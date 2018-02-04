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雄霸天下

影音醉一生，身心为碟奴，囧 ！

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编辑 | 删除 2004-2010 电锯惊魂1-7，温子仁开创冷酷血腥，高清蓝光 吓破你的胆！

雄霸天下 发布于：

                                                                                                   —— 图文整理自网络

 

 

 

电锯惊魂1-7 Saw1-7（2004-2010）（七碟四盒装）

 

经典系列恐怖惊悚片！


由华人导演 詹姆斯·温(James Wan)执导。首部影片在2004年1月圣丹斯电影节首映，同年10月29日全球各地陆续上映，在北美地区带来了5518万美金的票房。由于第一辑的成功，在后来的6年内制作组陆续拍摄了6部续作。影片拍摄时间之短、成本之低、票房之高创下了一个个记录，被奉为最经典的恐怖片。


该系列电影由于包含过多的暴力与血腥成分，在公映后多次发生观影者被吓晕在影院的事件，建议心理承受力较差和对内脏、肢解等内容敏感者不要观看。


第八部《电锯惊魂8：竖锯 Jigsaw》于2017年上映，这两个套装由于出货较早，均未收录！

 

 

 

 


         这个系列，先后收了两个套装：RBD-U N84678T、DBD系列（H0902为1-5、H0204为6、H0755为7），配置都差不多。以DBD系列为主，做了镜像文件，其中一部不能镜像，用RBD替代。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

页1、套装简介；

页2、电锯惊魂系列，RBD-UN84678T 七碟四盒装；

页3、电锯惊魂 1-7，DBD系列（H0902为1-5、H0204为6、H0755为7），兼影介；

页4、4GBD 电锯惊魂1-7，7BD，未收。

 

电锯惊魂 Saw(2004)

8 .2

电锯惊魂(2004)

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温子仁
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