不仅逍遥法外，雷托的妹妹罗拉（Dany Verissimo 饰）也被大毒枭带走。 

　　6个月后，身手敏捷的高级督察 达米埃（Cyril Raffaelli 饰）接到一宗棘手案件。一个威力强大的中子炸弹在运输途中遭到劫持，落到了塔哈的手里。为了阻止炸弹爆炸，达米埃 必须在24小时之内将炸弹追回。他不得不求助于伺机救回妹妹的雷托…… 

 

 

 

 

暴力街区B13

 

编号：ALBD-0009-1

配置：木兰花影业美A+法B+日A+多区+央视/六区双国配+完整花絮中字

音轨：法语DTS-HD5.1、英语DTS-HD5.1、国语DD2.0x2、日语DD2.0、泰语DD2.0

字幕：英、西、中1-2、日、韩、泰、法

花絮：制作特辑；延展动作场面；搞笑片段。

镜像：完成，出

 

 

　　这是吕克·贝松监制的又一部法国动作片。作为一部B级片，《暴力街区13》把时间设定到了2010年，避免了影射现实的嫌疑，也为影片铺设了一个更具风格的背景。影片是根据制片方所挖掘的极限运动和功夫选手所度身定做的，使得影片的动作设计又充分展示的空间。加上运用镜头所制造的连贯动作之间的节奏感，影片在视觉上十分用心的。当然，影片本身的情节相对动作而言对于制作者是次要考虑的，因此影片的内容并无可考之处。需要注意的是，作为中国电影中最具类型特色的武术动作设计，在这部影片中发挥了突出的视觉作用，很多设计可以看出香港动作电影的痕迹。

 

　　本片是皮埃尔·莫雷的导演处女作，之前他曾为《非常人贩》和《狼犬丹尼》等影片掌镜。一天，莫雷来到吕克·贝松的办公室，吕克递给他一个剧本，询问他是否愿意执导。莫雷当晚把剧本一气呵成，第二天一早便告知吕克，剧本让他激动，可对自己的能力表示怀疑。

 

　　2004年1月，吕克和莫雷开始为开拍做准备，其中最棘手的莫过于打斗和追逐场面，而对两个主角的物色也至关重要。扮演雷伊托的戴维·贝勒是街头极限运动的开创者，而且与角色有着契合点。扮演达米安是特技明星西里·拉法埃利，《的士速逮2》和《暗流2：末日天使》中都曾出现过他的矫捷身影。

 

　　因为影片在法国的首映日期是2004年的11月10日，所以一切必须在倒计时中紧锣密鼓的展开。随着拍摄的进行，特技的复杂程度也越来越高，演员们开始身体力行，不用替身亲自完成特技，而且影片力求尽量减少技术参与，杜绝特效，以展现出 “手工制作” 的原汁原味。在法国影坛，经历了让-保罗·贝尔蒙多掀起的动作热潮之后，本片成为演员在特技表演方面身先士卒的回归之作。

 

 

————————————————————————————————————————

 

 

 

暴力街区13：终极 Banlieue 13 - Ultimatum (2009)

 

导演: 帕特里克·亚力桑德罗

评分：时光网 7.3，豆瓣 ，IMDb 6.5

编剧: 吕克·贝松

主演: 大卫·贝利、

        塞瑞尔·拉菲利、

        菲利普·托雷顿

类型: 动作 / 科幻

官网: 

国家: 法国

语言: 法语

上映: 2009-02-18

片长: 101 分钟

又名: B13-u、Banlieue 13 Ultimatum、District 13: Ultimatum、

        Ghettogangz 2 - Ultimatum、Ultimate 2: Muscle Never Die、

        暴力13街区：终极

IMDb 链接： tt1247640

 

编号：TYBD-0113

镜像：完成

 

　　卧虎藏龙而又凌乱不堪的13区在上一部《暴力街区》时间设定的两年后再次陷入了大宗阴谋事件，达米安上尉（西里尔•拉法埃利 Cyril Raffaelli 饰）与雷伊托（大卫•贝利 David Belle 饰）这次的对手是不择手段的房地产商——13区将因他的房地产计划而毁灭。在利益集团实施一系列精心筹备的栽赃行动后，13区的暴力一面被推向媒体的风口浪尖，13区一时间成为国民心中残暴的象征；达米安又身陷囹圄，极度不利的局势下，雷伊托成为13区最后的希望，他能否营救达米安并联合13区内的五大势力最后将真相呈献给总统以拆穿不法商人的阴谋呢？

 

 

 

 

 

　　出身自惊险场面替身演员的武术指导 西里尔·拉法埃利，与城市 “跑酷” 特技竞走运动（PARKOUR）的创始人 大卫·贝尔，在《13号郊区》（BANLIEU 13）的这部续集中再度搭档演出。

 

      2016年，巴黎周围的郊区被更高更厚的水泥墙分隔成几个地带，这些贫民窟被武装到牙齿的黑帮控制。一些特工奉国家高层的命令潜入当地，故意引起暴动以便摧毁13号郊区。精明干练的警官达米安与身手矫健如同蜘蛛侠的好友雷伊托，得知这个阴谋之后，决定联手拯救这个郊区。

 

      片中紧张的节奏配上拉普音乐，令人眼花缭乱的奔跑，飞檐走壁及武打场面，可与一部美国超级制作动作片媲美。

 

 

 

暴力街区13：终极 Banlieue 13 - Ultimatum(2009)

7 .3 / 9 .0

暴力街区13：终极(2009)

影评(738)

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标签：
吕克·贝松 保罗·沃克 大卫·贝利 塞瑞尔·拉菲利
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