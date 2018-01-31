—— 图文整理自网络

距离WCL《末代皇帝》已经过去了将近三个月的时间，很多朋友都在关心我们接下来的动作，在此期间，我们团队内部总结了成功的经验和失败的教训，希望在之后的节目中能带给大家更多耳目一新的独家内容。客观上，有关部门对于国内出版物的内容审查日趋严格，国内音像市场仍然乏善可陈，面对种种机遇和挑战，我们不会放弃追求高品质的品牌宗旨，现在我们回归了！

为了实现节目发行的多元化，我们推出了 MLIFE 这个新系列，MLIFE是 Movie Life 的简称，意在为我们的电影生活增添一抹亮丽的色彩，也为热爱电影和喜爱收藏影碟的朋友们提供一个不一样的选择。MLIFE反过来就是E-FILM，即 Exclusive Film，这也表明我们的产品都是独家限量。这个独家有两方面的含义：首先是包装设计及周边内容的独家；其次有些节目是全球首发蓝光或包含由我们独家自主制作的花絮、普通话配音、中文字幕、评论音轨等。作为WCL的兄弟系列，两个产品线会同时并存，MLIFE主要致力于发行国内外经典的商业类型片，而WCL则会继续聚焦那些沉淀许久的影史经典，MLIFE 会继承先前 WCL 的设计理念和风格，为大家奉献出包装豪华、周边丰富，制作精良的蓝光收藏品。

MLIFE 推出的第一个节目将是《第一滴血》三部曲蓝光套装，这个曾影响了一整代80后热血青年的经典动作系列，从录像厅时代开始在国内的热度延续至今，也将史泰龙推向了好莱坞巨星的行列，成为永恒的动作片icon之一，进入蓝光高清时代后，欧美先后陆续发行过不少版本，港台亦有汉化版本发行，但均为简陋的光溜溜BD25版本，音画也不甚理想，均有较大的升级空间，此次 MLIFE 与 STUDIO CANAL 映欧嘉纳合作，经其正版授权，由华录出版传媒有限公司制作，进行全面汉化洗牌，10月初全球独家限量200套发行《第一滴血》三部曲蓝光终极收藏套装：

独家Action Icon纸套设计 采用轻巧薄托盘

独家精制纪念版贴纸 限量200套编号发行

Disc 1: MLIFE Exclusive 001——

《第一滴血》 BD-50

94分钟完整版正片，英语原声DTS-HD Master Audio 5.1爆棚音效，原始上映版经典国语配音，完美还原乔臻、毕克、尚华等老一辈上译配音艺术家磁性声线。特邀配音艺术家陆揆等为影片重新录制新版DTS-HD Master Audio 5.1次时代国语配音，史泰龙精彩幕后导评音轨完整收录，精译中字，简繁5条中文字幕，分别对应英语原声、新旧两条国语配音以及评论音轨，幕后花絮精译中字。

Disc 2: MLIFE Exclusive 002——

《第一滴血II》 BD-50

96分钟完整版正片，英语原声DTS-HD Master Audio 5.1爆棚音效，特邀配音艺术家陆揆等为影片重新录制新版DTS-HD Master Audio 5.1次时代国语配音，导演乔治 P·科斯马图斯精彩导评音轨完整收录，精译中字，简繁4条中文字幕，分别对应英语原声、新版国语配音以及评论音轨。幕后纪录片花絮全程精译中字。

Disc 3: MLIFE Exclusive 003——

《第一滴血III》 BD-50

102分钟完整版正片，英语原声DTS-HD Master Audio 5.1爆棚音效，特邀配音艺术家陆揆等为影片重新录制新版DTS-HD Master Audio 5.1次时代国语配音，导演彼得·麦克唐纳德精彩导评音轨完整收录，精译中字，简繁4条中文字幕，分别对应英语原声、新版国语配音和评论音轨。

独家还原上海电影译制片厂《第一滴血》原始译制台本，忆峥嵘往昔，梦回译制片黄金年代。

独家还原詹姆斯·卡梅隆为《第一滴血2》撰写之首稿原始剧本，探究卡神心中那个不一样的兰博。

独家策划《第一滴血1-3》纪念版画册，知名博主北京电影学院电影博士 “喷子” 独家影评，揭秘影片幕后故事趣闻，深度解析影片创作背景及对动作类型片的深远影响。

附配置详解：

碟片配置 details

3XBD-50 ， 2.35:1 ，1080P Full-HD AVC

区码 Region ：全区 ABC

DISC1

《第一滴血》 <Rambo: First Blood> BD-50

时长 running time

正片 feature 94 min

花絮 specials 23 min

发音 audio

英语 English 5.1 DTS-HD MasterAudio

普通话 Mandarin 5.1 DTS-HDMaster Audio

普通话 Mandarin 2.0 DolbyDigital

史泰龙导评 Commentary by Stallone

字幕 subtitles

英语 English

简体中文 Chinese simplified （对应原声）

繁体中文 Chinese traditional （对应原声）

简体中文 Chinese simplified （对应旧版普通话配音）

简体中文Chinese simplified （对应新版普通话配音）

简体中文Chinese simplified （对应评论音轨）

DISC2

《第一滴血II》 <Rambo: First Blood Part II> BD-50

时长 running time

正片 feature 96 min

花絮 specials 21 min

发音 audio

英语 English 5.1 DTS-HD MasterAudio

普通话 Mandarin 5.1 DTS-HDMaster Audio

导演导评 Commentary by Director

字幕 subtitles

英语 English

简体中文 Chinese simplified （对应原声）

繁体中文 Chinese traditional （对应原声）

简体中文Chinese simplified （对应新版普通话配音）

简体中文Chinese simplified （对应评论音轨）

DISC3

《第一滴血III》 < Rambo III> BD-50

时长 running time

正片 feature 102 min

发音 audio

英语 English 5.1 DTS-HD MasterAudio

普通话 Mandarin 5.1 DTS-HDMaster Audio

导演导评 Commentary by Director

字幕 subtitles

英语 English

简体中文 Chinese simplified （对应原声）

繁体中文 Chinese traditional （对应原声）

简体中文Chinese simplified （对应新版普通话配音）

简体中文Chinese simplified （对应评论音轨）

附赠：

《第一滴血》上译台本 Dubbing line book

《第一滴血2》詹姆斯.卡梅隆首稿剧本 First draft Screenplay

《第一滴血1-3》画册Booklet

MLIFEExclusive 001-003 Rambo Trilogy

策划：刘磊，陈骁，王博

制作：华录出版传媒有限公司

封面设计：陈赖汉

特别感谢：太平梳打，折翼天使，西帕克，ditto3，蓝友记群组等。

第一滴血4 Rambo (2008)

又名: 第四滴血 / 兰博4 /

RAMBO 热血回归 / Rambo IV / John Rambo

评分：时光网 7.4，豆瓣 7.2，IMDb 7.0

导演: 西尔维斯特·史泰龙

编剧: 亚特·蒙特拉斯特里 / 西尔维斯特·史泰龙 / David Morrell

主演: 西尔维斯特·史泰龙，

朱莉·本茨，

马修·马斯登

类型: 动作 / 惊悚

国家: 美国 / 德国

语言: 英语 / 缅甸语 / 泰语

上映: 2008-01-25(美国)

片长: 92分钟 / 99分钟(加长版)

IMDb 链接： tt0462499

军政府统治下的缅甸，其西部由于蕴含丰富资源而被军队觊觎多年，那里的儿童经常被军队强征入伍，针对平民的屠杀已经成了部分军人的娱乐……一支教会义工小队为了进入该地区向难民提供人道主义帮助，在泰国找到了隐居的兰博（西尔维斯特•史泰龙 Sylvester Stallone 饰），希望熟悉河道的后者提供帮助。兰博认为时局没有改变的可能，拒绝带路，但终被义工莎拉（Julie Benz 饰）的诚意打动，将他们送达。

岂料这支义工小队在村庄中遭到军队的袭击，生还者全部被掳走。教会获悉义工们身陷险境，组织雇佣兵营救，并再次委托兰博带路，这一次，兰博的态度发生了转变，他率领雇佣兵们潜入缅甸军营，又一次化身热血战士。

第一滴血4 Rambo (2008)

编号：YBD-8277

音轨：英语DTS-HD7.1

字幕：英文、中文1-2、西班牙文、英文SDH、泰文

容量：25GB

片长：99 分钟

花絮：中文字幕

加长版

分辨率：1920x1080P

页1、MLIFE 等碟讯 ；

页2、MLIFE 碟图；

页3、第一滴血 1-4，RBD-83174T 碟图（镜像完成，出）